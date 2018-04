NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO:

ATLETIKO MADRID - LEVANTE (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 3:0

Atletiko je dominirao od prvog do poslednjeg minuta i postigao vrlo lepe golove. Pogotovo su atrktivni bili pogoci Antoana Grizmana za 2:0 i Fernanda Toresa za 3:0. I jedan i drugi završili su sjajne akcije iz prve, pravim topovskim udarcima, posle čega se lopte zabadala u mrežu gostiju, ne ostavljaju ći nikakve šanse golmanu za intervenciju. Grizmanu je to bio 14. gol u 2018, a 19. ove sezone u Primeri. Tores je u igru u šao u 58. minutu upravo umesto Francuza i po četvrti put se upisao u strelce ove takmičarske godine. Dobru partiju pružio je Anhel Korea. Mladi Argentinac postigao je vodeći gol za Atletiko, a potom divno asistirao Toresu za konačnih 3:0. Čuvenom napadaču to je bio 100. pogodak u La ligi.

TROA - MARSELJ (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 2:3

Troa je poslednjeplasirani tim u ligi i u ovaj meč ušao je kao apsolutni autsajder. Međutim, igrao je veoma dobro, Marselj je valjda bio opijen nedavnim plasmanom u polufinale Lige Evrope i na kraju je morao da se čupa iz živog blata. A novu pobedu Marselju doneo je tandem Dimitri Paje - Florijan Tovan. Ovaj drugi je u 85. minutu bio strelac pobedonosnog gola za goste, a prvi je pre toga upisao dve asistencije. Meč je počeo kao u snu za Troa, jer je već u prvom minutu Samjuel Grandsir zatresao mrežu Joana Pelea. Radost domaćih trajala je samo deset minuta, a onda je Klinton Nžije, posle dodavanja Pajea, izjednačio. Na početku drugog poluvremena ponovo je Troa prvi zadao udarac, a strelac je bio Benžamin Nive. Preokret Marselja počeo je pogotkom Kostasa Mitroglua u 75. minutu posle još jednog uspešnog dodavanja Pajea.

MALAGA - REAL MADRID (tip 2, kvota 1,32) - rezultat 1:2

Real Madrid ponovo na trećem mestu, a osmeh na Iskovom licu. Španski velemajstor dočekao je da prvi put ove sezone u jednoj utakmice i postigne, i namesti gol. Paradoksalno, stradala je baš Malaga, Iskova Malaga, koja je na Rozaledi pretrpela poraz od 1:2. Pamtiće ga u Andaluziji, jer ko zna kad će se Malaga vratiti u elitu i imati priliku da se divi takvim asovima kakav je njen odbegli Isko. Bio je to 29. minut i već tada su svi znali kako će se ovaj meč završiti. Drugi gol bio je puka formalnost. Da slučajno prednost ne isklizne iz šaka. Što bi se na kraju i desilo da nije bilo tog pogotka Kazemira. Dijego Rolan je pogodio za Malagu u trećem minutu sudijske nadoknade. Gol za čast i obraz. Rezultatski značaj neće imati.

GALATASARAJ - BAŠAKŠEHIR (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 2:0

Galatasaraj je slavio u velikom derbiju sa malim gradskim “uljezom” - Istanbul Bašakšehirom. Desni bek Marijano izrastao je u junaka Turk Telekom stadiona pošto je postigao možda i najbitniji, a sigurno jedan od najlepših golova u sezoni i tako domaćima utabao put do pobede. Apsolutno zasluženih, pošto je Galata sve vreme bila bila bolja ekipa na terenu. Uostalom, Turska je to. Tamo se neke stvari unapred znaju. Recimo, da Galata kod kuće nikad ne kiksira. Samo dva boda ispustila je u dosadašnjih 15 utakmica na domaćem terenu.

JUVENTUS - SAMPDORIJA (tip 1, kvota 1,17) - rezultat 3:0

Gledajući rezultat reklo bi se da je bilo lako, ali Samdorija je bila možda i bolji rival u prvom poluvremenu. Ipak, Đenovaljani nisu mogli protiv raspoloženog Marija Mandžukića koji je potvrdio da je u dobroj formi. Posle dva gola protiv Reala u Madridu pre nekoliko dana, hrvatski napadač je večeras načeo Sampdoriju u poslednjim trenucima prvog poluvremena. Ovaj put asistent je bio Daglas Kosta kojem je to bio prvi dodir sa loptom na utakmici. Ipak, u drugom poluvremenu situacija se značajno promenila, a ovaj deo utakmice obeležio je pogodak Benedikta Hevedesa. Posle toga više nikakve dileme nije bilo oko konačnog ishoda, a trijumf Stare dame još ubedljivijim je učinio Sami Kedira pogotkom u 75. minutu.

PRECRTANO:

FJORENTINA - SPAL (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 0:0

Najigraniji par dana nije zaokružen! Fjorentina je do danas bila ekipa u najboljoj formi u Seriji A, ali je danas usledio kiks kojem se niko nije nadao. SPAL je izvukao remi bez golova i prekinuo sjajan niz Piolijeve ekipe. Za SPAL veliki bod u borbi za opstanak. Iako je Fjorentina zaslužila pobedu i bila bolji rival. Ljubičasti su samo u prvom poluvremenu imali pet ili šest odličnih prilika za gol, ali su se gosti dobro branili. U drugih 45 minuta je trener Pioli probao izmenama da otključa gol gostiju, ali ni sveža krv nije pomogla. SPAL se branio i odrbanio.

SASUOLO - BENEVENTO (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:2

U okršaju ugroženog Sasuola i otpisanog Beneventa, više razloga za radost su imali gosti koji su osvojili prvi bod u sezoni van svog stadiona - 2:2! A dvojica fudbalera su pokazali da zaslužuju bolje klubove od onih u kojima su trenutno. Šeik Dijabate je kao i u prošlom kolu protiv Juventusa postigao dva gola za Veštice, od kojih je prvi bio jako lep lob. Mateo Politano je postigao oba gola za Sasuolo i najavio da je vreme za transfer u neki veći klub. Sasuolo bi verovatno ispao iz lige da mu nije Politana.

MANČESTER JUNAJTED - VBA (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 0:1

Junajted je dominirao u polju, imao više loptu u nogama i igrao po principu "davi mačka miša, ali hoće i da se poigra sa njim", što ga je na kraju skupo koštalo. Jaka kiša radila je za goste koji tehnički ne mogu da se nose sa Đavolima, pa su ih vrmenske prilike, može se se reći, baš poslužile. U najkraćem, domaćin je prvo polvreme odigrao daleo ispod svojih mogućnosti. Nije stvorio ozbiljnu šansu - čak je VBA bio bliži golu - a ni zalaganje nije bilo baš na najvišem nivou. Trenutak odluke zbio se kada je Brant posle kornera loptu poslao čak na kraj peterca, a tamo se naš Nemanja Matić nije najbolje snašao. Umesto da izbaci loptu van igre, on ju je samo spustio do Džeja Rodrigeza koji je natrčao i klizeći pogodio za potpuni šok na Old Trafordu.

NJUKASL - ARSENAL (tip 2, kvota 2,40) - rezultat 2:1

Nismo gledali preterano atraktivan duel. Gosti su nastupili sa kombinovanim timom u kojem se našao i mladi 18-godišnji Vilok koji još mnogo ima da uči. Njukasl je zaslužio pobedu, igrački limitiran kakav jeste pokazao je srce i porazio Tobdžije verovatno i matematički obezbedivši opstanak u eliti. Počelo je loše po pulene Rafe Beniteza, posle sjajne kontre i akcije Lakazet je u 14. lepim udarcem doneo prednost gostima od 0:1. Ipak, uzvratio je Španac Ajoze Perez i u 29. na pas beka Jedlina razgalio Sent Džejms Park. Njukasl je do četvrte uzastopne pobede stigao u 68. minutu kada je posle sjajne akcije Ajoze Perez poslužio Meta Ričija, a ovaj majstorski matirao Petra Čeha za konačnih 2:1.

URAL - SPARTAK MOSKVA (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 2:1

Izgleda da je i u Rusiji sve rešeno! Četiri kola pre kraja, aktuelni šampion Spartak je doživeo šokantan poraz u Jekaterinburgu i napravio najverovatnije fatalni kiks u poteri za liderom Lokomotivom. Tim Masima Karere je potpuno razočarao dana u Jekaterinburgu protiv skromnog Urala na otvaranju stadiona na kojem će se igrati Mundijal. Pogotovo u prvom poluvremenu kada su igrali jako loše. Prelomni momenat meča se desio u 38. minutu. Tandem srpskih defanzivaca Nikola Maksimović - Marko Petković je katastrofalno reagovao i dopustio Bikfalviju da izađe na golmana Rebrova, predribla ga i matira. Primljeni gol je potpuno poremetio goste koji su u nastavku stihijski napadi i pokušavali na silu da izjednače. Karera je brzo napravio tri izmene, uveo ofanzivce, zamenio Petkovića u 64. minutu, ali umesto izjednačenja, primio je još jedan gol. Do kraja je Spartak preko najboljeg igrača Kvinsija Promsa uspeo da postigne utešni gol u nadokandi vremena.

