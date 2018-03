NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

ZAOKRUŽENO:

MAGDEBURG - OSNABRIK (tip 1, kvota 1,52) - rezultat 2:0

Najigraniji par dan je zaokružen ! Navikli smo da gledamo veoma neizvesne utakmice u nemačkoh Cvajti, a sada možemo da se uverimo i da je trka u nemačkoj trećoj ligi jednako uzbudljiva. Magdeburg se popeo na drugu pozicijom današnjom pobedom nad Osnabrikom. Ne može se reći da je domaćin odradio posao lako, ali je ipak dao gol na vreme. To se desilo u 57. minutu preko Turpica, dok je Švede u 90. postigao gol čisto da potvrdi važnu pobedu Magdeburga.

PALERMO - KARPI (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 4:0

Palermo nije rekao poslednju reč kada se radi o direktnom plasmanu u Seriju A. Četa sa Sicilije deklasirala je Karpi na svom terenu i sada je za petama drugoplasiranom Frozinoneu. Junak pobede bio je brazilski vezista Igor Koronado, koji je het-trikom otklonio sve neizvesnosti. Prvo je bio precizan sa bele tačke u 18. minutu, potom je u drugom minutu drugog dela udvostručio prednost, a onda je 15 minuta pre kraja postavio konačan rezultat posle trećeg gola La Gumine.

PARMA - FOĐA (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 3:1

Energiju timu vrlo često ne donose mlađi igrači, oni od kojih se to prvenstveno očekuje, već oni najiskusniji, koji dobro znaju da kako pametnije da iskoriste uloženi trud. Takav je bio slučaj i danas u Parmi, gde se domaćin propisno napatio sa igračem više, uspeo da primi i gol, ali je na kraju zahvaljujući iskusnom Emanueleu Kalaju uspeo da stigne do preokreta i važnih bodova u okršaju sa borbenom Fođom.

CEDEVITA - BUDUĆNOST (tip bezh 1, kvota 1,60) - rezultat 82:75

Drugi meč polufinala Jadranske lige između šampiona Hrvatske i Crne Gore rešen je zahvaljujući partiji karijere Demetrisa Nikolsa u drami kakva se nije ni očekivala kada je Cedevita otišla na 15 poena viška početkom završne četvrtine! Domaćin je uspeo da izdrži žestoke nalete protivnika i ipak zakaže treći i odlučujući okšaj za tačno sedam dana.

PESKARA - EMPOLI (tip 2, kvota 1,95) - rezultat 0:1

Mršav fudbal ili rovovska borba, kako želite. To je danas viđeno na obali Jadranskog mora, gde se na kraju Empoli radovao minimalcu protiv Peskare. Domaći tim bio je potpuno bezopasan sa svega dva šuta ka golu rivala, oba puta van okvira, dok je Empoli iskoristio bolje prvo poluvreme i golom Donarume u 19 minutu stekao kapitalnu prednost. Peskara u 41. minutu nije iskoristila penal, a to je u ovakvom meču kobna greška.

PORTSMUT - OKSFORD (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 3:0

Lako i efikasno. Portsmut je deklasirao Oksford i tako ostao u trci za mesto koje vodi u doigravanje u viši rang. Sve je bilo jasno posle pet minuta kada su Pompejci stekli prednost i potom nastavili sa naletima. Igrač više od 62. minuta samo je olakšao posao domaćinu koji je potom sa dva gola dokusurio Oksford.

TENERIFE - HOJA LORKA (tip 1, kvota 1,32) - rezultat 2:0

Tenerife je nastavio borbu za mesto u plej-ofu laganom pobedom nad Lorkom. Gosti su posle samo šest minuta igre bili prinuđeni da vade loptu iz mreže i kao da ih je taj gol potpuno sasekao. Sve do sredine drugog dela gotovo da nisu prešli centar. Počeli su gosti da napadaju tek posle drugo gola Tenerifea u 62. minutu. Ipak, tolik osu bili konfuzni da nije ni čudo što gotovo izvesno idu u niži rang.

PRECRTANO:

OFENBAH - VOR. VORMS (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 2:2

Vođstvo gostiju, preokret i naposletku remi. Takav je danas bio rasplet meča u Ofenbahu, gde je istoimeni tim dočekao Vormatiju Vorms. Domaćin je imao više od igre, ali je gostujući tim uspevao da kazni sve greške iz kontranapada. Na poluvremenu je viđen gol na obe strane, a onda je u 47. minutu Ofenbah ostao sa igračem manje. Ni to ga nije omelo da stigne do prednosti samo pet minuta kasnije, međutim gosti su dvadesetak minuta pre kraja stigli do boda.

SARAGOSA - SEVILJA II (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 0:1

Kiks dana. Fenjeraš je tukao ozbiljnog kandidata za plej-of, i to na njegovom terenu. Otpisani drugi tim Sevilje, koji je zaboravio kad je poslednji put pobedio uspeo je da nadigra favorita kada to niko nije očekivao. Saragosa je primila gol u poslednjim trenucima prvog dela i izgleda da je ni predah nije oporavio. Ovim neuspehom Saragosa je prekinul niz pobeda, kojima se vratila u brobu za povratak u Primeru.

ZNOJMO - VITKOVICE (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 0:0

Vitkovice ne žele u Treću ligu, i to smo danas imali prilike da vidimo. Borili su se gosti na terenu Znojma i na kraju izborili vredan remi, koji ih drži van zone ispadanja. Domaćin je imao kontrolu meča, ali su se Vitkovice odlično branile i osujetile sve atake domaćeg sastava.

Foto: Shutterstock