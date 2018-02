REZZIME DANA (nedelja): Sramota Anderlehta, Bazela, Sportinga, Klub Briža...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO:

JUVENTUS - SASUOLO (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 7:0

Najigraniji par dana je zaokružen! Juventus diže formu do maksimuma i pravi sve veći pritisak na lidera Napoli! Bjankoneri su masakrirali Sasuolo 7:0 i zabeležili sedmu uzastopnu pobedu u Seriji A. Već posle pola sata igre je bilo ogromnih 4:0, a Juve je delovao kao mašina za mlevenje mesa iz koje Neroverdi ne mogu da se izvuku. Kanonadu je otvorio Aleks Sandro posle gužve pred golom Konsiljija, a onda je Sami Kedira dodao dva gola da bi potom asistirao povratnom loptom Pjaniću koji je sa 20 metara ispalio projektil u mrežu gostiju. U drugom poluvremenu se razgoropadio Gonzalo Iguain i het-trikom potpuno deklasirao Sasuolo. Dva puta mu je asistirao Markizio koji je zamenio povređenog Matuidija i jednom Bernardeski...

VERONA - ROMA (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 0:1

Vučica je minimalcem slavila na Bentegodiju, prekinula lošu seriju i opet zagorčala život Veroni koja sada kasni za Krotoneom četiri boda. Posle samo 45. sekundi igre na Bentegodiju, Roma je povela i ispostaviće se da je to bilo sve na ovom meču. Maldi Džengiz Under je konačno postigao prvenac u Seriji A posle 16 odigranih utakmica. Talentovani Turčin je lepo pogodio sa nekih 18 metara i skinuo sa leđa veliki pritisak s obzirom koliko dugo se čekalo da proradi.

BENEVENTO - NAPOLI (tip 2, kvota 1,20) - rezultat 0:2

Ekipa Mauricija Sarija vratila se na lidersko mesto italijanskog prvenstva, pošto je na gostovanju fenjerašu Beneventu došla do rutinska tri boda. Gosti su u ključnim trenucima utakmica stigli do golova. Prvo zahvaljujući fenomenalnom Drisu Mertensu, koji je u 20. minutu lobovao nemogćnog Puđonija, dok je konačan rezultat postavio miljenik napuljske publike Marek Hamšik. Domaćin je napravio pomak u svojoj igri u odnosu na katastrofalni deo sezone, ali je to još uvek daleko od nivoa sa kojim bi moglo da se pripreti najkvalitetnijim ekipama italijanskog fudbala.

ATLETIKO MADRID - VALENSIJA (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:0

Atletiko iz Madrida kao da je "zatvorio" trku za drugo mesto. Jorgandžije su na Vandi Metroplitano savladale direktnog rivala Valensiju maestralnim pogotkom Anhela Koree. Igrao se 59. minut, Koke je dodao loptu u noge Argentincu na nekih 30 metara, a ovaj nakon nekoliko koraka prelepim šutem desnicom matirao golmana Neta za novi rutinski trijumf madridskog tima. Bila je ovo klasična Atletikova utakmica, sa dosta borbe, malo lepih poteza i kontrolom igre od strane domaćina. Valensija nije večeras bila na prepoznatljivom nivou, jedva da je zapretila mreži Oblaka za 90. minuta.

PRECRTANO:

ANDERLEHT - MEHELEN (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:2

Anderlet je sam sebi bio najveći protivnik u okršaju sa Mehelonom u Briselu. Domaćin je osvojio samo bod protiv fenjeraša (2:2), iako je u 80. minutu imao priliku da sa bele tačke dođe do očekivanog slavlja. Apsolutni tragičar utakmice bio je novajlija Rijota Morioka, koji nije iskoristio udarac sa bele tačke, mada je svoj trenutak za zaborav imao i Uroš Spajić, koji je pogodio sopstvenu mrežu u 22. minutu.

BAZEL - LUGANO (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 0:1

Definitivno, prodaja dana. Bazel je zakomplikovao sebi situaciju u borbi za titulu prvaka, pošto je porazom kod kuće od Lugana zaostao pet bodova za liderom Jang Bojsom. Taktika da se lopta prepusti gostima pala je u vodu već posle šest minuta igre i ranog vođstva Lugana, ali "večiti šampion" Švajcarske nije od nje odustajao. Dvadeset minuta kasnije Bazel nije iskoristio najstrožu kaznu, a čak ni kompletno ofanzivna postavka u drugom delu nije uspela da zatrese mrežu. Veliki kiks.

EŠTORIL - SPORTING (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 2:0

I Sporting je večeras "ispoštovao" Porto, izgubio je na gostovanju u Eštorilu sa 2:0 i praktično se predao pred Zmajevima u borbi za titulu. Večeras ništa nije polazilo za nogom pulenima Žorža Žezusa, koji su dozvolili jednoj od najlošijih ekipa u celoj Primeiri da ima spakuje dva gola za samo tri minuta i zada im težak udarac. Prvo je Kipranin Kirijaku ponizio reprezentativca Rui Patrisija u 26. minutu, tako što je prebacio loptu preko njega i smestio je u mrežu, a koji trenutak kasnije i talentovani vezista Evandro stavio je tačku na meč pogotkom za konačnih 2:0.

ESPANJOL - BARSELONA (tip 2, kvota 1,38) - rezultat 1:1

Barselona nije uspela da pobedi Espanjol u još jednom gradskom derbiju - meč 22. kola Primere na stadionu Espanjola završen je remijem 1:1. Drugo poluvreme je više ličilo na vaterpolo zbog terena, nego na fudbal. A ekipa Kikea Sančeza Floresa bila je nadomak nove pobede kao i u kupu nedavno. Poveo je Espanjol kada je Serhio Garsija centrirao, a glavom u padu mrežu Barselone pogodio Đerar Moreno. Barselonu je poraza spasio Đerar Pike i to golom glavom posle kornera osam minuta pre kraja utakmice. Inače, Lionel Mesi je utakmicu počeo sa klupe, ali je u 59. minutu morao na teren i upravo je on centrirao kod pogotka Pikea.

KLUB BRIŽ - ŠARLROA (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 3:3

Kada igraju Briž i Šarlroa uvek bude golova, ali je nedelju uveče baš pljuštalo na Jan Brejdel stadionu. Gosti su poveli 23. minutu preko Ilamaharitre, a samo dva minuta kasnije izjednačio je Limbombe. U 31. minutu su ponovo gosti došli do prednosti kada je mrežu Briža zatresao Hendriks. Delovalo je da će sve krenuti po zlu za domaće kada Rud Vormer sedam minuta kasnije nije iskoristio penal. Ipak, Briž je furiozno krenuo u drugom poluvremenu, pa je Vanaken izjednačio u 49. minutu, a kada je Vesli u 74. minutu doneo preokret domaćinu. Radost domaćih navijača trajala je samo šest minuta, a onda je Iranac Rezei postavio konačan rezultat.

LIVERPUL - TOTENHEM (tip 1, kvota 2,25) - rezultat 2:2

Liverpul prema prikazanoj igri možda nije zaslužio da pobedi u večerašnjem derbiju protiv Totenhema, ali je posle onakvog pogotka Mohameda Salaha u 91. minutu prosto morao da osvoji tri boda. Ali nije... Sudija Džonatan Mos je u 94. minutu dosoduio drugi jedanaesterac za Totenhem na utakmici, koji je za razliku od prvog, u pogodak pretvorio Hari Kejn. Liverpul je bio dominantan u prvom, ali je Totenhem bio još bolji u drugom. Na kraju, možda i ravnopravnih 2:2, ali će se o spornim situacijama, a posebno prvom jedanaestercu za Pevce, ozbiljno polemisati u ostrvskim medijima.

