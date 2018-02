REZZIME DANA (petak): Bilbao zatajio, Mitroglu promašivao, Kajzer iznenadio

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

GENK - VAREGEM (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 3:1

Nikolaos Karelis je u 17. minutu doveo domaćine u vođstvo, a izjednačio je Hamdi Harbui iz penala u 32. minutu. Karelis se u 56. minutu našao u ulozi asistenta, a strelac je bio iskusni vezista Tomas Bufel, a konačan rezultat postavio je Alehandro Posuelo u prvom minutu sudijske nadoknade. Srpski napadač Ivan Šaponjić bio je na klupi za rezervne igraće Zultea, ali nije dobio priliku da istrči na teren.

FENERBAHČE - BAMBERG (tip bezh 1, kvota 1,15) - rezultat 77:69

Rutinska pobeda šampiona Evrope. Tako bi u najkraćem moglo da se opiše ono što se dešavalo u Istanbulu gde je Fenerbahče pobedio Bamberg sa 77:69 u utakmici 22. kola Evrolige. Ovim trijumfom ekipa Željka Obradovića ostala je na deobi drugog mesta na tabeli, sa dve pobede manje od CSKA. Ni u jednom trenutku se pobeda domaćina na večerašnjoj utakmici nije dovodila u pitanje. Jan Veseli je bio centralna figura, pružio je sjajnu dabl-dabl partiju sa 26 poena i 11 skokova, dok je Marko Gudurić ubacio 10 poena. Nikola Kalinić dodao je još šest poena.

RB LAJPCIG - AUGZBURG (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 2:0

Lajpcig je opet na tragu stare, prošlogodišnje forme i Lajpcig je opet prvi pratilac Bajerna! Četa Ralfa Hasenhutla lako je izašla na kraj sa Augzburgom (2:0), a golove za novu "trojku" postigli su Dajot Upamekano i Nabi Keita. Domaćin je u 90 odsto vremena večeras bio bolji rival, imao je mnogo više šansi i mnogo veći posed lopte. To što je na semaforu na kraju stajalo samo 2:0, gosti mogu ponajviše da zahvale švajcarskom čuvaru mreže Marvinu Hicu. Iskusni čuvar mreže u nekoliko navrata spasao je svoje saigrače, pa mu niko ne može zameriti što je u 70. minutu praktično zakucao u svoju mrežu loptu koju je iz slobodnjaka poslao Keita.

CRVENA ZVEZDA - ARMANI (tip bezh 1, kvota 1,40) - rezultat 100:89

Kada je Zvezda htela, igrala je košarku koja je dizala temperaturu i mamila uzdahe. Baš u jednom takvu, stravično atraktivnom naletu društvo sa Malog Kalemegdana razbilo je i ovako tanak otpor Olimpije, serijom 12:0 uzela dvocifrenu razliku i na talasu iste jahala do kraja utakmice. Put do pobede bio je lakše raskrčen jer su Lesor i Dangubić ovog puta imali kraj sebe ponovo "napaljenog" Ročestija, koji je ovog puta bio nadomak dabl-dabla (14p, 9as), ali Stefana Jankovića, čiji su poeni iz drugog plana dodatno opteretili defanzivni bedem gostiju. Mladi krilni centar odigrao je jednu od najboljih evropskih utakmica u svojoj karijeri i meč završio sa 15 poena. Veliki plus je i povratak Džejmsa Feldina, kome fali malo takmičarskih duela da bi našao svoj pravi ritam. Na kraju je imao 10 koševa.

ASTRA - GAZ METAN MEDIJAŠ (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 4:3

Kakva ludnica u Rumuniji! Ono što je za vas najvažnije je da je kec na kraju zaokružen. Doduše, jedva. Nije dobro počelo. Gosti su poveli preko Rondona u 16, a od 20. do 41. minuta domaći su preko Balaurea, Mateija i Vere smestili Medijašu čak tri komada. Rondon je opet pogodio u 65, Moiz uzvratio u 76, a Konstantin smanjio na 4:3 u 82, što je bio, ispostavilo se, konačan rezultat.

ŠATORU - BURŽ PERON (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 3:1

Šateru vas je ispoštovao, ali i dobro oznojio. Pazite samo ovo... Burž Peron je preko Kura u 36. minutu promašio penal, pet minuta kasnije je Sar doveo goste u vođstvo, a bukvalno u roku od četiri minuta usledio je preokret domaćih. Konačan rezultat postavio je Benrama u 79. minutu.

FJORENTINA - JUVENTUS (tip 2, kvota 1,85) - rezultat 0:2

Italija će večeras i sutra brujati o krađi, pogrešno poništenom jedanaestrcu, a Firenca će ostati zabezeknuta zbog poteza Federika Bernardeskija. Najveći talenat italijanskog fudbala došao je u Firencu sa svega devet godina, ali mu to nije smetalo da se silno raduje zbog majstorskog pogotka na svom Artemio Frankiju. Domaćin će žaliti zbog penala, pogođene stative i nekoliko propuštenih prilika, ali je Juventus odigrao na rezultat i došao do željenih bodova

PRECRTANO:

SENT ETJEN - MARSELJ (tip 2, kvota 1,95) - rezultat 2:2

Marselj je udario u zid u Sent Etjenu. Strašan derbi na stadionu Žofri Gišar odigrali su istoimeni domaći tim i Olimpik. Već u četvrtom minutu Tovan je iskoristio dodavanje Sakaija i doveo Marselj u vođstvo. Ipak, domaći navijači su na radost čekali samo pet minuta, a onda je Kevin Pake Mone izjednačio. Marselj je bio raspoložen za igru pogotovo u prvom poluvremenu, a u 20. minutu gosti su opet vodili golom Morgana Sansona. Sent Etjen je ipak uspeo da izbegne poraz u derbiju pošto je u 75. minutu Slovenac Robert Berič iskoristio lošu reakciju golmana Marselja i glavom pogodio u metu. Konstantinos Mitroglu je imao veliku šansu pred kraj kada je ipak mogao da vam zaokruži keca, ali ništa od toga...

BILBAO - LAS PALMAS (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 0:0

Domaćin nije uspeo. Ništa. Ni jedan makar u metu. A bio je ovo jedan od fikseva dana. Napadao je Bilbao, stiskao goste, ali nisu se isplatili napori Arica Adurica, Markela Susaete, Injakija Vilijamsa i Raula Garsije. Povrh svega, domaćinu je poništen gol Jeraija Alvareza u četvrtom minutu zbog ofsajda. Šteta.

KAJZERSLAUTERN - KIL (tip 2, kvota 2,05) - rezultat 3:1

Kajzerslautern je živnuo sa Mihaelom Froncekom na klupi! Nekadašnji bek Borusije iz Menhengladbaha preuzeo je Đavole posle Džefa Štrasera i evo zabeležio drugu pobedu. Posle slavlja u Braunšvajgu fenjeraš je dobio posrnuli Holštajn Kil (3:1), pa sada ponovo može ravnopravno da konkuriše za opstanak. Ranim pogotkom Borela domaćin je otvorio utakmicu, a kada je Dukš promašio penal bilo je jasno da će ići lakše nego li što su na Frc Valteru očekivali. Uspeo je Holštajn, doduše, da izjednači, ali gol iz penala Morica u poslednjim sekundama prvog poluvremena potpuno je dotukao goste. Za konačnih 3:1 porbrinuo se Nigerijac Osave početkom nastavka.

(FOTO: Shutterstock)