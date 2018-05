NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

NORDSJILAND - HORSENS (tip 1, kvota 1,37) - rezultat 2:1

Nordsjiland se kockao sa oreolom favorita protiv Horsensa. Možda su gosti zalutali u plej-of, međutim, daleko od toga da ne znaju ništa. Domaćin ih je potcenio, naročito kada je poveo minut pre odlaska na veliki odmor, odnosno, kada je u trećem minutu nastavka udvostručio prednost. Od tog trenutka je strepeo, jer su gosti zaigrali kao da im život zavisi od ishoda meča. Promašio je Horsens penal u 66. minutu, ali je u 89. stigao do utešnog, veoma zasluženog, gola.

ANTALIJA - BAŠAKŠEHIR (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 0:2

Bio je Bašakšehir u situaciji da mora da dobije na gostovanju Antaliji, i to bez Arde Turana, i to je Istanbul uspeo da uradi i da se izjednači sa Galatasarajem na prvoj poziciji. Koliko je stalo igračima u teget-narandžastim dresovima videlo se i ovoga puta. Od velike važnosti na ovom gostovanju Antaliji bio je gol u 30. minutu koji je delo raspucanog Rijada Bajića. Ali, najveće zasluge za ovaj gol idu Eliji koji je savšeno prošao i ubacio loptu u šesnaesterac. Bajiću je preostalo samo da je ćušne u mrežu. Da ne bude nikakve nedoumice oko pobednika duela pobrinuo se Edin Višća.

AVELINO - SPECIJA (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 1:0

Avelino je morao da pobedi, i uspeo je u toj nameri. Jer, da nije, gotovo je izvesno da bi morao u niži rang. Ovako, Specija je poražena i nada još živi. Trenutak odluke zbio se u 76. minutu kada je Kastaldo pronašao put do mreže rivala. U prvom delu meča oba tima su retko dolazila do gola, dok se u nastavku borba rasplamsala i viđeno je pregršt šansi. Ipak, realizovana je samo jedna.

HOLANDIJA M17 - SRBIJA M17 (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 2:0

Večeras je od selekcije Ivana Jevića u poslednjem kolu grupne faze bila bolja neustrašiva Holandija, koja je slavila sa 2:0 i ostvarila i treće slavlje bez primljenog pogotka (gol razlika 7:0). Oba gola za reprezentaciju iz zemlje lala postigao je mladi napadač Ajaksa Braja Brobi. Prvo u 26. minutu, a potom i u 55. kada je i definitivno razrešena svaka dilema po pitanju pobednika.

KEVIN ANDERSON - DUŠAN LAJOVIĆ (tip bezh 1, kvota 1,50) - rezultat 2:1

Srpski teniser Dušan Lajović završio je najbolje odigrani turnir u karijeri u četvrtfinalu, al ne bez borbe, vrhunskih poteza, odličnih udaraca i mnogo pretrčanih kilometara, pošto ga je sa 2:1, po setovima 7:6 (3), 3:6 i 6:3 savladao Kevin Anderson. Trenutno osmi reket sveta namučio se opasno sa momkom iz Stare Pazove koji je se među osam najboljih na turniru probio kroz kvalifikacije i tako postigao najbolji rezultat u karijeri.

VITORUL - KSMS JAŠI (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 1:0

Neverovatno. Vitorul je igrao meč kod kuće protiv Poli Jašija koji je morao da dobije, protivnik je dobio crveni karton u 9. minutu, i uprkos svemu meč se umalo završio rezultatom 0:0. Ipak, da tako ne bude pobrinuo se Janis Hadži, sin Georgea Hadžija. Jedini gol pao je u samoj završnici, u 84. minutu utakmice.

PRECRTANO:

GENGAN - MARSELJ (tip 2, kvota 1,62) - rezultat 3:3

Najigraniji par nije zaokružen! Marselj ove sezone ne može da odigra normalnu utakmicu. Kako god da okrenete, mora da bude uzbuđenja, preokreta, crvenih kartona i penala. Večeras je u gostima odigrao 3:3 protiv Gengana u premijernoj utakmici 37. kola francuske Lige 1 i tako znatno umanjio šanse da se preko prvenstva plasira u Ligu šampiona. Marselju nije bilo dovoljno ni to što je već posle 14 minuta vodio sa 2:0. A onda - mrak. Gengan je potpuno preuzeo inicijativu, u glavnoj ulozi bio je Klemen Grenije, dvostruki strelac. U 66. minutu golman Stiv Mandanda isključen je zbog oštrog faula, a potom je drugi penal iskoristio Džimi Brijan. Tek tada se probudila ekipa Rudija Garsije i krenula po gol, što je uspeo sjajni Tovan.

HARTBERG - BV LINC (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:2

Mogao je Hartberg večeras da napravi veliki korak ka drugoj poziciji koja garantuje direktnu promociju, ali je on kiksirao. Nije pomoglo ni to što je imao dva gola prednosti na poluvremenu, odnosno do 59. minuta. U drugom delu Blau Vajs Linc je bio daleko opasniji i umeo je da kazni indolentnost domaćina. Na kraju je desetakj minuta pre kraja stigao do izjednačenja.

PEKING GUAN - GUANGDŽOU RF (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:2

Fudbaleri Guangdžoua RF remizirali su 2:2 na gostovanju Peking Guanu u utakmici 10. kola kineske Superlige. Na neki način ekipa Dragana Stojkovića Piksija bila je bliža pobedi, jer je vodila do 83. minuta. Ovaj meč predstavljao je pravi golgeterski okršaj Sedrika Bakambua i Erana Zahavija. Upravo je Bakambu pogotkom sedam minuta pre kraja meča osigurao bod Pekingu. Reprezentativac DR Konga je u osmom minutu doveo domaćina u prednost, a onda je na scenu stupio izraelski napadač Zahavi. Četiri minuta nakon vodećeg gola Pekinga, napadač gostiju se dobro snašao i zatresao mrežu. Igrao se 75. minut kada je Zahavi ponovo zatresao protivničku mrežu i doneo potpuni preokret. Ali Guangdžou ipak nije izdržao do kraja.

DERBI - FULAM (tip 2, kvota 2,55) - rezultat 1:0

Organizacija igre je predstavljala nerešiv problem za Fulam u prvoj utakmici polufinala plej-ofa za ulazak u Premijer ligu. Ekipa Slaviše Jokanovića kontrolisala je igru čitavih 90 minuta igre na Prajd Parku u Derbiju, ali tu prednost nije uspela rezultatski da realizuje. Sa druge strane, domaćin je jednu jedinu šansu pretvorio u pogodak, pa sa minimalnom, ali više nego značajnom prednošću odlazi na Krejven Kotidž. Kameron Džerom je u 34. minutu uspeo da nadvisi svog pratioca i preciznim udarcem glavom kruniše odličan centaršut Krega Forsita. To je bio detalj koji je odlučio meč.

