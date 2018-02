REZZIME DANA (petak): Loše, baš loše...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

LEGIJA - ŠLJONSK (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 4:1

Bum, bum, bum! Tako to radi Legija. Tačnije, Kasper Hamalainen. Finac je uspeo da vas reši muka i razmišljanja za samo 30 i kusur minuta igre, pošto je već do tada upisao het-trik. Kasnije vas realno nije ni zanimalo šta se događa jer je sve bilo rešeno. Na kraju konačan rezultat 4:1 u korist domaćih i to je to. Svaka čast Legiji, posebno Hamalainenu, uradio je bogovski posao za vas.

MONAKO - DIŽON (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 4:0

Monako je na vreme načeo mrežu gostiju. Igrao se 13. minut kada je Đibril Sidibe proigrao Baldea Kejtu, a ovaj se lepo snašao na petercu i pogodio pravo u metu. Pobedu domaće ekipe potvrdio je Fabinjo pogotkom iz penala u 69. minutu, a do kraja utakmice Monako je lako čuvao loptu u svojim nogama i kontrolisao sve što se dešavalo na terenu. I u takvoj postavci uspeo je domaćin da postigne još dva gola. Strelac za 3:0 bio je Roni Lopes tri minuta pre kraja, a konačan rezultat postavio je Kamil Glik.

LESTER - ŠEFILD JUNAJTED (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 1:0

Da se ne lažemo, niko se ne bi bunio da je Lester obavio posao ubedljivije, efikasnije i brže, ali pobedi i urađenom poslu mane nema. Lisice su slavile zahvaljujući pogotku Džejmija Varidja u 66. minutu, a vama omogućile da zaokružite keca. Svaka čast domaćima, ispoštovali su vas. Za razliku od nekih...

ČELSI - HAL (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 4:0

Ma, da li je ovde bilo neke dileme?! Plavci su završili sve u prvom poluvremenu zahvaljujući raspoloženom Vilijanu (dva gola), te Pedru Rodrigezu i Olivijeu Žiruu. S obzirom na to da je prvi gol pao u drugom, a poslednji u 42. minutu, mogli ste od samog starta da dignete sve četiri uvis sa uverenjem da vas Plavci neće izneveriti. Tako je i bilo. Svaka čast.

ĐIRONA - LEGANES (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 3:0

Jedan od retkih timova sa kojim danas nije bilo ama baš nikakvih problema bila je Đirona. Jednostavno, efikasno, brzo...Kristijan Stuani i imenjak mu Portu rešili su sve dileme oko pobednika već u prvom poluvremenu. Đirona očigledno zna da je 2:0 najopasniji rezultat, pa je lagano privela utakmicu kraju, a u strelce se u nastavku upisao i Huanpi. Lagana i ubedljiva pobeda domaćih. Pritom, zaokružena solidna kvota. Bravo, bravo.

PRECRTANO:

KAJZERSLAUTERN - SANDHAUZEN (tip 1, kvota 2,70) - rezultat 0:1

Navijači Đavola su pomislili da će njihova ekipa upisati treću uzastopnu pobedu u Cvajti. Ali, ostali su u šoku na kraju. Ne samo zbog poraza, već zbog činjenice da su ga doživeli protiv ekipe koja je u prethodna dva meča osvojili samo jedan bod Trenutak odluke bio je 12 minuta pre kraja kada je Filip Forster šutirao sa ivice kaznenog prostora, a lopta je odskočila o neravan teren i prevarila golmana Kajzerslauterna. Inače ovo je bila prva pobeda fudbalera Sandhauzena u Kajzerslauternu u poslednjih šest godina.

MEDIJAŠ - JUVENTUS BUKUREŠT (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 0:0

U duelu dva najslabija tima u ligi nije bilo previše uzbuđenja, tek po jedna poluprilika na obe strane. Kako je u pitanju bio susret dva najslabija ofanzivna sastava - drugačiji ishod nije mogao ni da se očekuje. Oba tima zaboravila su i kada su poslednji put osetili slast pobede u Ligi 1. Gaz Metan je to učinio još krajem septembra u susretu sa Botošanijem, dok je Juventus jedini ligaški trijumf ove sezone ostvario još krajem oktobra. Uprkos slabim izdanjima, za oba kluba još ima spasa, pošto će igrati plej-of za ispadanje sa još šest klubova.

KONJA - BEŠIKTAŠ (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 1:1

Na vreme je aktuelni šampion Turske došao do vođstva, a strelac je bio Atiba Hačinson nakon što ga je pogodila lopta posle šuta Rajana Babela i prevarila golmana. Konja se nije predavala, pa je u drugom poluvremenu na teren izašla sa ciljem da izjednači. I to joj pošlo za rukom u 60. minutu kada je jedan od najboljih strelaca Superlige Adis Jahović pronašao put do mreže. Branilac trofeja je svim silama u poslednjih pola sata pokušao da dođe do pobede, ali mu to nije pošlo za rukom.

HERTA - MAJNC (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 0:2

Heroj Majnca u ovoj utakmici bio je brzonogi Robin Kvajson. Mladi vezista je bio strelac oba pogotka za svoj tim. Prvo je u 40. minutu odlično gađao sa ivice kanenog prostora nakon dodavanja Donatija, dok je u 65. krunisao kontranapad svog tima i odlično dodavanje Gbamina. Delovalo je da je da se Herta, koja je slavila u Leverkuzenu pre šest dana, ponovo vratila u onu formu s početka sezone, ali ipak nije tako. Domaćin je večeras potpuno podbacio. Imao je najveći deo meča loptu u svojim nogama, ali mu to nije ništa značilo.

SINT TROJDEN - ANDELREHT (tip 2, kvota 2,45) - rezultat 1:0

Šta se dešava sa Anderlehtom? Šampion Belgije ponovo je doživeo slom i peti put uzastopno ostao bez trijumfa, a posle Ostendea opet bez minimum jednog boda i postignutog gola! Da je sreća malo pogledala domaćina, pobeda je mogla da bude još ubedljivija, ali je penal Čube Akpoma u finišu prvog dela ostao negde u vazduhu. Dete Arsenala ipak je izraslo u heroja Sint Trojdena, pošto je u 32. minutu prelepim hicem sa preko 20 metara savladao nesrećnog Maca Selsa.

