NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

HOFENHAJM - HANOVER (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 3:1

Domaćin je danas leteo na krilima sjajnog Hrvata Andreja Kramarića, trostrukog strelca. Nekadašnji fudbaler Lestera pogađao je u 16, 50. i 86. minutu. Posebno lep bio je taj treći pogodak, kada je divno primio loptu upućenu od Nika Šulca na grudi, zatim je povukao dva, tri koraka i onda šmekersi bocnuo preko istrčalog čuvara mreže Hanovera.

GENK - KLUB BRIŽ (tip GG, kvota 1,50) - rezultat 1:1

Posle nešto slabijeg prvog poluvremena, gostujuća ekipa je prva stigla do gola u nastavku utakmice. Igrao se 65. minut kada je Vesli iskoristio dobro dofavanja Abdulaja Dijabija i doveo Briž do prednosti. Ipak, radost gostujućih navijača trajala je samo četiri minuta, pošto je u 69. izjednačio Leandro Trosar, a u ulozi asistenta našao se Klinton Mata.

FULAM - SANDERLEND (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 2:1

Srpski reprezentativni napadač je gol odluke postigao u 76. minutu nakon odličnog centaršuta Johansena. Situacija nije bila čista, već naprotiv, izgleda da se radilo o nedozvoljenoj poziciji, ali su to prevideli arbitri, na sreću po navijače na prepunom Krejven Kotidžu. Da ne bude zabune, Fulam je sva tri boda apsolutno zaslužio, s obzirom da je u drugih 45 minuta vršio potpunu opsadu gostujućeg gola i na kraju mu se to vratilo odlučujućim pogotkom.

ARMINIJA BILEFELD - KAJZERSLAUTERN (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 3:2

Kajzer je imao dva gola viška (pogađao Sebastijan Anderson u 37. i 54. minutu), činilo se da će "opelo" biti odloženo, da bi u poslednjih 25 minuta Bilefeld uspeo da napravi totalni preokret. Odlučio je crveni karton Kesela u 62. minutu. Prilikom tog prekršaja skrivio je i penal... Klos prvo pogađa sa bele tačke za 1:2, Volgzamer poravnava u 70, a svojim drugim pogotkom u 94. minutu iskusni Fabijan Klos donosi veliku radost domaćim navijačima.

LEGIJA - KORONA (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 3:1

Sigurno vam nije bilo prijatno kada ste videli da je 0:0 na poluvremenu, ali fudbaleri Legije su se na poluvremenu presabrali i rešili da obraduju svoje navijače, a i sve koji su gađali keca. Na kraju, ubedljiva pobeda domaćih, a poslednji gol postigao je Miroslav Radović sa penala.

AIK - SIRIJUS (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 2:0

AIK gazi li gazi! Sve sem keca predstavljao bi pravo iznenađenje, a da istih ne bude pobrinuo se Nabil Baui sa dva gola. Jedan je postigao u prvom poluvremenu tek da ne brinete da li će kec biti zaokružen, a drugi u drugom delu tek da ne brinete da li će se gosti vratiti u život. Idealno. Sa AIK-om nije bilo brige.

GECTEPE - KARABUK (tip 1, kvota 1,12) - rezultat 5:0

Bila je to igra mačke i miša u Izmiru sa dva heroja u domaćim redovima. Prvo je obeležio Aksel Ngando, a drugo Nabil Gilas. Obojica su postigla po dva pogotka, dok je konačan rezultat postavio Demba Ba deset minuta pre kraja utakmice. La-ga-no.

REAL MADRID - PANATINAIKOS (tip bezh 1, kvota 1,45) - rezultat 89:82

Najveći otpor su im pružali Majk Džejms, Kris Singlton i Nik Kalates, ali to nije bilo dovoljno da Zeleni urade nešto više. Iako su na kraju meča pretili da zaprže čorbu domaćinu kada su prišli na tri poena zaostatka, iako su tokom meča gubili i 22 razlike i to u trećoj četvrtini. Tada je odlučujuće poene dao Felipe Rejes i pokazao se kao iks faktor, a onda je Luka Dončić postigao čudesnu trojku na minut do kraja i to od table za vođstvo od 88:82. Bio je to momenat koji je sve prelomio.

PRECRTANO:

METALAC - BEŽANIJA (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 0:0

Duplo golo! Ko je očekivao ovde nulu... Sve je ukazivalo na to da će domaći rutinski odraditi posao i to je to. Ali... Bežanija je pružila jak otpor i na kraju otišla kući sa bodom u džepu. Metalac je ozbiljno kiksnuo. Ipak je reč o timu koji se vraća u Superligu, a s druge strane Bežanija je bliža opstanku nego borbi za vrh. Šteta, mnogi su ovde gađali keca...

VOLUNTARI - JUVENTUS BUKUREŠT (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 0:1

Kakvo neprijatno iznenađenje u Rumuniji. Voluntari je bio favorit uoči ove utakmice, ali Juventus tradicionalno ume da namuči Voluntari, pogotovo u gostima. Prethodna dva susreta ovih timova završena su bez golova, večeras je Juventus slavio minimalcem. Svejedno, kec nije došao, a bio je viđen...

