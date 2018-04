NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

BAŠAKŠEHIR - MALATIJA (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 1:0

Najigraniji par dana je zaokružen! Bašakšehir je svoje obavio, pošto je Edin Višća nastavio da deli asistencije kao poštar pisma. U 18. minutu je bio brži od čuvara, u kaznenom prostoru primio jedan pas sa krilima, a potom na suprotnoj stativi kao na tacni servirao loptu Eljeru Eliji. Holanđanin je samo podmetnuo stopalo i sezoni slomio otpor Malatije. Njegov četvrti gol u sezoni, a Višći evo već 14. asistencija u prvenstvu.

LA KORUNJA - MALAGA (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 3:2

Deportivo iz La Korunje i dalje sanja o opstanku u Primeri, a Klarens Sedorf dočekao je prvu trojku na klupi ekipe iz Galicije. Deportivo je na svom terenu pobedio u derbiju začelja poslednjeplasirani Malagu sa 3:2 na premijeri 31. kola španskog šampionata. Bio je to duel otpisanih i revolveraški obračun dvojice raspoloženih - napadača Deportiva Adrijana i veziste Malage, Dijega Rolana. Obojica su bili dvostruki strelci, ali je na kraju presudio Adrijanov gol pet minuta pre kraja utakmice kojim je Deportivo stigao do prvog trijumfa još od 9. decembra prošle godine.

LUDOGOREC - CSKA SOFIJA (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 3:2

Ludogorec je na svom terenu posle velikog preokreta za samo četiri minuta pobedio sofijski CSKA sa 3:2 u drugom kolu plej-ofa bugarskog šampionata i napravio ogroman korak ka odbrani šampionske titule. Strelac pobedonosnog pogotka bio je rumunski internacionalac Jakub Svjerčok dva minuta pre kraja. Svega je bilo u duelu u Razgradu. Golova, preokreta i crvenog kartona. Gosti su poveli u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena kada je Kiril Despodov fantastičnim udarcem sa više od 25 metara skinuo paučinu iz gola, Ludogorec je početkom drugog dela poravnao, a od 71. se ponovo suočavao sa minusom. Keseru u 84. i pomenuti Svjerčok doneli su preokret i verovatno pehar prvaka zemlje.

HANOVER - VERDER (tip GG, kvota 1,55) - rezultat 2:1

Fudbaleri Hanovera povukli su ručnu kočnicu, zaustavili slobodan pad i ostvarili pobedu posle gotovo dva puna meseca posta! Nakon remija na gostovanju Kelnu, onda i crne serije od pet poraza Hanover je na svom terenu savladao Verder sa 2:1 (2:0) i tako praktično potpisao ostanak u Bundesligi. Hanover je pobedu upisao praktično već posle uvodnih 45 minuta, kada je rezultat na semaforu glasio - 2:0.

DANDALK - ŠAMROK (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:1

Dandalk ostaje jedini neporaženi tim u Republici Irskoj posle devet odigranih utakmica. Vicešampion želi da ove sezone preuzme tron, i na pravom je putu pošto je večeras na svom terenu uzeo meru najtrofejnijem klubu u zemlji Šamroku. Sva uzbuđenja viđena su u drugom poluvremenu, pošto je Dandalk iskoristio dobru igru između 52. i 61. minuta i postigao dva gola. U nastavku se povukao i branio rezultat, a Šamrok je uspeo da iz brojnih napada realizuje samo jedan.

PRECRTANO:

KADIZ - ALMERIJA (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 0:0

Upornost se ponekad ne isplati. Videli su to navijači Kadiza, pošto njihovi miljenici nisu uspeli da slome otpor Almerije i opravdaju ulogu favorita. Domaćin je posle očajnog prvog poluvremena, u kome kao da se rivalima nije igrao fudbal, u nastavku dodao gas, međutim, gosti su se uspešno odbranili. Almerija u drugom delu gotovo da nije prešla centar, ali je stigla do velikog boda u borbi za opstanak.

SENT ETJEN - PSŽ (tip 2, kvota 1,35) - rezultat 1:1

Malo je nedostajalo da Sent Etjen posle deset godina pobedi Pari Sen Žermen. Ali, baš to malo je tako veliko za sve francuske klubove koje Sveci terorišu poslednjih godina. Na kraju je meč na stadionu Žofri Gišar završen bez pobednika. Domaćin je imao dva tragičara u svojim redovima - Matje Debišija i Remija Kabelu. Prvi je to postao u drugom minutu sudijske nadoknade kada ga je lopta posle lošeg udarca Mbapea glavom pogodila u koleno i završila u mreži Sent Etjena. Kabela je u 17. minutu bio najsnalažljiviji u kaznenom prostoru posle centaršuta Bambe sa desnog boka i ćušnuo je loptu u mrežu. Samo 14 minuta kasnije mogao je da duplira prednost posle penala koji je napravio Kimpembe. Ipak, odlični golman Areola ga je pročitao i odbrani udarac. Novi maler zadesio je PSŽ u 41. minutu kada je Kimpembe zbod drugog žuto kartona morao napolje.

DIZELDORF - BOHUM (tip 1, kvota 2,40) - rezultat 1:2

Mreže se nisu tresle u prvom poluvremenu, ali je zato u nastavku utakmice bilo veoma uzbudljivo. Za samo pet minuta Bohum je došao do ubedljivog vođstva i otvorio vrata pobede koja ga u potpunosti vraća u borbu za treće mesto na tabeli. Tomas Ajsfeld je u 70. minutu posle asistencije Hoglanda doveo Bohum u vođstvo. U 75. minutu bilo je 2:0, u ulozi asistenta našao se Hinterser, a mrežu je zatresao Kruze. Nadu domaćim navijačima vratio je Rouven Henings pogotkom iz penala deset minuta pre kraja utakmice, ali više od toga Fortuna nije uspela da uradi. Obe ekipe utakmicu su završile sa po igračem manje, jer su u 88. minutu zbog koškanja i rasprave Kan Ajhan i Ajsfeld dobili druge žute kartone.

KARDIF - VULVERHEMPTON (tip GG, kvota 1,90) - rezultat 0:1

U igri je još 18 bodova, teoretski Vulverhempton će morati da sačeka još dva kola pre no što dobije dozvolu da proslavi povratak u Premijer ligu. U praksi, to je već uradio večerašnjim minimalcem na gostovanju kod Kardifa koji mu je podario Ruben Neves. Igrao se 67. minut utakmice u Kardifu, kada je Ruben Neves namestio loptu i iz slobodnog udarca sa nekih 25 metara loptu smestio tamo gde golman domaćeg tima Nil Itridž nije mogao da je uhvati taman da je na šakama imao džinovske rukovice. Zaslužena pobeda u sudaru dva potpuno različita stila: klasičnog ostrvskog Nila Vornoka i uslovno rečeno kontinentalnog - od noge do noge - koji forsira Nuno Espirito Santo.

GUANGDŽOU RF - ĐENGSU (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 0:2

Kada izostane učinak Erana Zahavija timu Dragana Stojkovića Piksija se ne piše dobro. To se dobro videlo u današnjem okršaju Guagndžou RF-a sa Đengsuom, u kome je gostujući sastav slavio 2:0. Piksijevi puleni imali su više od igre, ali nijednom nisu uputili udarac u okvir gola rivala, pa su kažnjeni početkom drugog poluvremena kada je Huang iskoristio dobru akciju Ričmonda Boaćija. Samo 12 minuta kasnije Aleks Tešeira je realizovao jedanaesterac i spasa za domaće nije bilo.

Foto: Shutterstock