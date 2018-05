NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

SEVILJA - SOSIJEDAD (tip 1, kvota 2,20) - rezultat 1:0

Sevilja je pre meča sa Real Sosijedadom vezala devet utakmica bez pobede, a onda je došao Hoakin Kaparos i izgleda uneo nešto što je nedostajalo kod Vinćenca Montele. Iako je pristao da radi besplatno. Dakle, ne prima platu. Sevilja je izgleda na tom talasu pozitivne energije dobila Sosijedad i tako stigla do veoma važna tri boda. Ona je rešena golom Evera Banege u 47. minutu sa bele tačke, kome je prethodovao faul nad Sandrom Ramirezom...

RID - BV LINC (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 1:0

Osećaj vas nije prevario. Iako to možda nije bilo tako ubedljivo kako ste očekivali. Rid je bio tim koji je imao veći posed lopte, inicijativu, mnogo više šuteva, a bagrada je stigla u 64. minutu kada je Čabi postigao pobedonosni gol. Rid je tako stigao do treće pozicije, a vi ste mogli da zaokružite keca.

LEVSKI - BOTEV (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 3:2

Junak važne pobede Levskog bio je brazilski napadač Paulinjo, a sve je imalo i dozu simbolike - jer su domaći igrali u stilizovanim dresovima sa likom Georgija Asparuhova koji je poginuo 1971. godine, a danas bi proslavio 75. rođendan. Brazilac Paulinjo večeras je odigrao nadahnuto u završnici meča. Postigao je dva gola, a onaj u prvom minutu sudijske nadoknade odlučio je pitanje pobednika.

SPARTA PRAG - ZLIN (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:1

Sparta vas je ispoštovala. Gol na vreme mnogo znači, a pogotovo kada se i u drugom poluvremenu overi pobeda. Sve vam je to obezbedila Sparta. Gosti su pred kraj uspeli da stignu do jednog gola i to je to.

PRECRTANO:

BRAJTON - MANČESTER JUNAJTED (tip 2, kvota 1,85) - rezultat 1:0

Izgleda da je Dvajt Jork bio u pravu kada je kritikovao Žozea Murinja i ono što radi sa Mančester Junajtedom. A fudbaleri Brajtona to su dokazali večeras na svom stadionu pobedom nad Crvenim đavolima u prvoj utakmici 37. kola Premijer lige. Do velika i važna tri boda Brajton je došao u 57. minutu nakon slabe reakcije odbrane Junajteda i udarca glavom Paskala Grosa. Nije bilo sigurno u prvom trenutku da je lopta celim obimom prešla gol liniju, ali je zahvaljujući elektronskom sistemu, glavni sudija dobio signal da jeste i pokazao je na centar.

AMIJEN - PSŽ (tip 2, kvota 1,30) - rezultat 2:2

Čak i kada je Edinson Kavani pogodio u 26. minutu videlo se da Amijen ima šanse da izvuče bod. Kao da je trener domaćih Kristof Pelisije upravo to šapnuo svojim pulenima na poluvremenu koji su dva minuta nakon pauze stigli do izjednačenja. Tada je bio precizan Musa Konate, koji zagorčao život Parižanima i u 80. minutu. U međuvremenu je Kristofer Nkunku postigao prelep pogodak za Svece, ali Amijen se nije predavao, osetio da ima šansu za bod i lavovski se izborio za sebe. Neozbiljan je bio PSŽ, baš neozbiljan...

GENT - ŠARLROA (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 0:1

Za neutralne ljubitelje fudbala jedna od najzanimljivijih liga, za kladioce - noćna mora. To je večeras pokazao i ovaj meč. Gent je važio za favorita, ali Šarlroa koji generalno ne briljira na strani uspeo je da nokautira domaćina. Jedini gol postigao je Kave Rezai u 39. minutu.

LOKOMOTIVA ZAGREB - RIJEKA (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 1:0

Strelac jedinog pogotka bio je Dejan Radonjić u 13. minutu. Bila je to uigrana akcija iz ugla. Loptu je preskočio Ivan Krstanović, a na nju naleteo Radonjić. Golman Simon Sluga uspeo je samo da odbije loptu u gol. Rijeka se razigrala u drugom poluvremenu, ali je Krunoslav Hendija poput hobotnice skidao pokušaje gostiju. Matjaž Kek na ovom meču nije mogao da računa na najboljeg strelca Ebera Arauha dos Santosa.

BAŠAKŠEHIR - SIVAS (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 1:1

Kakvo razočaranje! A sve je dobro počelo. Bašakšehir je u vođstvo stigao već na startu utakmice. Tada su domaći navijači mogli da odahnu. Igrao se 14. minut. Posle greške u odbrani Sivasa, lopta je stigla do Adebajora na strani, on je umesto sebičnog završetka odabrao da prosledi loptu do Rijada Bajića kome je preostao lakši deo posla. Robinjo je u nadoknadi pogodio na lud način, lopta je posle njegovog udarca nekako završila u golu i Sivas je izvukao bod. A šanse Bašakšehira drastično pale. Ovaj gol mogao bi da ga košta titule...

MLADOST LUČANI - MAČVA (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 0:0

Navikli su Mladost i Mačva da se sastaju u poslednje vreme, danas je to bilo po treći put u poslednjih mesec dana. Čeka ih i revanš u polufinalu Kupa Srbije, a na ovom duelu u Superligi bilo je bez golova. Kako i sam rezultat kaže nije bilo previše uzbudljivo u Lučanima. Mladost nije imala poseban motiv jer je već obezbedila opstanak u ligi, dok je Mačva ovim bodom sebi obezbedila miran finiš sezone i opstanak u ligi.

