ZAOKRUŽENO:

BAŠAKŠEHIR - KAJZERI (tip 1, kvota 1,27) - rezultat 3:1

Za razliku od susreta protiv Galatasaraja, Bašakšehir je protiv sasvim solidnog Kajzerija odigrao prilično dominantno, ubedljivo, sigurno. Već sredinom prvog dela utakmice domaćin je stigao u vođstvo preko Edina Višće. Izjednačenje i malu nadu gostima doneo je Umut Bulut nedugo po isteku prvog časa igre, ali je odgovor Bašakšehira stigao ubrzo. Ovog puta strelac je bio Arda Turan pošto je iskoristio veliku gužvu u kaznenom prostoru i odbitak koji mu je taman „seo“ na nogu. Tačku na pobedu stavio je Elija u poslednjim trenucima utakmice. Akcija za gol, baš kao i kod prethodnog pogotka, počela sa desnog boka, a posle dubokog centaršuta Emanuel Adebajor bio je nesebičan i loptu je odložio do Elije, kojem nije bilo teško da zatrese nebranjeni deo mreže.

SPARTA PRAG - JABLONEC (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 2:0

Nije bilo problema sa Spartom. Po gol u oba poluvremena bila su dovoljna za zaokruživanje keca i nimalo naivne kvote 1,85. U 32. minutu pogodio je Nikolae Stančiju, a u 62. Vaclav Kadlec. Tako se to radi. Bez stresa, nerviranja, grickanja noktiju. Nema bolje stvari nego kad vaš tim postigne gol na vreme.

RID - AUSTRIJA LUSTENAU (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:0

Rid vas je maksimalno ispoštovao. Pošto ne verujemo da vam imena strelaca preterano znače, reći ćemo vam da je Rid postigao golove na vreme, jedan u 17. u 53. minutu. Prvi da vas obraduje i nagovesti zaokruženog keca, drugi da stavi pod ključ nade gostiju o eventualnom bodu. Bravo, bravo.

DINAMO BUKUREŠT - ACS TEMIŠVAR (tip 1, kvota 1,52) - rezultat 1:0

Uh, dobro vas je namučio Dinamo, ali pobedi se u zube ne gleda. Nije bilo lako, čekali ste dugo na taj jedan gol, bližio se 75. minut kada je tinejdžer Robert Moldoveanu postigao pogodak i skinuo kamen sa srca svih koji su gađali keca. A bilo vas je baš mnogo. Kako bilo, posao je obavljen kako treba i to je ono što se na kraju jedino računa.

KAMBUR - HELMOND (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 4:1

Možda rezultat ne govori tako, ali Kambur vas je malo namučio. Jednostavno, nikome ne prija kada tim na koji je tipovao ne postigne gol u prvom poluvremenu. A u drugom delu - lavina pogodaka. Kambur je gostima smestio četiri, primio jedan i završio vam posao. I na neki način se iskupio za neefikasno prvo poluvreme.

MENHENGLADBAH - VOLFZBURG (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 3:0

Mrežu Vukova večeras je načeo kapiten domaćih Lars Štindl (7. minut), na 2:0 duplirao Rafael (35. minut), da bi u samom finišu prvog dela Kristof Kramer iskoristio nepažnju gostiju, izveo slobodnjak dok su oni nameštali živi zid i pogodio praznu mrežu. U nastavku domaći su težili agzibicijama, Volfzburg se branio i pokušavao da spase obraz u čemu je uspeo. Nije više primio nijedan gol iako je bio zaista užasan...

FENERBAHČE - BASKONIJA (tip bezh 1, kvota 1,30) - rezultat 95:89

Tim Željka Obradovića je bio raspoloženiji i imao je više igrača koji su bili šuterski raspoloženi. Jedan od najboljih mečeva ove sezone odigrao je Nikola Kalinić koji je dao 11 poena, ali veoma bitnih u trećoj deonici. Pogodio je za tri, odigrao ispod koša i nosio Fener kada je Baskonija prilazila poenterski. Bred Vonamejker je dao 19, Jan Veseli 16, a Italijani Datome i Meli su dodali po 10. Marko Gudurić je bio strelac šest poena. Met Džening je vodio Baskoniju sa 17 datih poena.

OLIMPIJAKOS - ŽALGIRIS (tip bezh 1, kvota 1,45) - rezultat 79:68

Nije se Olimpijakos predao, nije potonuo, nije se izgubio protiv ponosa Litvanije! Najefikasniji igrač u pobedničkim redovima bio je Meklin sa 21 poenom, te četiri skoka i tri asistencije, dok je Spanulis upisao 17 poena, te četiri završna dodavanja i pet izgubljenih lopti. Kod gostiju najbolji je ponovo bio Brendon Dejvis sa 20 poena, Micić je imao 13 poena, osam asistencija i četrii uhvaćene lopte, dok je Arturas Milaknis imao 11 poena.

MILVOL - FULAM (tip 2, kvota 2,15) - rezultat 0:3

Fulam je najtežu utakmicu do kraja sezone prošao kao od šale, a Aleksandar Mitrović se ne zaustavlja! Ima nade, ona tinja - Fulam bi do kraja sezone mogao i do druge pozicije koja vodi direktno u Premijer ligu, a srpski strelac nastavlja s brutalnom golgeterskom serijom pošto je stigao do 11 pogodaka u 12 utakmica! Što je još važnije, zaokružena je dvojka, i to kakva!

DIŽON - LION (tip 2, kvota 1,35) - rezultat 2:5

"Dižon igra ofanzivno, kreativno i uživa u fudbalu. Reč je o ekipi koja voli da se nadigrava. Očekujem otvorenu utakmicu", rekao je Ženesio pre utakmice, a mi smo dobili baš takvu utakmicu. Otvorenu, na gol više. Da će tako biti mogli smo da naslutimo već u četvrtom minutu kada je Memfis Depaj sa pet metara u četvrtom minutu doveo Lion u prednost. Videlo se da se Dižon neće samo braniti, da će igrati na kontre, ali i napadati kada ima priliku za to. Danas je domaćin dao dva gola preko Slitija u 26. i 55. minutu, ali je Lion ipak pokazao da ima veći arsenal oružja i napunio je mrežu Dižona. Za Lavove su pored Depaja pogađali i Rozije (ag), Fekir u 53. kada je fantastično prošao kroz celu odbranu Dižona, ali i Traore u 77. i Korne u 82. minutu.

