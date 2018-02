REZZIME DANA (ponedeljak): Kad Fortuna okrene leđa...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

GALATASARAJ - ANTALIJA (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 3:0

Arhitekta Galatine pobede bio je Bafetimbi Gomis, dao je dva gola u razmaku od samo šest minuta (14. pa 20) i tako stigao do brojke od ukupno 20 pogodaka u prvenstvu. Da ovo bude sjajno veče za letošnje Galatine novajlije postarao se bivši vezista PAOK-a Gari Rodrigez, asistent Gomisu kod drugog gola, dok je nešto kasnije Sofijan Feguli stigao do petog pogotka u sezoni.

PAOK - LARISA (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 3:0

Aleksandar Prijović igra sezonu života, a PAOK korak po korak ide ka šampionskoj tituli u Grčkoj. Solunski crno-beli su na svom terenu pobedili Larisu sa 3:0 u poslednjem meču 21. kola i vratili se na lidersku poziciju na tabeli. Srpski napadač je večeras namestio, pa postigao gol i pokazao još jednom da u ovom trenutku predstavlja glavnu pokretačku snagu solunskog kluba. On je u 12. minutu najpre asistirao u Vijeirinji kojem nije bilo teško da iz neposrednje blizine pogodi praznu mrežu. Pet minuta pre kraja prvog poluvremena bilo je 2:0, a u strelce se upisao Fernando Varela. Konačan rezultat postavio je Prijović u 48. minutu.

AL AHLI - AL MOKAVLUN (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 5:2

Možda rezultat tako ne govori, ali svako ko je pratio promene rezultata na ovom meču zna koliko ga je Al Ahli namučio. Istina, domaćin je vodio sa 2:0, ali po ko zna koji put se potvrdilo da ovaj rezultat zaista jeste najopasniji. Gosti su pogodili u finišu prvog dela, 10 minuta po početku drugog izjednačili, a domaćin se "izvukao" sa tri gola od 84. do 94. minuta. Azaru i Adžaji su postigli po dva gola, Mohareb jedan. Moglo je to i mnogo jednostavnije...

KONKORDIJA - DINAMO BUKUREŠT (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 3:4

U završnom susretu ove runde rumunske Lige 1 Dinamo iz Bukurešta je slavio na gostovanju Konkordiji. Posle uspavanke u prvom poluvremen, golgetersi su se raspucali u nastavku, prštalo je na sve strane, pa je na kraju završilo sa 7+. Za samo 31 minut. Odlično, jer goste drmaju mnogi unutrašnji problemi. Sve u svemu, ubuduće ne bi škodila mala doza opreza na Dinamo.

HAPOEL B.Š. - MS AŠDOD (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 2:0

Hapoel Ber Ševa vas je maksimalno ispoštovao. Nije bilo muke, nervoze, grickanja noktiju kao kod nekih danas. Sve je išlo relativno lagano, Hanan Maman je otvorio goste u finišu prvog poluvremena, a u smiraj meča domaći su došli i do drugog gola. Hapoel vas je maksimalno ispoštovao i svaka mu čast na tome.

ČELSI - VBA (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 3:0

Plavci su prethodnih nedelja umeli da razočaraju, ali konačno su se probudili i odradili posao za vas. Eden Azar je načeo goste u 25. minutu, a isti igrač postavio je konačan rezultat. U međuvremenu se u strelce upisao i Viktor Mozes. Rutinska pobeda Čelsija i zaokružen fiks dana. Tako se to radi.

PRECRTANO:

AZ ALKMAR II - FORTUNA SITARD (tip 2, kvota 2,40) - rezultat 2:0

Ko bi rekao? Činilo se da je ovo veče dvojki u Erste Diviziji, ali - mućak. Na kraju je ispoštovao samo Emen, a Fortuna pocepala mnoge tikete. Stefan Aškovski i drugovi nisu uspeli da opravdaju ulogu favorita. Ovo je veliki Fortunin kiks, ako uzmemo u obzir da je AZ Alkmar II u donjem delu tabele.

SANKT PAULI - NIRNBERG (tip 2, kvota 2,70) - rezultat 0:0

Sankt Pauli je uspeo da zaustavi Nirnberg u poslednjoj utakmici 22. kola nemačke Cvajte. Meč u Hamburgu završen je bez pogodaka, a ekipa iz Bavarske propustila je odličnu priliku da se na tabeli izjednači sa liderom Fortunom iz Dizeldorf. Pirati sa severa Nemačke večeras su bili za nijansu bolja ekipa, imali su nešto konkretnije prilike da zatresu protivničku mrežu, ali golova su na kraju ostali misaona imenica.

PALERMO - FOĐA (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 1:2

Ma, kako je moguće da ovo nije došlo?! Kada je Ilija Nestorovski iskoristio najstrožu kaznu u 65. minutu, činilo se da domaćin samo treba rutinski da privede meč kraju i to je to, kec zaokružen. Međutim, upravo to Rozaneri nisu uspeli da učine. Igor Koronado je isključen četiri minuta kasnije, sve je krenulo nizbrdo... Gosti su uspeli da iskoriste višak igrača i preko Matjea Duamela i Olivera Kragla u potpunosti preokrenu rezultat. Neverovatno.

DEPORTIVO LA KORUNJA - BETIS (tip 1, kvota 2,20) - rezultat 0:1

Izgleda da ste previše očekivali od Klarensa Sedorfa. Deportivo nije uspeo, Betis je slavio minimalcem preko Španca Lorenca Morona u 54. minutu koji je, ispostavilo se, postigao jedini pogodak na meču. Šteta, kvota na keca je bila baš dobra, ali Deportivo ovoga puta nije uspeo da vas obraduje. Više sreće drugi put.

