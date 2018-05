NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

DNJEPRO MOGILJOV - BATE BORISOV (tip 2, kvota 1,35) - rezultat 0:1

Pogodak Stanislava Draguna u finišu prvog poluvremena bio je dovoljan da se zaokruži jedan od fikseva dana. Realno, niko nije ni očekivao da BATE podbaci, ali isto tako se niko od kladilaca koji su gađali dvojku - a bilo vas je baš mnogo - ne bi žalio da su gosti postigli još neki gol. No, i ovako je dobro. Najvažnije je da je posao obavljen kako treba.

MIDTJILAND - NORDSJILAND (tip 1, kvota 1,55)- rezultat 2:1

Midtjiland vas je maksimalno ispoštovao. Nema bolje stvari nego kad vaš tim na vreme postigne gol, zar ne? Upravo je domaćin stigao do vođstva već u 14. minutu tako da ste mogli da dignete sve četiri uvis i uživate. Drugo poluvreme bilo je klasično odrađivanje posla, a Midtjiland je uspeo da postigne još jedan i primi jedan gol.

BEŠIKTAŠ - KAJZERI (tip 1, kvota 1,17) - rezultat 2:0

Naš Duško Tošić bio je izuzetno zapažen. Postigao je vodeći gol za Bešiktaš (peti u sezoni u ligi) posle divnog centaršuta Kvarežme rabonom, ali u 61. minutu prosuo je "mleko koje je dao", pošto je zaradio drugi žuti karton i isključenje. Tošić je izgubio loptu pred svojim šesnaestercem, pa je morao da rukam savlada rivala kako ovaj ne bi izašai jedan na jedan sa golmanom. Međutim, pre nego što su ostali s čovekom manje u polju domaći su uspeli da dupliraju prednost u smiraj prvog poluvremena i tako praktično osiguraju tri boda. Jako lep gol postigao je bivši igrač Barselone - Adrijano, udarcem sa oko 20 metara...

PRECRTANO:

EMPOLI - KREMONEZE (tip 1, kvota 1,90)- rezultat 1:1

Empoli je završio posao oko ulaska u Seriju A pa je očigledno rešio da otaljava posao do kraja. I nije jedini koji je to danas radio. Ako vam je iole lakše, kec nije bio na vidiku, pošto su gosti poveli u 69. minutu, Empoli je izjednačio četiri minuta kasnije, ali kasno je domaćin upalio motore.

KSMS JAŠI - FCSB (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 1:0

Gotovo je neverovatno šta je FCSB dozvolio sebi u Jašiju. Imali su igrača više od 74. minuta kada je drugi žuti karton i isključenje zaradio Kamer Ćaka. A druga bitna stvar - do večeras Poli Jaši nije pobedio nikoga u plej-ofu. Kakav trenutak za prvenac. Kukavička i kalkulantska igra gostima se osvetila u 89. minutu. Domaćin je osvojio loptu na sredini terena, Jonut Pantiru proigrao je Andreja Kristeu, a ovaj pametno bocnuo loptu iza leđa golmana za veliko slavlje u Jašiju, a verovatno još veće u Klužu.

ANŽI - AHMAT (tip 1, kvota 3,00) - rezultat 0:2

Prvoligaški fudbal u Rusiji će se i naredne sezone igrati na Kavkazu pošto je Ahmat iz Groznog ipak uspeo da obezbedi opstanak. Pobedom u lokalnom derbiju protiv Anžija u Mahačkali od 2:0, Ahmat je kolo pre kraja i teoretski izbegao ispadanje. Što se za Anži ne može reći… Oni su danas propustili veliku priliku da pobedom obezbede baraž. Ahmat je danas vrata opstanka otvorio fantastičnim golom Rodolfa iz slobodnjaka u 18. minutu. Kada je Tetrašvili u 62. minutu zaradio drugi žuti karton i isključenje, bilo je jasno da je Anži na kolenima. Dotukao ih je Albanac Roši u 87. minutu.

RUBIN - UFA (tip 1, kvota 1,70)- rezultat 0:0

Rubin vas je izneverio. Ufa je bila bez rezultatskog imperativa, tako da vas je verovatno i to usmerilo na keca, s obzirom na to da Rubin hoće da izbegne opasnu zonu. Ipak, umesto keca - nula. Duplo golo. Rubin je napadao, držao više loptu u nogama, ali nisu uspeli da daju gol. Šteta.

MALME - GETEBORG (tip 1, kvota 1,55)- rezultat 1:2

Šta se to događa sa Malmeom? Prošlosezonski prvak ne liči na sebe. Jedanaest bodova nakon osam kola nije ono što su priželjkivali navijači, ali valjda se i oni, pa tako i vi koji ste gađali keca nadate da će kad-tad da se probude. Ipak, to se danas nije dogodilo, pošto je i Geteborg uzeo meru Malmeu. Domaći su u 54. minutu stigli do izjednačenja, ali umesto da preokrenu rezultat u svoju korist, uspeli su da prime još jedan, i to četiri imnuta kasnije.

GECTEPE - MALATIJA (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 0:0

Gectepe je u boljoj formi, činilo se da će i ovde slaviti, ali došao je X. Gectepe je dosad osvojio osam bodova više od Malatije, s pravom se činilo da će doći kec, ali očigledno su fudbaleri domaćih demotivisani jer do kraja ni ne maju za šta da igraju.

ANKARAGUDŽU - DEMIR (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 1:1

Sve je dobro počelo za Ankaragudžu. Strelac prvog pogotka bio je Enes Kubat u 14. minutu. Do kraja prvog poluvremena nije bilo golova pa su dve ekipe na mali odmor otišle pri rezultatu 1:0. Gosti su se u 78. minutu vratili u igru. Tada je pogodio Abdulkadir Parmak. Adana je izborila opstanak, tako da je, kao i domaćin, igrala bez opterećenja što je rezultatiralo golovima na obe strane.

Foto: Shutterstock