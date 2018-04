NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

FCSB - UNIVERZITATEA KRAJOVA (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 2:0

Marko Momčilović je već u šestom minutu jedan centaršut iz prekida spretno poslao ka protivničkom golu, taj je pokušaj zaustavljen, ali 30-godišnji levi bek ne odustaje tako lako. Izborio se za još jednu šansu i iz nimalo lagodne situacije precizno gađao bliži ugao. FCSB je poveo, sav plan koji su u Krajovi pravili uoči meča pukao je već na startu utakmice. Momčilovićev treći prvenstveni pogodak u sezoni. I u nastavku je domaći tim bio taj koji je kontrolisao zbivanja na terenu. Čekajući svoju šansu. Ukazala se početkom drugog poluvremena kada je Radoslav Dimitrov potpuno bespotrebno ramenom odneo Filipea Tešeiru sa terena. Sudija je svirao penal, a Florin Tanase overio ostanak bodova u Bukureštu.

VIL - KSAMAKS (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 2:3

Izvuče se Ksamaks! Tako bi zvučao komentar onog ko bi samo pogledao rezultat. Ipak, niko ne spori da je utakmica u Švajcarskoj bila za srčku. U prvom poluvremenu nije bilo golova, u drugom je gost vodio sa 3:0, a od 74. do 93. minuta uspeo je da postigne dva gola. Ksamaks kao da je igrao koliko mu je potrebno i onda prikočio.

KARPATI - ZIRKA (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 2:1

Pomenuli smo u najavi ovog meča da vredi ispratiti keca i tako i bi. Gosti ne blistaju na strani, Karpati su u boljem raspoloženju ušli u okršaj i na kraju slavili. Na kraju je domaćin završio meč sa desetoricom, a gosti sa devetoricom igrača. Verujemo da vam imena strelaca ne znače, najvažnije da je kec zaokružen.

KAMBUR - AZ ALKMAR II (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 3:2

A kako bi Holanđani drukčije nego bez bušenja i drame? Doduše, Kambur je jedan od retkih timova danas koji vas je ispoštovao i zbog toga treba fudbalerima ove ekipe skinuti kapu. Ali ni ovde nije bilo lako. Ko je pratio promene rezultata, dobro se preznojio. Domaćin je poveo, gost uzvratio, domaćin opet poveo i otišao na pauzu sa prednošću od 2:1. U nastavku su gosti stigli do izjednačenja, a konačan rezultat postavio je Džastin Matje u 89. minutu. Hvala mu ko god da je.

PRECRTANO:

MALME - AIK (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 1:1

Okliznuo se dvostruki uzastopni šampion Švedske. Golove su postigli nekadašnje nade tamošnjeg fudbala, sada veterani. Henok Goitom je doveo goste u vođstvo u 12. minutu, Markus Rozenberg je poravnao u 43. iz penala, a kada je domaćin u 58. minutu ostao sa desetoricom na terenu, jasno je bilo da od keca nema ništa... Šteta, kvota je bila dobra, nije bilo sreće...

CSKA MOSKVA - DINAMO MOSKVA (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 1:2

Ovo CSKA sebi nije smeo da dozvoli. Morao je bolje da prouči rivala. Morao je da primeti da je Aleksandar Tašajev u ritmu. Mladi vezista Dinama je sa dva gola uništio favorizovanog domaćina. Već u 10. minutu je pokazao rivalu da mu se sprema zaseda. Brza kontra Policajaca, Konstantin Rauš je preleteo ceo teren, dodao loptu do Kirila Pančenka, a ovaj na desnom krilu proigrao 23-godišnjeg Tašajeva. Snažan i vrlo precizan udarac za vođstvo Dinama. CSKA je potom uzeo loptu u svoje noge, ali nije znao šta će sa njom. Svi napadi su se završavali na ivici protivničkog kaznenog prostora, dok je opasno bilo pri svakoj Dinamovoj kontri. Jednu takvu je u 49. minutu po levom boku povukao Jevgeni Lucenko, odbrana CSKA je previše stara za tako nešto. Tašajev je ponovo bio na mestu. Sam.

RB LAJPCIG - LEVERKUZEN (tip 1, kvota 2,30) - rezultat 1:4

Ceo posao ekipa Hajka Herliha završila je za 11 minuta. Ponajviše na krilima razigranog Julijana Branta. Reprezentativni napadač je pre pet dana produžio ugovor do 2021, što je očigledno inspirativno delovalo za njega, pa je vodio svoj tim ka preokretu. Izvanredna egzekucija u 51, a onda i asistencija Kevinu Folandu u 69. minutu. Lajpcig je do večeras imao dva slavlja i jedan remi sa Bajerom, no pritisnut obevazama u ligi Evrope, sa mislima već u Marselju (prvi susret 1:0) nije mogao bolje. Čak ni posle prednosti koju mu je 17. minutu obezbedio Marsel Zabicer.

CRVENA ZVEZDA - BUDUĆNOST (tip bezh1, kvota 1,25) - rezultat 76:80

Crvena zvezda spotakla se na prvom koraku ka tituli. Košarkaši Budućnosti uzeli su prvi skalp u finalnoj seriji Jadranske lige i slavili u dupke punoj dvorani Aleksandar Nikolić. Budućnost je ove večeri imala pobedničke komponente koje su napravile razliku - raspoloženog napadača više i hladniju glavu. Budućnost je letela visoko na krilima Nikole Ivanovića i Nemanje Gordića, koji su zajedničkim snagama doneli Budućnost 38 poena. Prvi 20, drugi 18. A, kao ispomoć poslužili su Džastin Doelman sa 13 i Kajl Gibson sa 10 poena.

GENČLERBIRLIGI - GALATASARAJ (tip 2, kvota 1,45) - rezultat 1:0

Skoro dva meseca bez poraza. Još od susreta sa gradskim rivalom Kašimpašom 18. februara. A onda odlazak u Ankaru i pad Galatasaraja, kojim je trka za naslov prvaka Turske dobila novu dimenziju. Genčlerbirligi je oborio dosadašnjeg lidera na tabeli i u novog promovisao Istanbul Bašakšehir. U drugom minutu dodatnog perioda levi bek Genčlera Alper Uludag istrčao je kontru i efektno savladao Fernanda Musleru.

VILJAREAL - BILBAO (tip 1, kvota 1,72) - rezultat 1:3

Bilbau nisu bili potrebni bodovi, Viljareal je morao da dobije da bi ostao u trci za Ligu Evrope. Ipak, kada je Injigo Kordoba pogodio u četvrtom minutu za goste, jasno je bilo da će teško Viljareal preokrenuti rezultatu svoju korist. U nastavku je pogodio i Injaki Vilijams, Karlos Baka je nakratko uzvratio paljbu, a konačan rezultat postavio Iker Munijain. Katastrofa...

