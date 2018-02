REZZIME DANA (ponedeljak) Plavci, ponovo?!

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

KARAISKAKIS - PANEGILIOS (tip 1, kvota 1,57) - rezultat 2:0

Mučio se Karaiskakis sa fenjerašem grčke druge lige, ali je na kraju odradio dobar posao! Odoleo je Panegilios u prvom poluvremenu, ali više od toga nije mogao. Evangelou je u 52. minutu probio bedem gostiju, da bi tačku na "i" stavio Bekatoros u 88. za uspešan početak dana...

AJAKS II - MVV (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 2:0

Lider protiv davljenika i velikih 1,65... Pametno ste to uočili i uvrstili mlade Kopljanike na tiket, a oni vam vratili - dobitkom! Rezervisti Ajaksa su preko Junsa došli do prednosti u 22. minutu, konstantno pretili u nadi da će drugim pogotkom osigurati trijumf. To se dogodilo u 84. minutu kada je Jensen na asistenciju Bijlevelda sproveo loptu iza leđa Van Gasela.

BILEFELD - UNION BERLIN (tip GG, kvota 1,60) - rezultat 1:1

Dva prelepa pogotka u Bilefeldu i ravnopravan remi za kraj 21. kola Cvajte! Na veliku radost svih vas koji ste igrali GG, po jedan je viđen na obe strane. Tvorac prvog bio je Stiven Skržibski u 16. minutu, drugog - možda i lepšeg - u 53. Konstantin Keršbaumer, pa ste preostalih 40-ak minuta mogli opušteno da ispratite.

KLUŽ - KONKORDIJA (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 2:0

FCSB je na čelu rumunske lige proveo svega 24 sata! Kluž je u poslednjem meču 23. kola lako savladao Konkordiju i vratio se na prvo mesto. Golove za domaći sastav postigli su Paulo Vinisijus u 25. minutu, odnosno mlađani Sebastijan Mailat. Njegov pogodak iz 59. minuta ubedljivo je najlepši detalj sa utakmice. Inače, radi se o 20-godišnjaku koji je do večeras odigrao samo svega pedesetak minuta u dresu Kluža... Ova tri boda od krucijalnog su značaja Petreskuov tim i zbog toga što u narednom kolu gostuju upravo u Bukureštu, a od ushoda tok duela šampionska trka i te kako bi mogla da zavisi.

FMP - CRVENA ZVEZDA (tip bezh 2, kvota 1,10) - rezultat 77:100

Jednostavno, munjevito, ubedljivo! Crvena zvezda je ponovo na vrhu ABA lige. Razlika u kvalitetu bila je evidentna, pa su izabranici Dušana Alimpijevića bez problema sa dva boda u džepu napustili dvoranu u Železniku. A ono što može da raduje navijače - ali i kladioce - jeste činjenica da se na teren vratio Džejms Feldin.

LAS PALMAS - MALAGA (tip 1, kvota 2,20) - rezultat 1:0

Reći će mnogi - nije moglo gore u poslednjoj utakmici 22. kola Primere. Em su koplja ukrstila dva najlošija tima u ligi, em su se svojski potrudili da taj epitet predstave u punom sjaju. Posle 90 minuta ne preterano zanimljive borbe na Kanarskim ostrvima činilo se da će se završiti najnepopularnijim rezultatom. Ali, u poslednjim sekundama utakmice Alen Halilović postigao je gol za veliki trijumf momaka u žutim dresovima.

PRECRTANO:

MARITIMO - PORTIMOINENSE (tip 1, kvota 2,75) - rezultat 0:3

Sunovrat! Tako bi se najkraće mogao opisati hrabar kec na Maritimo koji je "poginuo" na svom Bareirosu. Portimoinense je u prvih pola sata bio silovit i sa tri pogotka - dva Fabrisija i jedan Tabatea - stigao na sredinu tabele portugalske Primeire.

VOTFORD - ČELSI (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 4:1

Poražavajuće i ponižavajuće! Čelsi je posle debakla protiv Bornmuta počišćen u Votfordu. Istina, prsti svih koji su ponovo ukazali poverenje Plavcima upereni su u Timujea Bakajoka! Dve neviđene gluposti francuskog internacionalca u razmaku od pet minuta (od 25. do 30.) i crveni karton stavili su dovoljno jalove Plavce u tešku situaciju iz koje nisu uspeli da se iščupaju protiv hrabrog i večeras sjajnog Votforda.

TRABZON - GEZTEPE (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 0:0

Trabzon je zaslužio sva tri boda, ali mu za to bila potrebna veća koncentracija u završnici. Terenska inicijativa na stadionu Senjol Guneš, više udaraca u okvir gola i znatno kvalitetnija partija u odnosu na Geztepe nisu bili dovoljni domaćinu da dođe do pobede koju je, ponavljamo, zaslužio.

LACIO - ĐENOVA (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 1:2

Bila je to idealna prilika da se Rimljani učvrste na mestu koje garantuje plasman u Ligu šampiona. Domaći teren, protivnik iz donjeg doma. Ali, ukoliko ste se pitali kako su Napoli i Juventus pobegli tako daleko, večeras ste na Olimpiku dobili odgovor: Lacio jednostavno nije tim koji ume da dobija utakmice koje mora. Bar ne još.

