NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO:

AIK - DALKURD (tip 1, kvota 1,47) - rezultat 2:0

Moglo je da bude i ubedljivije, ali dobro je i ovako. AIK je postigao gol na vreme i u tome leži ključ današnjeg trijumfa domaćih i zakruženog keca. Robert Lundsstrom je pogodio u 33. minutu, a konačan rezultat postavio je Anton Saletros u sudijskoj nadoknadi.

KOPENHAGEN - NORDSJILAND (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 2:1

Au, kakva drama u Danskoj! Ernest Asante doveo je goste u vođstvo u 37. minutu, Rasmus Falk je poravnao tek u 76, gosti su ubrzo ostali sa desetoricom na terenu, što je domaćin iskoristio da krene u totalnu ofanzivu. Federiko Santander je doveo Kopenhagen do potpunog preokreta u četvrtom minutu sudijske nadoknade. Ovaj meč je bio za srčku. Ne možemo ni da zamislimo euforiju svih onih koji su gađali keca, a bilo vas je baš mnogo...

ŠRUZBERI - OKSFORD (tip 1, kvota 1,72) - rezultat 3:2

Možda rezultat tako ne pokazuje, ali Šruzberi je relativno lako stigao do trijumfa nad Oksfordom. Kao da je Šruzberi igrao koliko je morao, tj. dodavao gas po potrebi. Domaćin je vodio sa 2:0, gosti su manjili na 2:1, potom domaćin dao još jedan, pa gost još jedan gol. Zahvalite se Šonu Voliju iz redova domaće ekipe koji je dao postigao dva pogotka.

NORČEPING - BROMAPOJKARNA (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 2:1

Norčeping vas je pošteno oznojio, ali na kraju se broji samo rezultat. A on vama i te kako ide u prilog. Domaći su poveli u finišu prvog poluvremena, gosti se vratili u život nešto pre isteka časa igre, a onda je sudija pokazao na belu tačku. Kale Holmberg je iskoristio poklon i zapečatio sudbinu gostiju, a vama nacrtao osmeh na licu. Nije bilo lako.

KLUB BRIŽ - GENK (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 1:0

Četiri kola pre kraja PRO lige Briž je stigao do devet bodova prednosti u odnosu na najbliže pratioce. I to na najslađi mogući način. Posle velike borbe i vrlo nervoznog meča na Žan Brajdelu je pao Genk - 1:0. Verovatno su i domaći navijači izgubili nadu da će videti treću uzastopnu pobedu svog tima. Igrači Klub Briža su jednostavno umesto golova brojali promašaje. Ipak u 92. minutu dosuđen je penal za Briž. Odgovornost je preuzeo Refaelov i postigao pogodak. Za erupciju oduševljenja.

KAJSERI - FENERBAHČE (tip 2, kvota 1,57) - rezultat 0:5

Uživanje u svakom smislu. Rezultatskom, jer je neizvesnost potrajala svega osam minuta, a povrh svega igračkom, pošto su se pojedinci svojski postarali da ulepšaju ponedeljak veče svima kojima je na srcu žuto-plava kombinacija. Najpre se to odnosi na Roberta Soldada, često kritikovanog zbog skromnog učinka, autora tri gola (i to na jednoj utakmici, protiv Sivasa dalekog 19. novembra), večeras u odori modernog centarfora, sposobnog da koristi šanse.

MOLDE - TROMZO (tip 1, kvota 1,47) - rezultat 2:1

Kada postignete gol na vreme, onda razloga za brigu nema. Molde je preko Ecaza Huseina došao do prednosti od 2:0 do isteka pola časa igre, gosti su uspeli da dođu do samo jednog gola. Imalo je rezona za zabrinutost jer je domaćin primio gol u finišu prvog poluvremena, što je moglo da ih poremeti. Moglo je, ali nije. Nije se dao Molde. Za tri boda i vaš zaokružen kec.

OLBORG - BRONDBI (tip 2, kvota 1,70) - rezultat 0:3

Ako za neku utakmicu može da se kaže da je savršena iz kladioničarskog ugla, onda je to ova. Dobra kvota, meč rešen u prvom poluvremenu. Šta poželeti više? Brondbi je izmasakrirao domaće u prvom poluvremenu preko Johana Larsona, Kamila Vilčeka i Temu Pukija. Već tada je sve bilo jasno, pa ste mogli da dignete sve četiri uvis. Kad bi svi ovako odrađivali posao...

PRECRTANO:

BARTON - MIDLZBRO (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 1:1

Fenjeraš je dugo držao u šaci Midlzbro, imao trijumf u džepu, ali se u 90. minutu gostima ukazao Brit Asombalonga i sačuvao ih na šestom mestu, poslednjem koje vodi u doigravanje (1:1). Bio je to prvi pogodak rezervnog špica tima sa Riversajda posle čak 17 utakmica posta. Boro se izvukao, iako je tim Najdžela Klafa u ranoj fazi meča stekao prednost i činilo se da je na dobrom putu da prekine seriju od šest utakmica bez pobede.

BELENENSEŠ - PORTO (tip 2, kvota 1,25) - rezultat 2:0

Ode titula, odoše i tiketi... Praktično fiks dana je pao u vodu. Porto je morao da dobije da bi ostao u trci za titulu, ali današnjim neuspehom je možda samom sebi potpisao smrtnu presudu. Brazilci su večeras bili kobni po Zmajeve. Prvo je Nejtan šokirao goste u 10, a Maurideš je postavio konačan rezultat u 70. minutu. Šteta, velika šteta...

Foto: Shutterstock