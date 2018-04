NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

TOTENHEM - VOTFORD (tip 1, kvota 1,18) - rezultat 2:0

Totenhem je bez stresa savladao Votford. Kristijan Eriksen je do desete asistencije u sezoni stigao nakon što je posle greške Karnezisa poslužio Dele Alija. Pogodak je bio neminovan. Do drugog gola Totenhem je stigao u najboljem mogućem trenutku. U 48. minutu Hari Kejn je kasnio na centaršut, ali je dobio šansu za popravni. I tu dileme onda nije bilo.

BETIS - MALAGA (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 2:1

Zapretila je Malaga lepim golom talentovanog Marokanca Jusefa En-Nesirija, ali šta vredi kada su sami sve i upropastile komšije iz Andaluzije. Velika odbrambena greška Roberta Rozalesa dozvolila je Rizi Durmisiju da izjednači rezultat na 1:1, da bi posle dugog mučenja Fabijan Ruiz u 74. minutu ispustio strelu sa 20 metara za konačnih 2:1.

NIRNBERG - AJNTRAHT (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 2:0

Pravi spektakl viđen je u Nirnbergu. Na tribinama je bilo više od 45.000 ljudi, a na terenu oluja četvorominutna oluja domaćina. Toliko je bilo potrebno Nirnbergu da na obe plećke obori goste i stigne do treće pobede u poslednja četiri meča. Posle silne inicijative goste je načeo Petrak u 44.minutu. Bio je to sjajan šut u 44.minutu. Taman da se u euforičnom raspoloženju ode na odmor. Posle toga je poentirao i Mohvald.

DANDALK - ST. PATRIK (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 5:0

Muk u prvom poluvremenu, vatromet u drugom! To je siže današnjeg okršaja između Dandalka i Sent Patrika. Dandalk je od 46. do 66. minuta praktično rešio meč, pošto je tada na semaforu već pisalo 3:0. Do kraja su domaći postigli još dva gola, ali je i tada već bilo jasno da će kec biti zaokružen.

ASTRA - KSMS JAŠI (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 3:0

Astra je u plej-ofu rutinski savladala nedorasli Jaši sa 3:0, ali teško da će joj to, pre svega zbog teškog rasporeda, biti dovoljno da u finišu sezonu napadne mesto u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Kako bilo, vas to ne treba da brine. Kec je zaokružen, kvota nije bila loša, što je uz malo više parova ili pak veći ulog moglo da naiđe na solidnu naplatu. Golove su postigli Abang, Stan i Dandea.

EREBRO - DALKURD (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 3:2

Kakav meč - strašan meč! Ako ste stavili Erebro na tiket - a bilo vas je mnogo koji su to učinili - verujemo da su vas oblivale litre i litre znoja. Hajde što je prvo poluvreme završeno bez golova, hajde što je Erebro primio jedan gol u 54, pa i drugi u 74, nego što su domaći u samo 13 minuta uspeli da stignu do potpunog preokreta! Da,da... Prvo je Nigerijac Majkl Omo potrefio protivničku mrežu u 80. minutu, a onda je na scenu stupio njegov zemljak Kenedi Igboananike sa golovima u 84. i 93. minutu! Kakav meč!

BURSA - KONJA (tip 1, kvota 2,55) - rezultat 2:1

Sve je lako i lepo za Bursu kada je u pravoj golgeterskoj inspiraciji Musa Sou. Nekadašnji superstar Fenera bio je vesnik trijumfa nad Konjom. On je stigao do četvrtog gola u sezoni u 29. minutu, pošto je sjajno ispratio akciju i loptu samo ćušnu loptu u mrežu. Bio je to klasičan nokaut za goste koji su sada u vrlo nezavidnoj situaciji. Samo šest minuta kasnije pogodio je Ersoj. Posle toga videli smo vrlo borben meč. Konja se prenula i napadala. Međutim, naišla je na jak defanzivni blok. Sve što su gosti uspeli da urade jeste pogodak Jahovića iz penala u 89. minutu.

PRECRTANO:

PALERMO - BARI (tip 1, kvota 1,87) - rezultat 1:1

Kakav je to samo meč bio. Uspavanka sve do pred kraj meča. I onda je proradio vulkan na kultnom stadionu “Renco Barbera”. U 80. minutu duga lopta na Stefana Morea, pametno je spušta glavom, tu je Antonio La Gumina. Samo pet minuta kasnije delovalo je to neizbežno. U kratkom razmaku Luka Marone je dobio dva žuta kartona. Bari je bio na kolenima. Sa desetoricom na terenu, nemoguće je bilo vratiti se? Ma kakvi! Gotovo preslikana situacija. Samo što Floro Flores loptu igra glavom, a 34-godišnji Brazilac Nene trese mreže za izjednačenje. Ovo nije prvi put da Palermo cepa tikete. Bilo je toga ove sezone. Dovoljno da ga u šali prozovemo Malermo...

SEPSI - DINAMO BUKUREŠT (tip 2, kvota 2,45) - rezultat 2:0

Sepsi je savladao ubedljivo najbolji tim iz donjeg doma i značajno povećao šanse da opstane u eliti. Sasvim zasluženo, s obzirom da je u dodatnom delu sezone jedini tim bez poraza. Ova današnja bila mu je četvrta pobeda u plej-autu, uz četiri remija Sepsi je odmakao od opasne zone što je očigledno mnoge razočaralo, pa i navijače Dinama, iako su oni svoje davno prebrinuli. Šteta, kvota na dvojku bila je baš dobra...

KRASNODAR - LOKOMOTIVA (tip GG, kvota 1,77) - rezultat 2:0

Četiri boda prednosti, utakmica manje i posle nje još dva kola do kraja sezone. Činilo se da ništa ne može da zaustavi Lokomotivu na putu do prve titule još od 2004. godine. Ali sada se više ništa ne čini tako izvesnim, jer Krasnodar je u poslednjem meču 28. kola Premijer lige u samo dva minuta opasni zabrinuo navijače moskovskog kluba - 2:0 u režiji Fjodora Smolova. Niti dvojka, niti GG...

Foto: Shutterstock