NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

BILERIKAJ - HEROU BORO (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:0

Verujemo da vam nije bilo lako kada je nakon prvog poluvremena na semaforu pisalo 0:0. Ipak, Bilerikaj je bio jedan od fikseva dana i očekivalo se da kad-tad pronađe put do mreže gostiju. Što se i dogodilo. Možda je domaćima trebalo malo više da upale, ali na kraju su odradili posao i to je ono što se na kraju računa, zar ne? Ako vas zanima, strelci za Bilerikaj bili su Džejk Robinson u 66. i Luk Runi u 78. minutu.

DINAMO VRANJE - SLOBODA UŽICE (tip 1, kvota 1,17) - rezultat 1:0

Bravo, bravo! Prvo mesto zadržao je Dinamo iz Vranja, koji je uprkos činjenici da je trener Dragan Antić Recko preuzeo ekipu Superligaša Radničkog iz Niša, do pobede od 1:0 nad gostujućom Slobodom iz Užica. Dinamo je bio jedan od fikseva dana i nije vas izneverio...

AHEN - ERNTEBRIK (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 2:0

Ume u nižim ligama često da se "istopi" razlika između timova iz gornjeg i donjeg dela tabele, ali Ahen večeras sebi nije dozvolio nikakve egzibicije. Kec se čekao, kec je došao. I to je to. Po gol u prvom poluvremenu bio je dovoljan za nokaut Erntebrika. Nils Vinter pogodio je u 12, a Peter Hakenberg u 86. minutu.

ČELSI W - MONPELJE W (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 3:1

A možda da češće igrate na ženski fudbal? Za razliku od većine nemačkih niželigaša i pojedinih srpskih klubova, fudbalerke Čelsija su vas ispoštovale bez mnogo filozofije. Zahvalite Frančeski Kirbi koja je dvaput pogađala mrežu Monpeljea. Prvi put u četvrtom - tek da ne brinete da li će kec biti zaokružen - drugi put u 77. minutu iz penala. Između se u strelce upisala i Ramona Bahman. Svaka čast. Čelsi u polufinalu Lige šampiona, vama zaokružen kec, a kvota nije bila za bacanje.

PRECRTANO:

MAGDEBURG - CVIKAU (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 2:2

Magdeburg ovo sebi nije smeo da dozvoli. Tačnije, ovo sebi ne bi smeo da dozvoli klub koji cilja na titulu ili plasman u rang niže. Ovakve greške su krucijalne i mogu da unište čitavu sezonu. Sreća pa domaćin ima utakmicu manje u odnosu na konkurente Vehen i Paderborn, inače... Logično je bilo očekivati da Magdeburg zapne iz sve snage kako bi zaposeo čelo tabele treće nemačke lige, ali kako je večeras dolazio u vođstvo, tako su gosti to isto vođstvo poništavali. Fudbaleri Magdeburga nisu bili dovoljno koncentrisani i pobeda im je izmakla.

BEŽANIJA - TEMNIĆ (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 0:0

Au, kakav hladan tuš... Kada se neki tim nađe u najigranijim parovima pa još na prvom mestu, onda ga nekako unapred zaokružite, odnosno ne nadate se da ćete baš tu pasti. Nažalost, upravo se to danas dogodilo... Fudbaleri Bežanije su u prvom preseku stanja bili najigraniji danas, ali nisu uspeli da vam uzvrate poverenjem. Protiv Temnića - duplo golo. Nit zadovoljni vi, nit Bežaninci...

METALAC - TELEOPTIK (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 2:3

Kako se samo okliznuo Metalac... Može se reći da je ekipa iz Gornjeg Milanovca razočarala svoje navijače. Na poluvremenu je gubila sa 1:0, a u nastavku je uspela nekako da dođe do preokreta, da bi do kraja utakmice prosula sav trud i primila čak dva gola! Prštalo je na sve strane, za neutralne ljubitelje fudbala svakako dobro, ali ne i za one koji su gađali keca. A bilo ih je mnogo...

HAMBURGER II - DROHTERZEN (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 0:0

Nula! Duplo golo! Hamburger II je ubedljivo prvi na tabeli, večeras je odmeravao snage sa daleko slabijim protivnikom od sebe - bar sudeći po tabeli - i opet nije uspeo da opravda vaša očekivanja. Meč je završen bez golova, dobra kvota nije naišla na naplatu, a sledeći put oprezno pristupite ovom timu. Da li su se fudbaleri Hamburga opustili jer su u solidnom plusu u odnosu na pratioce, da li je negativno na njih uticala nedavna promena trenera...

LOKOMOTIVA LAJPCIG - FIRSTENVALDE (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 1:1

Očekivao se kec, Lokomotiva je jednostavno "morala" da upiše trijumf, ali ako ništa drugo, kec nije ni bio na vidiku. Znamo da nije nikakva uteha, ali bar nije ovaj par precrtan u poslednjim sekundima što je, složićete se, daleko gore. U prvom poluvremenu nije bilo golova, gosti su poveli u 56. minutu, to kao da je konačno trglo domaće, ali sve što su uspeli bilo je izjednačenje oko 70. minuta. Bilo je dovoljno vremena za preokret, ali očigledno je ovo bio maksimum domaćih večeras. Šteta.

INGOLŠTAT II - ZELIGENPORTEN (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 1:1

Ovde je sve dobro počelo. Ingolštat II je poveo preko Patrika Hasenhutla (sina trenera Lajpciga Ralfa) u 22. minutu, a gosti su stigli do izjednačenja preko Marija Gecendorfera u finišu prvog poluvremena. Da li je ovo poremetilo domaće - svi znamo da je kraj prvog poluvremena jedan od najgorih momenata za primanj gola - da li nešto drugo, ali Ingolštat II nije uspeo da se vrati u meč. Nemci vam baš nisu bili od pomoći danas...

