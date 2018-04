NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO:

CRVENA ZVEZDA - ČUKARIČKI (tip 1, kvota 1,27) - rezultat 3:0

Red patnje i melanholije, 45 minuta fudbalskog rastrojstva, ali šampionski oroz je povučen - Crvenoj zvezdi je potrebna još pobeda u Kruševcu kako bi i zvanično 28. put bila najbolji tim u državi. Dovoljno da pomenuti Adžić napravio razliku u 61. minutu i bukvalno poklonio pogodak El Fardu Benu, a kasnije postavi i konačan rezultat - 3:0.



SPARTAK - NAPREDAK (tip 1, kvota 2,30) - rezultat 2:1

Jesen je bila sjajna, ali nije Spartak ni prvi ni poslednji srpski klub koji se raspao kada je na zimu prodao najbolje igrače. Otišao je i trener koji je sve to postavio. I samo smo čekali da kola krenu nizbrdo. A to nikako da se desi! Spartak je nastavio da prkosi očekivanjima javnosti i pobedom nad Napretkom od 2:1 ostao na evropskom kursu. Slavio je golovima Čečarića i Savkovića koji je pogodio s bele tačke.



ZEMUN - BORAC (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:1

Gol i iznuđen penal 25-godišnjeg krila Miljana Vukadinovića bili su Zemunu dovoljni za pobedu od 2:1. Čekali ste keca na ovom duelu i on je došao u samoj završnici kada je Petković rutinski pogodio pod prečku i doneo Zemuncima tri boda s bele tačke.



AKADEMIKA - PORTO II (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 1:0

Ovde ste morali dobro da se tresete, ali je na kraju ispalo sve dobro za one koji su igrali keca. Akademika se mučila s Portom II, ali je stigla do pobede u 98. minutu kada je Đouse pogodio. Iako je Ribeiro, fudbaler Akademike, dobio crveni karton u 91. minutu.

VOŽDOVAC - VOJVODINA (tip 1 , kvota 2,20) - rezultat 2:1

Voždovac je produbio agoniju Vojvodine sa dva brza gola Alena Mašovića. U četvrtom, pa 26. minutu za 2:1. Lazar Arsić uspeo je samo da ublaži poraz Voše, njen treći uzastopni u plej-ofu. Lale su ostale zakucane za dno tabele plej-of grupe.

REAL MADRID - PANATINAIKOS (tip bezh 1, kvota 1,40) - rezultat 81:74

Serhio Ljulj se vratio na parket u trećem činu ovog obračuna, mašio tri četvrtine sve što je bacio, onda pogodio dve daleke trojke u poslednjoj deonici i najavio pobedu Reala koju je potvrdio trojkom Džejsi Kerol. Ono najvažnije, Real sada vodi sa 2:1 u četvrtfinalu i na pobedu je od odlaska na Fajnal for.

ALESANDRIJA - VITERBEZE (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 3:1

Dobro vas je namučila Alesandrija, ali na kraju je ipak ispoštovala. Verujemo da vam nije bilo prijatno kada ste videli da gosti sa golom prednosti odlaze na pauzu. Čovek kojem dugujete zaokruživanje keca je Mikele Markoni. U nastavku je postigao het-trik od 59. do 78. minuta i tako zapečatio sudbinu gostiju. Svaka čast. Kvota je bila solidna.

PRECRTANO:

VARDAR - RABOTNIČKI (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 0:1

Ako se vodimo stanjem na tabeli, kec je bio logičan. Ipak, pad forme Vardara u poslednje vreme (pet mečeva bez pobede) nagovestio je da bar sa malom dozom opreza treba pristupiti ovom okršaju. Ipak, većina je gađala keca i to se nije isplatilo. Rabotnički je slavio minimalcem u gostima. Istini za volju, Rabotnički je u 56. minutu postigao gol, domaći su imali vremena da se vrate, ali slaba vajda...

KAEN - TULUZ (tip 1, kvota 2,75) - rezultat 0:0

Domaći su imali posed, gosti čekali na kontre, ali Đaneli Imbula nije bio baš raspoložen za igru. Tuluz dakle nastavlja da strepi za opstanak s obzirom da je samo četiri boda iznad crte. Ni Kaen nije daleko - dva koraka iznad.

BAJERN - REAL MADRID (tip 1, kvota 2,10) - rezultat 1:2

Kvota je bila dobra, Bajern je napadao, imao više šansi, ali... Broje se golovi, a tako igraju šampioni. Fudbal je igra grešaka. Zna to dobro Zinedin Zidan. Bio je takav igrač, ali ne i kao trener. Ne umire u potrazi za savršenom lepotom. Juri samo za rezultatom. I niko neće pamtiti tih “milion“ dobrih i na njihovu žalost nekrunisanih poteza Bavaraca. Pamtiće Rafinju. Pamtiće Riberija kako se drži za glavu. Loptu kako posle šuta Levandovskog odzuji pored stative...

Foto: Shutterstock