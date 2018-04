NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

CSKA - AMKAR (tip 1, kvota 1,38) - rezultat 3:0

Uverljiva pobeda domaćih u režiji Ahmeda Musei Fjodora Čalova. Ovaj prvi se doduše nije upisivao u listu strelaca, ali je namestio dva uvodna kola Armejaca i time praktično utabao put ka pobedi. Učinio je to kad su gosti iz Perma usnuli, pomislivši valjda da su završili posao za prvo poluvreme I minut pre njegovog kraja jedan brz napad domaćih, Musina elegantna peta između četvorice statista Amkara. Vitinjo je bio na mestu i to je bilo 1:0. I pre no što su gosti uspeli da se saberu već je na semaforu pisalo 2:0. Za kraj, Čalov je pogodio i za konačnih 3:0 s tim da je Mario Fernandeš tada asistirao.

ZENIT - DINAMO MOSKVA (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:1

Ekipa Roberta Manćinija je vodila od 57. minuta golom Domenika Krišita iz jedanaesterca, delovalo je da će lako završiti posao, ali je Dinamo izjednačio u 88. minutu zahvaljujući Toniju Šunjiću. Ipak, to je bio samo početak drame, domaćin je nagrnuo svim silama, usledili su žestoki napadi preg golom protivnika, pa se u 93. minutu dogodio trenutak odluke Skrobotov je bio najviši u skoku nakon odličnog centaršuta Leandra Paredesa.

AZ ALKMAR - VITESE (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 4:3

Navijači AZ-a mogu samo da se nadaju da će Jahanbakš ostati u Alkmaru. Izrastao je u ozbiljnog igrača. Prerastao je Erediviziju. Do sada je odbijao da pređe u veće sredine. Želeo je da napreduje. Čini se da u Holandiji više ne može. Napreduje se uz bolje od sebe. A Alireza Jahanbakš je najbolji u Erediviziji. Dovoljno govori to što je sa 18 golova najbolji strelac lige, a sa 15 asistencije i najbolji paker. Vitese je pružio zaista jak otpor, ali 24-godišnjeg Iranca ni pogledom nije mogao da uhvati. Het-trik Jahambakša i namešten gol Veghorstu za AZ-ovih 4:3 i nastavak sna o izlasku u Ligu šampiona.

BORNMUT - MANČESTER JUNAJTED (tip 2, kvota 1,90) - rezultat 0:2

Kris Smoling je lepu akciju Lingarda, Pogbe i Erere okončao tako što je samo podmetnuo nogu na petercu i u 28. minutu doneo gostima prednost, pa je već tad postalo jasno kome idu bodovi. Ovo je štoperu Crvenih đavola gol na trećem vezanom gostovanju (prethodno strelac protiv Kristala Palasa i Mančester Sitija) i ove sezone dao je više golova nego Aleksis Sančez koji je meč presedeo na klupi. Junajted je trijumf overio u završnoj trećini utakmice, kontru Marsijala i Pogbe završio je Lukaku i postigao 27. gol otkako je zadužio dres Mančestera, računajući sva takmičenja.

ROMA - ĐENOVA (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:1

Projektil Kolarova u 17. minutu je našao Undera na drugoj stativi, a Turčinu je samo ostalo da poturi nogu za vođstvo. Na početku drugog poluvremena - nova bomba Koalrova! Ovoga puta iz kornera... Zukanović je očajno pokušao da izbije glavom i pomogao bivšem klubu autogolom. Uspeo je Lapadula lobovanjem Alisona da raspiri nadu Đenove o izjednačenju, ali to je bilo to...

PRECRTANO:

GALATASARAJ - AHISAR (tip 1, kvota 1,38) - rezultat 0:2

Fatih Terim je kao i njegovi igrači pomislio da je gotovo, pa je izveo kombinovani tim u revanšu. Bez Gomisa, Fegulija, Rodrigesa, Marijana... A Ahisar je imao plan da ne primi gol i da munjevitim kontrama nanese štetu rivalu i proba da napravi čudo. Uspelo im je! Već posle pola sata i nekoliko minuta igre... Dva fantastična kontranapada i nemilosrdni egzekutor Jevhen Seleznjov su doneli Ahisaru neverovatnih 2:0 na poluvremenu! Pokušao je Terim izmenama u drugom poluvremenu da makar izbori produžetke, ali je Ahisar hrabro odoleo i ispisao najslavniju stranicu u istoriji kluba.

VALENSIJA - HETAFE (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:2

A na Mestalji - iznenađenje. Ruku na srce, Valensiji bodovi nisu preterano potrebni, jer će igrati Ligu šampiona, može sebi da dozvoli luksuz da izgubi koji meč, kao što je ovaj sa Hetafeom. Dvostruki strelac za goste bio je pomalo zaboravljeni Francuz Loik Remi, strelac prva dva gola otkako je zimus stigao iz Las Palmasa.

LOKOMOTIVA MOSKVA - AHMAT (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 0:0

Moskovska Lokomotiva je propustila priliku da se dodatno učvrsti na prvom mestu i stane na korak od šampionske titule. Ekipa Jurija Semina odigrala je bez golova u odloženoj utakmici 23. kola Premijer lige sa Ahmatom iz Groznog na svom terenu, pa je umesto na osam sada na šest bodova udaljenosti od drugoplasiranog Spartaka. Domaćin nije bio na visini zadatka na današnjoj utakmici, nije uspevao da pronađe način za bunker rivala, pa je bod bio najviše što je mogao da izvuče iz ove utakmice. Ipak, do kraja sezone su ostala svega četiri kola i zaistaje teško očekivati da bi mogli da ugroze već viđeno osvajajanje treće šampionske titule.

ŠALKE - AJNTRAHT (tip 1, kvota 1,95) - rezultat 0:1

Petom u letu - pravo u metu! Luka Jović je fantastičnom reakcijom u 75. minutu utakmice u Gelzenkirhenu postigao pobedonosni gol protiv Šalkea i odveo svoj Ajntraht u finale Kupa Nemačke, pravo na noge mihnenskom Bajernu. Sjajni srpski napadač je još jednom uzvratio poverenje sjajnom hrvatskom strategu Niku Kovaču, koji i te kako ume da iskoristi uspon forme koji doživljava nekadašnji izdanak škole Crvene zvezde. Nažalost, većina vas je gađala keca, a on nije došao...

KROTONE - JUVENTUS (tip 2, kvota 1,33) - rezultat 1:1

Sve je krenulo idealno na jugu Italije. Aleks Sandro je pogodio na otvaranju meča posle još jedne asistencije raspomamljenog Daglasa Koste. Izgledalo je da je Juventus stavio pobedu u džep. Ali malo poznati Nigerijac Simi je u 65. minutu postigao jedan od golova sezone u Seriji A! Čudesnim makazicama je pogodio mrežu Juventus i sve zakomplikovao. Do kraja je golman Kordaz imao nekoliko sjajnih intervencija i Krotone je osvojio ogroman bod u borbi za opstanak.

