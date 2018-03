NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO:

VOLSOL - VIGAN (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 0:3

Najigraniji par dana je zaokružen! Vigan je nastavio poteru za mestom koje direktno vodi u Čempionšip, koje mu je sada ispred nosa, a pride Latiksi imaju dva meča manje od vodećeg Blekburna i drugoplasiranog Šruzberija. Čitav posao u Volsolu Vigan je odradio u prvih 45 minuta. U samo devet minuta četa Pola Kuka slomila je otpor domaćina i trasirala put ka pobedi. U 31. minutu Džejkobs je doneo gostima prednost, u 35. je Fulton udvostručio, a u 40. Dankli postavio konačan rezultat.

DANSKA M19 - BIH M19 (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 3:2

Bez iznenađenja u kvalifikacionoj Grupi 7. Omladinci Danske očekivano su porazili vršnjake iz Bosne i Hercegovine na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Finskoj. Domaćin je stekao dva gola prednosti do odlaska na veliki odmor, a odmah po početku drugog dela Danci su poveli 3:0 i onda spustili tempo. To su gosti iskoristili da preuzmu inicijativu i do kraja su uspeli da uvedu neizvesnost sa dva pogotka.

NEMAČKA M19 - ŠKOTSKA M19 (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 3:0

Omladinska selekcija Nemačke deklasirala je vršnjake iz Škotske sa 3:0 na startu kvalifikacija za smotru najboljih selekcija Evrope u uzrasti do 19 godina. Gosti nisu preterano napuštali svoj deo terena, a kada su uspevali da ga pređu nisu bili umešni, niti su ozbilojnije ugrozili gol domaćina. Nemci su poveli u 23. minutu, potom u 56. autogolom Šilsa stekli dva gola prednosti, a sa bele tačke devet minuta pre kraja susreta potvrdili pobedu.

GRČKA M19 - ITALIJA M19 (tip 2, kvota 1,52) - rezultat 0:2

Selekcija Italije do 19 godina vraća se kući iz Grčke sa tri boda. Omladinci Azura slavili su nad vršnjacima iz zemlje Helena zahvaljujući raspoloženom napadaču Đanluki Skamaću, koji je sa dva pogotka u prvom poluvremenu završio čitav posao za svoj tim. Grci su pretili u drugom poluvremenu, ali nisu uspeli da stignu ni do utešnog gola.

CSKA - OLIMPIJAKOS (tip bezh 1, kvota 1,25) - rezultat 89:81

Možda će neko reći da Armejci nemaju ubedljivo najbolju ekipu, ali De Kolo je igrač koji je u punoj zrelosti i koji posle odlaska Miloša Teodosića u NBA sada ima punu odgovornost za uspehe tima iz Moskve. Videlo se to i večeras kada je Francuz bio taj koji se pitao kako će da se menja rezultat na semaforu. Bio je tu da na vreme povuče ekipu kada je tim iz Pireja poveo, a bio je tu i da napravi konačan korak unapred u poslednjoj deonici. U poslednjih 10 minuta Serhio Rodrigez i Nando su pojačali pritisak na Olimpijakos i to se ubrzo isplatilo odlaskom na dvocifrenu prednost. Odatle čak ni prepredeni Olimpijakos nije mogao da se izvuče.

EFES - HIMKI (tip bezh 2, kvota 1,50) - rezultat 73:85

Nekih četiri minuta pre kraja činilo se da ulazimo u dramatičnu završnicu. Ali onda je Jegor Vjalcev dobio napad i počeo da zatrpava koš Anadolu Efesa. Na kraju rezultat koji ne oslikava kolika se borba vodila u Istnabulu. U ta poslednja četiri minuta Vjalcev je pogodio dve trojke, ubacio ukupno osam poena i poveo seriju kojom su gosti slomili rivala. Vjalcev je sve skupa ubacio 13 poena, ali je bio tu u odlučujućim trenucima. Malkolm Tomas je inače ubacio 17 poena za Ruse, Aleksej Šved je stao na 16, a imao je i osam asistencija. Stefan Marković nije je meč završio sa tri poena, doduše razigravao je ekipu o čemu svedoči šest asistencija. Košarkaši Efesa samo sebe mogu da krive, jer su i sami doprineli porazu. Birali su loša rešenja u poslednjim minutima, silno se ispromašivali kad je bilo najpotrebnije.

REAL KELUŽ - NACIONAL (tip 2, kvota 2,30) - rezultat 2:4

Najavili smo jutros da se sprema osveta Nacionala, i nismo omanuli. Ekipa iz Funšala revanširala se Realu iz Keluža za jedini ovosezonski poraz na domaćem terenu, i to vrlo ubedljivog (0:4), pa je danas uzvratila na sličan način. Nacional je imao gol prednosti na poluvremenu, ali je Real uspeo da je anulira u 51. i stigne do preokreta u 53. minutu. Radost domaćih trajala je samo sedam minuta, kada je Koeljo poravnao rezultat i najavio brojne atake gostiju sa Madeire. U 66. minutu Murilo je vratio prednost Nacionalu, a pet minuta pre kraja Gomes je drugim golom stavio tačku na meč.

BASKONIJA - BAMBERG (tip bezh 1, kvota 1,17) - rezultat 103:79

Koliko se na ovoj utakmici nije postavljalo pitanje pobednika govori činjenica da je Baskonija posle 10 minuta igre vodila sa 13 poena prednosti. Malo se kasnije trgnuo Bamberg, ali je Baskonija u trećoj deonici dodatno pojačala ritam i otišla na jako, jako veliku prednost. Poslednjih 10 minuta nije ni moralo da se igra. Bilo je to vrlo lako, praktično se domaći igrači nisu ni oznojili. Najefikasniji kod Baskonije na ovom meču bio je Džejson Grejndžer sa 17 poena. Dejan Musli ubacio je šest poena uz četiri skoka, a Luka Mitrović četiri poena uz dva skoka.

PRECRTANO:

MAKEDONIJA M19 - LETONIJA (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 1:2

Jedno iz najvećih iznenađenja dana viđeno je u Makedoniji, gde je omladinska selekcija ove zemlje poražena od Letonije. Gosti su se tokom čitavog susreta branili i povremeno pretili iz kontri, a upravo to bilo je kobno po domaćina. Tri minuta pre kraja prvog dela Letonci su poveli, a posle 15 minuta u drugom poluvremenu prednost je udvostručena. Makedonci su napadali, ali jalovo, a na kraju su dva minuta pre poslednjeg sudijskog zvižduka postigli utešni gol sa bele tačke.

UNIKAHA - BARSELONA (tip bezh 2, kvota 2,05) - rezultat 95:91

Barselona je delovala daleko u pojedinim delovima meča, tokom poslednje deonice Unikaha je vodila i do 11 poena. Ipak, tim Svetislava Pešića se vratio u poslednjem minutu prišao na dva poena zaostatka (89:87), a onda je Nemanja Nedović dao dva slobodna bacanja na sedam sekundi pre kraja i praktično prelomio utakmicu. Na kraju je i Karlos Suarez zadržao mirnu ruku i domaći navijači su mogli da slave. Nedović je na ovoj utakmici igrao 22 minuta. Za to vreme postigao je 13 poena (3/6 za dva, 1/4 za tri, 4/4 sa penala), a dodao je tome i tri skoka i četiri asistencije. Barselona je na ovoj utakmici mogla da računa na Anta Tomića koji je ubacio 22 poena i imao 11 skokova i dve asistencije. Jako dobra partija. Pored njega istakli su se i Edvin Džekson i Peteri Koponen sa po 13 poena, odnosno Adrijan Moerman sa 12.

Foto: Shutterstock