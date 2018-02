REZZIME DANA (sreda): Nisu svi kao Kajseri! Šalke, Fener, Ajaks i PSV bez kiksa

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

SEVILJA - LEGANES (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 2:0

Najigraniji par dana je zaokružen! Sevilja je prvi finalista Kupa kralja, pošto je večeras na svom stadionu porazila Leganes - 2:0. Ekipa trenera Vinćenca Montele naplatila je inicijativu već posle 15 minuta igre, kada je Murijel pronašao Koreu na petercu, a ovome nije bilo teško da loptu sprovede u mrežu. Leganes je potom dodao gas, ali do kraja prvog dela nije uspeo da poravna. U nastavku gosti iz madridskog predgrađa kao da su se pomirili sa neuspehom, pošto su bili potpuno inferiorni. Sevilja je čuvala loptu, a onda u poslednjem minutu preko Vaskeza stavio tačku na meč.

UTREHT - SPARTA (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 1:0

Upornost se uvek isplati. Utreht je na jedvite jade slomio otpor Sparte i pribeležio tri boda, do kojih je stigao pet minuta pre završetka utakmice. Pravo je čudo kako su gosti iz Roterdama sačuvali mrežu u prvih 45 minuta, pošto je lopta fijukala pored gola Sparte. Sa druge strane, gosti skoro da nisu prešli centar. Nastavio je Utreht sa inicijativom, a naročito u poslednjih 15 minuta i to mu se isplatilo.

ŠALKE - VOLFZBURG (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 1:0

Nesvakidašnje tvrd meč u Gelzenkirhenu, ali se na kraju radovao Šalke. Na krcatoj Feltins Areni u sjajnoj atmosferi, Šalke je uspeo da iskoristi prednost domaćeg terena, mada se ne može reći da je nešto posbeno nadigrao goste iz grada Folksvagena. Pitanje pobednika je rešio Gvido Burgštaler već u desetom minutu. Pjaca je presekao jednu loptu na svojoj polovini, poveo kontru i dodao do Burgštalera. Šalkeov napadač je sjajno istrčao kontranapad, zastao pred golom Kastelsa i kada je izgledalo da će dodati, ipak je precizno šutirao i pogodio udarcem po zemlji. U nastavku utakmice Volfzburg je bio bolji rival, ali bez uspeha.

FENERBAHČE - GIRESUN (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 2:1

Autsajder iz drugoligaškog karavana se nije obrukao u dva meča protiv Fenera. Čak je danas i zapretio da može do iznenađenja pošto je poveo golom Dijalibe posle kontranpada u 13. minutu i došao u situaciju da mu treba još jedan gol za prolaz. Ipak, Fener je vrlo brzo vratio stavri na svoje mesto. Prvo je Karakoč u 18. minutu izjednačio psole odbitka, da bi Šaešue u 37. minutu postigao prelep gol plasirkom u dalji ugao sa 20 metara. I to je bilo to...

AJNTRAHT - MAJNC (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 3:0

Ajntraht je nastavio sa sjajnim partijama, mada se mora priznati da im je Majnc sve poklonio! Sva tri gola su bila plod katastrofalnih grešaka odbrane gostujućih fudbalera. Počelo je neverovatnom greškom golmana Adlera koji je poklonio loptu Volfu, a ovaj nesebično asistirao Rebiću na prazan gol. Potom je u 53. minutu usledila greška Borsinskog na koju se nadovezala još gora intervencija i autogol Aleksandera Haka. Na kraju je Hak poklonio Maskarelu i treći gol čime je stavljena tačka na tragično izdanje Majnca i veliku pobedu Ajntrahta.

RODA - AJAKS (tip 2, kvota 1,20) - rezultat 2:4

Ajaks je lako izašao na kraj sa davljenicima iz Rode i pobedom od 4:2 sačuvao se na bezbednoj udaljenosti uz uzletelog AZ Alkmara. Sve što su domaći uspeli jeste da već u drugom minutu postignu prvi gol i tako razljute rivala. Doni van de Bek je izjednačio, Hakim Zijeh projektilom sa nekih 20 metara preokrenuo rezultat da bi u nastavku posao završio Klas Jan Huntelar, koji je sa dva komada oduzeo Rodi pravo da se makar i nada čudu na Limburgu.

AEL - ERMIS (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 1:0

Uloga favorita je ostvarena, ali nije bilo lako. AEL iz Limasola pogotkom Tešeire u 17. minutu rešio je pitanje pobednika, ali je do kraja meča na momente strepeo za ceo plen. Ermis je pretio, nije se mirio sa neuspehom. Ipak, ni nešto konkretniji pristup u poslednjih pola sata meča nisu doneli željeni epilog za goste, koji su morali da čestitaju AEL-u.

PSV - EKSCELZIOR (tip 1, kvota 1,12) - rezultat 1:0

Jeste PSV imao zicer u 22. kolu Eredivizije, ali imao je i jedinstvenu priliku da obori klupski rekord. A u klubu takve tradicije slične šanse se ne ukazuju često. Shvatili su to izabranici Filipa Kokua i pogotkom Irvinga Lozana već u 17. minutu utakmice obezbedio sebi minimalnih 1:0 i čak 22. uzastopnu pobedu na Filips areni u Ajnhdovenu što nije pošlo za rukom nijednoj prethodnoj generaciji slavnog tima! Moglo je naravno da bude i ubedljiviji, ali pogodio je samo Lozano.

BUDUĆNOST - CEDEVITA (tip bezh 1, kvota 1,45) - rezultat 84:52

Cedevita je dobila jadranski derbi, a Budućnosti je pripao okršaj u Evrokupu! Ali, Đetići su nedavni poraz u Zagrebu naplati s ogromnom kamatom! Samo nekoliko dana pošto je Cedevita omogućila Crvenoj zvezdi da se popne na vrh Jadranske lige, Budućnost je u paramparčad razbila ljutog protivnika. Budućnost je u nekoliko momenata bila jako blizu prednosti od čak 40 poena, a najveća razlika iznosila je 36 poena (84:48). Cedevita je imala i katastrofalno šutersko veče (12/35 za dva, 8/23 za tri) i njenim igračima apsolutno ništa nije polazilo za rukom.

PRECRTANO:

KAJSERI - AKHISAR (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 2:2

Akhisar je ušao u polufinale kupa Turske eliminisavši Kajseri. Posle minimalca na svom stadionu Akhisar je u goste stigao sa namerom da postigne makar gol i to je uspeo u 25. minutu. Pokvario je taj pogodak gostiju planove Kajserija, koji je morao da ga tri puta matira ukoliko želi prolaz dalje. Brzo je Kajseri izjednačio, ali je gost stigao do nove prednosti u 69. Sve što je Kajseri uspeo do kraj je da izjednači u drugom minutu nadoknade golom Asamoa Đana sa bele tačke.

(FOTO: Action Images)