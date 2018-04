NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO

BAZEL - CIRIH (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 3:0

Niko nije očekivao drugačiji ishod. Bazel vas nije razočarao, iako se čekalo preko 70 minuta kako bi se otpor Ciriha stvarno slomio nakon početnog vođstva u ranoj fazi. Ali, kada je pao i drugi, ubrzo je stigao i treći gol, pa su kladioci mogli da odahnu.

VULVERHEMPTON - DERBI (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:0

Sačekaće Vulverhempton još samo malo da i zvanično postane novi / stari premijerligaš, ali način na koji gazi ka promociji je apsolutno spektakularan! Vukovi na portugalski pogon komadaju sve pred sobom, a poslednja žrtva u trijumfalno nizu je - Derbi! Molino je večeras imao priliku da vidi dominantnu igru momaka u narandžastom i pobedu rezultatom 2:0, ali i spektakularan pogodak Rubena Nevesa koji će bez ikakve sumnje ući u najužu konkurenciju za gol takmičenja! Za vas dovoljno...

JENISEJ - OLIMPIJEC (tip 1, kvota 1,32) - rezultat 1:0

Uh, uh, kakva drama... Sve do poslednjeg sekunda utakmice! Prvoplasirani tim ruske druge lige zadržao je prednost za Orenburgom na jedan bod, ali i za Samarom, koja preti da ugrozi poziciju jednom od dva tima sa vrha. Davljenik koji hoda po tankoj ivici žileta uspeo je da izdrži ceo meč pre nego što je, ipak, položio oružje pre sudijskog zvižduka.

MADEIRA - NASIONAL (tip 2, kvota 2,05) - rezultat 1:3

Dvojka koja je obradovala mnoge! E, ovo je nešto čemu su se kladioci nadali. Mada, bilo je baš čupavo... Domaćin je poveo preko Luana sredinom prvog dela, Nasional je uspeo da izjednači do odlaska u svlačionicu, a onda u poslednjih 10, pardon 20 minuta utakmice (11 minuta nadoknade zbog crvenog kartona domaćina) pala su još dva gola. Bravo za one koji su imali ovu dvojku na tiketu.

HAVELSE - ALTON (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 3:1

Lagano. Doduše, baš kao i u nekim prethodnim utakmicama, gosti su bili prvi koji su stigli do vođstva i tako dodatno nategnuli živce našim igračima. Havelse je, ipak, uspeo da okrene stvari u svoju korist vrlo brzo. Za samo 25 minuta, da budemo precizni. A onda je kasni gol, u 78. minutu, došao kao trešnjica na torti.

PRECRTANO

BAJERN - SEVILJA (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 0:0

Čudo u Rimu, umalo čudo u Madridu, čudo - jer ipak je Mančester Siti bio blagi favorit posle izvačenja parova - u engleskom derbiju no, još jedno čudo bilo bi previše. Bajern nije dao. Ni gol, ni priliku Sevilji da se nada senzaciji, pa će petak dočekati u bubunju kao polufinalista Lige šampiona. Posle 2:1 u Andaluziji i obezbeđenog naslova nemačkog prvaka, bavarski gigant je odigrao samo 0:0 i neokrnjen prošao među četiri najbolja kluba kontinenta.

REAL MADRID - JUVENTUS (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 1:3

Umesto Juventusove bajke, Realov skandalozni spas sa penala u poslednjem minutu utakmice! Nadoknadio je hrabi Juve tri gola deficita, zbog čega su vaši tiketi brzo pali. Bio na pragu jednog od najvećih podviga u istoriji fudbala, doveo najbolji tim Evrope na ivicu ambisa... Ali u polufinale ide srećni Real Madrid posle katastrofalne odluke sudije Majkla Olivera u poslednjem minutu meča - 1:3. Fudbal crveni od sramote, a vaši tiketi ostali su verovatno završili u kanti za otpatke.

OLDAM - VOLSOL (tip 1, kvota 1,95) - rezultat 1:1

Šteta, šteta, šteta. Prvenstveno jer je kvota bila odlična. Ali, Oldam nije imao dovoljno snage da u više od 45 minuta potpuno okrene rezultat i stigne do pobede. Gosti su poveli u finišu prvog poluvremena, domaćin je stigao do izjednačenja nekoliko trenutaka pre odlaska na odmor. Ali, to je bilo sve...

REĐANA -MESTRE (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 0:4

Auh, kakav rasplet... Svi čekali keca, a keca - nigde! Ređana ne samo da je kiksnula, nego je pretrpela ogromnu štetu na svom terenu od Mestrea. Gol u ranoj fazi utakmice nagovestio je da bi utakmica mogla da bude uzbudljiva, ali ispostavilo se da je bila jednostrana. Mestre je imao dobru šemu postizanja golova - na počecima dva poluvremena i u finišu utakmice. Ređana nije bila spremna za tako nešto, a ni kladioci.

BFC DINAMO - OBERLAUŠIC (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 1:1

Bila je dobra kvota, ali je Dinamo kiksnuo tamo gde nije trebalo. Činilo se da je onaj poraz od Mojselvica bio samo mali kamen spoticanja i da su kasnije dve pobede bile samo logični nastavak dobre serije igara, ali je Oberlaušic pokazao kako stvari stoje. Prvi je poveo, doduše brzo je i popustio, ali je uspeo da izdrži do kraja.

Foto: Action Images