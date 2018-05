NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO:

LEGIJA - VISLA PLOCK (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 3:2

Hodala je Legija na ivici ambisa, ali je u ludom finišu, kada je prokockala dva gola prednosti, uspela da se probudi i na krilima Kafua zadrži čelnu poziciju u poljskom šampionatu. Portugalac je izrastao u pravog heroja Legije, pošto je uz pobedonosni, postigao i vodeći gol za ekipu iz Varšave.

MLADOST LUČANI - MAČVA (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 4:0

Rutinski. Zasluženo. Ubedljivo. Istorija se piše u Lučanima! Prvi put u istoriji kluba Mladost će igrati finale kupa, pošto je sa četiri gola ispratila Mačvu kući. Šapčani su dobili lekciju iz modernog fudbala. Brzo, lako i efektno. Tako je igrala ekipa Nenada Milovanovića.

PARTIZAN - ČUKARIČKI (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 2:0

Sigurno vas je Danilo Pantić mnogo iznervirao u prvom poluvremenu kada je promašio penal. Ipak učestali napadi Partizana na kraju su došli na naplatu. Prvo je Antonov u 66. minutu uneo olakšanje, da bi Saša Ilić u 90. stavio tačku i, ispostaviće se, poslao Partizan u finale kupa.

BARSELONA - VILJAREAL (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 5:1

Barselonina šampionska lokomotiva pregazila je Viljareal u pretposlednjoj utakmici na stadionu Kamp Nou ove sezone. Utakmica je praktično svih 90 minuta bila jednosmerna, a već u uvodnim minutima bilo je jasno sa koliko će razlike Katalonci ispratiti Žutu podmornicu kući.

MANČESTER SITI - BRAJTON (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 3:1

Istumbao je startnu postavu Pep Gvardiola, ali je i takav Mančester Siti bio prejak za Brajton. Leroj Sane pakovao, a Danilo, Bernardo Silva i Fernandinjo sprovodili loptu u mrežu Brajtona koji je čak uspeo da izjednači u 20. minutu.

TOTENHEM - NJUKASL (tip 1, kvota 1,17) - rezultat 1:0

Gol, ništa, gol, ništa, gol, ništa - gol! Tako igra Hari Kejn otkako se vratio iz povrede sredinom aprila. Današnji je bio jedini i pobedonosni. Kombinovao je jedan od najboljih napadača današnjice sa Sonom, a onda maestralno poslao loptu u rašlje u 50. minutu, što je bilo dovoljno Plavcima da stignu do bodova koji ih definitivno vode u Ligu šampiona naredne sezone.

JUVENTUS - MILAN (tip 1, kvota 1,95) - rezultat 4:0

Četvrta dupla kruna zaredom Juventusa i Maksa Alegrija sa četiri komada u mreži velikog rivala i Alegrijevog bivšeg kluba! Juventus je u velikom stilu stavio tačku na još jednu sezonu hegemonije italijanskim fudbalom. U finalu Kupa Italije na rimskom Olimpiku aktuelni vladar je do nogu potukao Milan 4:0 i serijom golova posle kornera u drugom poluvremenu ubio sve nade i samopuzdanje Gatuzovog nezrelog tima. Milan je skoro sat vremena ravnopravno parirao Juventusu, a onda se raspao na parčiće posle jednog prekida. A onda je usledila kanonada nemilosrdnog šampiona koji je namirisao nesigurnost i strah rivala

PRECRTANO:

GORNJIK - KORONA (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 2:2

Manje od 20 sekundi trebalo je Gornjiku da dođe do prenostki, ali je ista prokockana u razmaku od 20. do 27. minuta. Imao je favorizovani domaćin više od pola sata da ostvari treću uzastopnu pobedu, pošto je Bočnijevič u 57. minutu matirao Alomerovića, ali to očigledno nije bilo dovoljno izabranicima Marsina Broša koji su sebi znatno otežali put do Evrope.

ČELSI - HADERSFILD (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 1:1

To je Čelsi ove sezone. Zablista, veže pet pobeda (jednu u FA kupu), pa odigra nerešeno sa Hadersfildom! Plavci su uništili goste, imali više od igre, ali ih je trenutak dekoncentracije u 50. minutu koštao bodova.

LESTER - ARSENAL (tip 2, kvota 1,90) - rezultat 3:1

Sve je krenulo po zlu kada je u 15. minutu mlađani Mavropanos zasluženo dobio crveni karton. Iako je Obamejan u 53. poravnao rezultat, Arsenal sa desetoricom nije uspeo da izbegne poraz od raspoloženog Lestera koji je u 76. i 90. minutu preko Vardija sa kreča, odnosno Mareza iz kontre došao do 12 pobede ove sezone.

