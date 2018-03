NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

ZAOKRUŽENO:

JAVOR - PARTIZAN (tip 2, kvota 1,25) - rezultat 0:2

Presudio je suvi kvalitet crno-belih, napadački orijentisanih od prve do poslednje sekunde, sposobnih da sačekaju prilike i veštih da ih realizuju. Najpre je Ognjen Ožegović iskoristio pad koncentracije u odbrani domaćina da bi već u narednoj akciji raspoloženi štoperski tandem Nemanja R. Miletić - Svetozar Marković izveo akciju po desnoj strani, posle duplog pasa usledila je ubačena lopta pred peterac, nekadšanji prvotimac Vojvodine ju je „liznuo“ čelom i prvencem u dresu Partizana ukrasio plasman u polufinale.

OLIMPIJA - RUDAR VELENJE (tip 1, kvota 1,27) - rezultat 4:0

Bum, bum, bum i - bum! Olimpija vas je ispoštovala samo tako. Na vreme je postigla gol preko Benka, po početku drugog dela Alves je bio precizan sa bele tačke, pred kraj su se u strelce upisali i Miškić i Vombergar. Tako se to radi.

AKADEMIKA - LEIŠOIS (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 2:1

Dobro vas je iscimala Akademika, ali na kraju se računa samo rezultat, a on je u ovom slučaju i te kako pozitivan. Domaćin je poveo u drugom minutu , u 36. je stigao odgovor, a do drugog gola domaćih čekalo se sve do 67. minut. Tačnije, gosti su sami uterali loptu u svoj gol.

JUVENTUS - ATALANTA (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:0

Juventus je čvrsto prigrlio lidersku poiziciju u Seriji i gaziu ka sedmoj uzastopnoj titulu. Stara dama je u zaostalom meču savladala Atalantu golovima Gonzala Iguaina i Bleza Matudiija i pobedom od 2:0 pobegla prvom pratiocu Napoliju na četiri boda razlike. Sada se tek vidi koliko je bio bitan onaj gol Dibale u Rimu koji je digao Juventus i skoro sigurno poremetio glave Napolitiancima pred debakl od Rome...

BARSELONA - ČELSI (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 3:0

Bilo je ovo previše Mesija za tako malo Čelsija. Previše Barselonine klase za čak i vrlo pristojan Čelsi koji je dao sve od sebe. Dva gola omalenog Argentinca na isti način (kroz noge Kurtoi) i jedna asistencija za Usmana Dembelea bila je dovoljna za zaokruživanje keca i izbacivanje Plavaca iz elite.

PRECRTANO:

ŠKENDIJA - RENOVA (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 1:1

Renova je povela u 12. minutu preko Vlatka Stojanovskog, ali je Škendija samo 15-ak minuta kasnije poravnala rezultat preko Izaira Eminija. U redu, nije sve počelo kako treba, no reakcija je usledila na vreme i bilo je sasvim dovoljno vremena da se zaokruži kec. Ipak, Škendija nije odradila posao. Šteta.

OSIJEK - INTER ZAPREŠIĆ(tip 1, kvota 1,30) - rezultat 1:1

Gosti su poveli 10. minutu, domaćin 60 sekundi kasnije izjednačio preko Gorana Milovića koji je u 63. minutu "pocrveneo". Kako bilo, imao je Osijek dovoljno vremena da smesti još koji gol u mrežu Intera iz Zaprešića, ali slaba vajda. Ostalo je nerešeno, a kec precrtan.

MAČVA - CRVENA ZVEZDA (tip 2, kvota 1,25) - rezultat 0:0

Fudbaleri Mačve plasirali su se u polufinale kupa, pošto su posle boljeg izvođenja jedanesteraca eliminisali Crvenu zvezdu (5:4). Pre toga učenici Dragana Aničića izborili su se remi bez golova, unervozili crveno-bele, a živci su definitivno pukli Nemanji Radonjiću. Jednostavno, crveno-beli nisu bili na nivou.

VOJVODINA - MLADOST LUČANI (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 0:1

Igrao se 89. minut kada su gosti iz Lučana postigli jedini gol na meču i napravili drugo veliko četvrtfinalno iznenađenje u Kupu. Novosadskim crveno-belima je presudio bivši igrač Voše Miloš Trifunović, pa će osvajač Kupa iz 2014. morati da sačeka novu priliku da napadne trofej koji joj je toliko dugo izmicao. Kup jednostavno nije Vošino takmičenje.

LOZANA - BAZEL (tip 2, kvota 1,40)- rezultat 1:1

Mučio se Bazel u prvom poluvremenu, a kada je na isteku časa igre poveo pogotkom Mihaela Langa, činilo se da je dvojka na pomolu. Ipak, Simone Rap je u 89. minutu postigao gol i šokirao goste. Kao i sve one koji su gađali dvojku. A bilo ih je mnogo. Šteta. Bazel je jedna od većih prodaja dana...

Foto: Shutterstock