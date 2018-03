NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

ZAOKRUŽENO:

ŠRUZBERI - VIMBLDON (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 1:0

Ovde je uhvaćena dobra kvota. U prvom poluvremenu nije bilo golova, a onda je u 54. minutu Stefan Pejn doveo domaće u vođstvo i samim tim postavio konačan rezultat. U redu, bilo je malo frke kada je Šruzberi pred kraj ostao sa desetoricom na terenu, ali uspeli su fudbaleri ove ekipe da mirno privedu utakmicu kraju i ne razočaraju vas. Svaka čast, bio je ovo kvalitetan kec.

BERI - VIGAN (tip 2, kvota 1,52) - rezultat 0:2

Vigan vas je maksimalno ispoštovao. Nije ovde bilo ni najmanje dileme oko pobednika. Gosti drugi, domaći poslednji na tabeli. Bio je ovo zicer dana. Dvojka na Vigan bila je među najigranijim parovima i došla je - rutinski. Nik Pauel pogodio je u 26. minutu, Čej Dankli u 50. i to je bilo to. Fudbaleri Vigana su lagano priveli utakmicu kraju i to je bilo sve.

LUTON - BARNET (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:0

Verujemo da vam se je Luton malo nasekirao, ali samo malo. Nije prijatno kada vidite da se izraziti favorit muči i ne pronalazi put do mreže pobednika u prvih 45 minuta. Ipak, fudbaleri Lutona su se presabrali i u drugom poluvremenu preslišali goste. Ako ste pasionirani ljubitelj engleskih nižih liga, čisto da vas obavestimo da su golove postigli Deni Hilton i Džejms Kolins.

KOVENTRI - GRIMZBI (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 4:0

Surovi Koventri! Gađali ste ovde keca, kvota nije bila za bacanje, a Koventri vam je vratio samo tako. Svaka čast. Domaći su poveli preko Pitera Vinsenta, a onda je nastupio šou Marka Meknaltija u drugom poluvremenu. Škot je postigao het-trik i tako ponizio goste, a vama nacrtao osmeh na licu. Nije bilo razloga za brigu, Koventri je odradio posao baš kako treba.

TRANMER - ISTLI (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 3:1

Ima li lepšeg osećaja od onog kad vaš tim postigne gol na vreme? Upravo se to dogodilo na okršaju Tranmera i Istlija kada je Riči Saton pronašao put do mreže gostiju u devetom minutu. U nastavku su domaći uspeli da postignu još dva gola, i to preko Endija Kuka, a Istli je uspeo da dođe samo do počasnog gola.

SATON JUNAJTED - ČESTER (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 3:2

Možda po rezultatu izgleda da je se pitanje pobednika nije znalo do samog kraja, ali nije bilo tako. Saton Junajted vas je možda malo nasekirao i to je to. Najvažnije - obavio je posao kako treba. Sve je bilo jasno kada su domaći u prvom poluvremenu smestili dva komada gostima. Čester se u nastavku malo povratio golom, ali pre je to bilo zbog opuštenosti domaćih koji su ubrzo odgovorili još jednim golom. Potom je Čester opet uzvratio paljbu, no to je bilo sve. Čester je otišao kući praznih šaka.

ŠPANIJA M17 - ČEŠKA M17 (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 2:0

Španska fudbalska reprezentacija definitivno ima svetlu budućnost, što se videlo i danas. Izdanak Atletiko Madrida Viktor Moljeho načeo je Čehe na isteku pola časa igre, a u drugom poluvremenu je fudbaler Mančester Sitija Nabil Tuaizi postavio konačan rezultat. Možda je za neke druge 2:0 najopasniji rezultat, ne i za Špance...

NEMAČKA M17 - GRČKA M17 (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 3:0

Strašni Nemci! Utisak je da su mladi Panceri igrali onoliko koliko im je potrebno. Kada su u 24. minutu preko Batiste Majera došli u vođstvo, jasno je bilo da će kec biti zaokružen. Sve do 76. minuta nije bilo golova. Tada se u strelce upisao Polman. Pet minuta kasnije pogodio je i Katerbah. Silni su Nemci...

ITALIJA M19 - POLJSKA M19 (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 4:3

Iz dvojke u keca! Kakav meč su odigrali Italijani i Poljaci. Verujemo da nije bilo lako svima koji su eventualno pratili promene rezultata. Bio je ovo revolveraški okršaj Đanluke Skamake sa jedne strane i Davida Kopica sa druge. I jedan i drugi su upisali po het-trik, a presudio je pogodak fudbalera Intera Davidea Betele. Kec je zaokružen teže nego što se očekivalo.

PRECRTANO:

VIKOMB - PORT VEJL (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 0:0

Danas je zakazao Vikomb. U moru engleskih timova koji su vas obradovali, morao je izgleda da se nađe i jedan koji će poobarati tikete. Fudbalerima Vikomba jednostavno nije bio dan. Nemamo drugo objašnjenje kada se sastanu trećeplasirani tim i ekipa koja se bori za opstanak. Tu se favorit zna i zna se ko mora da dobije. Ipak, Vikomb je razočarao...

