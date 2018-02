REZZIME DANA (subota): Inter i Liverpul ispoštovali!

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

INTER - BENEVENTO (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 2:0

Najigraniji par dana je zaokružen! Inter je pobedio Benevento 2:0 golovima dvojice štopera i ta tri boda su jedino zbog čega mogu da budu zadovoljni. Ali ova pobeda nad otpisanim fenjerašem nikoga neće zavararati da je Inter prošao period krize u kojoj se nalazi već skoro tri meseca. Zvuči neverovatno, ali Benevento je do primljenog gola bio bolji rival na Đuzepe Meaci! Najgori tim koji je Serija A videla je bio ofanzivniji, konkretniji, držao loptu više u posedu i zaslužio vođstvo pre domaćina. Milan Škrinijar u 66. minutu je postigao gol glavom posle kornera i okrenuo utakmicu u Interovu korist. Samo tri minuta kasnije, strelac posle prekida je bio i kapiten Andrea Ranokija. Nezaslužena nagrada za Inter i surova kazna za Benevento.

LIVERPUL - VEST HEM (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 4:1

Liverpul igra u strašnoj formi, preuzeo je drugo mesto na tabeli, a ofanzivni trozubac Salah - Firmino - Mane melje sve pred sobom! Najnovija žrtva paklene trojke Redsa je bio Vest Hem koji je na Enfildu demoliran. Čekićari nisu imali nikakve šanse protiv raspoložene čete Jirgena Klopa. Tačnije, imali su na početku kada je Marko Arnutović sjajnim lov udarem sa 30 metara pogodio prečku i propustio priliku da najavi iznenađenje. A onda je usledila kanonada i raspadanje Vest Hemove očajne odbrane.

AZ ALKMAR - SPARTA (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 2:1

Teže nego što se očekivalo AZ Alkmar je upisao trijumf na svom terenu nad fenjerašem Spartom iz Roterdama od 2:1 i zadržao treću poziciju koja garantuje učešće u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Bilo je teško i napeto, posebno nakon što je posle uvodnih 20-ak minuta Sparta povela pogotkom Šaboa posle kornera. Ipak, do poluvremena AZ se popravio pa je posle lepe akcije i asistencije Idrisjia najbolji fudbaler domaćih Vut Veghorst sigurnim udarcem poravnao na 1:1. Tim rezultatom otišlo se na odmor, a u nastavku je Sparta dugo odolevala pristisku domaćina. Ipak, kada je delovalo da će bod otputovari u Roterdam igrač utakmice Idrisi maestralnim lažnjacima izbacio je odbranu gostiju i doneo trijumf svom timu.

REAL MADRID - ALAVES (tip 1, kvota 1,18) - rezultat 4:0

I današnju utakmicu Primere protiv Alavesa najbolji fudbaler sveta učinio je spektakularnom, a ako je nećemo pamtiti po preterano lepim golovima i rutinskoj pobedi od 4:0 Kraljevskog kluba, hoćemo sigurno po novom rekordu koji je Krsitijano Ronaldo postavio - dao je 300. gol u španskoj ligi. Čitav "Bernabeu" ustao je u 61. minutu na noge, nakon što je Ronaldo još jednom lagano pogodio za 3:0 i ispisao istoriju. Pobedu Reala u 89. minutu overio je Karim Benezema sa bele tačke.

BARSELONA - ĐIRONA (tip 1, kvota 1,18) - rezultat 6:1

Barselonina mašina melje li, melje. Lionel Mesi i drugari su u katalonskom derbiju pregazili hrabru Đironu sa 6:1 u 25. kolu Primere i učvrstili se na liderskoj poziciji. Pamtiće se ova utakmica i po tome što je sjajni Argentinac postao najbolji asistent u istoriji Primere. Večeras je upisao 148. uspešno dodavanje koje je Suarez pretvorio u gol. Đirona je hrabro, gotovo bezobrazno “udarila” presing Barseloni na početku utakmice i to je, na zaprepašćenje svih na Nou Kampu, dalo rezultat već u trećem minutu kada je Portu zatresao mrežu domaćina. Bio je to prvi gol u istoriji koji je Đirona dala slavnim katalonskim komšijama. A to je očigledno baš, baš naljutilo Mesija i drugove. Valjda su želeli u nastavku da što pre pokažu ko je gazda, odnosno da poruče gostima da ipak nemaju čemu da se nadaju.

VERDER - HAMBURGER (tip 1, kvota 2,20) - rezultat 1:0

Nekadašnji šampioni Nemačke pokazali su večeras zašto su na dnu tabele duboko u borbi za opstanak, a dok Zeleni i igraju nešto i zasluženo su pobedili sa 1:0, HSV našeg Filipa Kostića ne igra ništa, pa deluje da će jedini klub koji nikada nije ispao iz Bundeslige definitivno napustiti društvo najboljih ove sezone. Verder je bio bolji, stigao do trijumfa iz sumnjivog pogotka u 87. minutu (gosti su reklamirali ofsajd), mada ako je autogol Van Drongelena kako stoji na sajtu Bundeslige, onda ga nije bilo.

REN - TROA (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:0

Kiks Nanta prijao je Renu koji im se približio na tabeli na bod zaostatka posle rutinske pobede nad ekipom Troe od 2:0. Vahbi Kazri sa penala i Sanjin Prcić pogodili su mrežu gostiju u drugom poluvremenu pa je Ren upisao drugu pobedu na poslednje tri utakmice.

PRECRTANO:

LESTER - STOUK (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 1:1

Izgleda da na ovom meču nije bilo bitno ko je kvalitetniji na papiru, već kome je više stalo. Stouk je gostovao Lesteru i mogao je do tri boda, ali se Lester domogao samo nerešenog rezultata pre svega zbog velike greške golmana Džeka Batlanda u 70. minutu. Doduše, mogao je Lester da dođe i do potpunog preokreta da Batland nije odlično reagovao u nastavku meča. Posebno će se pričati o promašaju Rijada Mareza u 88. minutu kada je pokušao nonšalantno u situaciji jedan na jedan, a potom je i Ndidi pogodio stativu u nastavku napada. Tu je Lester promašio pobedu na ovom meču.

TULUZ - MONAKO (tip 2, kvota 1,72) - rezultat 3:3

Skupo bi Monako mogao da plati večerašnje kockanje na čuvenom Munisipalu u Tuluzu gde mu prednost od dva gola u finišu nije bila dovoljna da zabeleži pobedu. Po jedan gol Ronija Lopeza i Sangara u prvom poluvremenu bili su uvod u goleadu, a čim je Portugalac u 47. povisio na 2:1 navijači Monaka su se poradovali bodovima. Pogodak Stevana Jovetića u 72. nakon što je iz dva pokušaja matirao golmana domaćih trebalo je da uvede meč u miran finiš, ali je onda usledio veliki pad. Nisu gosti izdržali pritisak napaljenih Tulužana u završnici.

NANT - AMIJEN (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 0:1

Nantove namere da se dokopa četvrtog mesta i izlaska u Evropu doživele su večeras novi udarac. Kanarinci Klaudija Ranijerija poraženi su na svom terenu od Amijena (0:1), a za pogodak odluke pobrinuo se zaboravljeni vunderkind Gael Kakuta koji je postigao pogodak odluke u nadoknadi prvog poluvremena. Majstorski je nekadašnji veliki talenat Čelsija, kasnije član Lacija i Sevilje, istrčao kontru, lepim driblingom prevario defanzivca Nanta Limu i lukavim udarcem doneo svom timu važan trijumf za beg iz opasne zone.

Foto: Action Images