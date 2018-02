REZZIME DANA (subota): Lideri, šta vam bi?

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO:

HADERSFILD - MAN. JUNAJTED (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 0:2

Na plećima stamenog Romelua Lukakua, Mančester Junajted je protutnjao Hadersfildom! Uprkos brojnim kritikama, Belgijanac je danas potvrdio klasu, a snagu koju poseduje demonstrirao je kod oba pogotka Crvenih đavola. Poslednjih pola sata i kusur na Kirklisu ispratili ste skrštenih ruku...

EIBAR - BARSELONA (tip 2, kvota 1,45) - rezultat 0:2

Nikome nije prijatno kada gostuje na stadionu Ipurura, pa ni velikoj Barseloni u najjačem sastavu. Lider Primere je morao dobro da se pomuči kako bi slavio na jednom od najtežih gostovanja u Španiji i sloim otpor Hrabrog Eibara. Za Barsu je, međutim, koliko i za vas, bitno da se kući vraća sa bodovima koje su joj doneli Suarez i Alba u 16, odnosno 88. minutu.

FENERBAHČE - ALANJA (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 3:0

Pre desetak dana Fenerbahče je bio otpisan iz šampionske trke u Turskoj, a onda je prošlog vikenda oživeo pobedom na gostovanju lideru Bašakšehiru, da bi danas pobedom od 3:0 nad Alanjom skočio na prvo mesto na tabeli gde se podovno poravnao sa ljutim rivalom Galatasarajem koji, doduše, ima i utakmicu manje. Nakon 27. minuta i pogotka Đulijana Kanrinci su imali prostora da uvedu meč u mirniji tok, što je rezultiralo novim pogotkom Brazilca. Ovoga puta sa penal...

UDINEZE - ROMA (tip 2, kvota 1,85) - rezultat 0:2

Romini navijači su dobili novog miljenika. Treći vikend zaredom, supertalentovani Džengiz Under donosi trijumf Vučici! Na identičan način. Uđe sa desnog krila na 20 metara od gola, a onda iz levice ispali projektil uz samu stativu. Taj trenutak dogodio se u 70. minutu, da bi u 90. tačku na 15. pobedu stavio Dijego Peroti.

VOLFZBURG - BAJERN (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 1:2

Bajernova zabava i na gostovanju u Volfzburgu. Jup Hajnkes je iskoristio ogromnu bodovnu prednost da promeša karte i izostavi iz sastava većinu standardnih prvotimaca koje je odmarao za okršaj sa Bešiktašem u Ligi šampiona, ali je i tako izmešani tim šampiona po ustaljenom principu - gubim, pa preokrenem - došao do pobede protiv Vukova.

ŠALKE - HOFENHAJM (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 2:1

Šalke se kockao, ali nije na kraju prokockao prednost iz prvog poluvremena. Uspavalo je vođstvo od dva gola izabranike Domenika Tedeska, Hofenhajm je uspeo da zapreti smanjivši zaostatak u 78. minutu, ali je na vašu sreću domaćin izdržao sve nalete.

MALAGA - VALENSIJA (tip 2, kvota 2,00) - rezultat 1:2

Koliko je samo noktiju pojedeno za vreme okršaja na Rosaledi! Valensija je do pobede stigla golovima Kokelana i Pareha u 80. i 85. minutu, a lako je par mogao da bude precrtan u šestom minutu nadoknade. U kaznenom prostoru našao se i golman domaćih Himenez, lopta je nakon centaršuta upravo do njega i stigla, međutim, šut glavom završio je pored stative...

PRECRTANO:

PSV - HERENVEN (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 2:2

PSV je do ovog kola bio u seriji od 15 pobeda na svom terenu, ali je ona, nažalost prekinuta! Jedan naizgled bezazleni detalj skupo je koštao Filipsovce i to u trenutku kada su vodili i imali tri boda u džepu. Igrao se 45. minut, na semaforu je stajalo 2:0 za domaćine koje su obezbedili Arijas i De Jong, a onda je meksikanski napadač Irving Lozano bez prevelike potrebe u duelu zakačio protivnika zbog čega mu je glavni sudija odmah pokazao put u svlačionicu. Herenven je u nastavku zaigrao mnogo bolje i do poslednjeg zvižduka uspeo da anulira deficit pogocima Šarsa i Gučanedžada.

FORTUNA DIZELDORF - GROJTER (tip 1, kvota 1,95) - rezultat 1:1

Nažalost, Grojter Firt je napravio veliko iznenađenje i odneo bod iz Dizeldorfa. Detelinari koji se grčevito bore za opstanak najlošiji su gosti u ligi, ali to ih nije sprečilo da se isprse i iznenade lidera. Kasno je, očigledno, stigao izjednačujući gol Usamija u 76. minutu.

ĐENOVA - INTER (tip 2, kvota 2,30) - rezultat 2:0

Posle "one" serije (k)ikseva i pobede nad Bolonjom, Inter je ponovo prodao! Netargično, neubedljivo i bezidejno, Nerazuri su poklekli u Đenovi i potpuno zasluženo se vraćaju u Milano bez bodova. Autogol Ranokije u poslednjim sekundama prvog poluvremena dao je snažan vetar u leđa Đenovi koja se time nije zadovoljila. Naprotiv, nastavila je da napada, što je rezultiralo još jednim golom iza leđa Samira Handanovića. Bilo je jasno da od dvojke nema ništa.

