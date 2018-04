NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

MARSELJ - LIL (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 5:1

Nije slučajno Marselj u polufinalu Lige Evrope! Sjajna partija tima Rudija Garsije krunisana je petardom u mreži Lila. Još u prvom poluvremenu Marselj je dao četiri gola, od toga je Tovan dao prva dva u 12. i 30. minutu, a Kostas Mitroglu u 35. i 38. minutu naredna dva. Već tada se više nije postavljalo pitanje pobednika.

SPAL - ROMA (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 0:3

Euzebio di Frančesko je promešao karte, ponovo malo izmenio formaciju i još jednom pogodio u metu. Roma se veći najveći deo meča poigravala sa protivnikom, a posebno u drugih 45 minuta kada je situaciju na terenu apsolutno držala pod svojom kontrolom. Gosti su na vreme došli do vođstva i to zahvaljujući autogolu Frančeska Vikarija, dok su svaku dilemu na startu nastavka meča golovima kapitena Najngolana i Patrika Šika.

ALANJA - GALATASARAJ (tip 2, kvota 1,62) - rezultat 2:3

Od sjaja do očaja išao je Galatasaraj na gostovanju Alanji, ali je na kraju uzeo ono po šta je došao - tri boda. Dva gola viška imao je tim Fatiha Terima, prokockao ih, pa se u finišu probudio i golom Sinana Gumuša ostao u ludoj trci za titulu.

KARDIF - NOTINGEM FOREST (tip 1, kvota 1,42) - rezultat 2:1

Bije Fulam, ali bije i Kardif! Ekipa iz Velsa odbranila je drugo mesto u Čempionšipu, pošto je večeras srušila Notingem Forest. Domaći igrači su morali da prođu kroz prave porođajne muke ne bi li došli do bodova, međutim, snalažljivi Islanđanin Gunarson doneo je olakšanje navijačima kada je u 74. minutu kung-fu potezom zatresao protivničku mrežu.

BARSELONA - SEVILJA (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 5:0

Igra mačke i miša. Barselona može da ima slab dan, ali kada je ovako raspoložena nema ekipe koja može da im stane na crtu. Sevilja nije imala ni promil izgleda da izvuče živu glavu. Već u 14.minutu Luis Suarez je pogodio mrežu ekipe Vičenca Montele. Bila je to klasična dominacija. Barselona je postizala golove kad god je htela. Lep oproštaj Inijeste.

ESTORIL - BENFIKA (tip 2, kvota 1,30) - rezultat 1:2

Peti put ove sezone, četvrti put na gostovanjima, a drugi put uzastopno na strani Benfika je o svojoj sudbini u prvenestvenim mečevima odlučivala u nadoknadi vremena. Lisabonski Orlovi su na stadiono Antonio Koimbra da Mota srušili domaći Estoril golom Eduarda Salvija u drugom minutu nadoknade utakmice i tako barem na dva dana preuzeli lidersko mesto Primeire od Porta.

PRECRTANO:

VBA - LIVERPUL (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 2:2

Ono što Liverpul radi, to niko ne ume. Tim koji najveći deo meča ima sigurnu pobedu u rukama, a onda do kraja sve uprska i učini da i najsmirenijim navijačima iskoči vena na čelu od besa i nervoze. Da, to je Liverpul. Golovima Ingsa u četvrtom, odnosno Salaha u 72. minutu Redsi su bili na pragu trijumfa. Ali, sve su uprskali u razmaku od 79. do 88. Jedan od najigranijih parova dana je na nestvaran način precrtan...

RB LAJPCIG - HOFENHAJM (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 2:5

Fijasko na Red Bul Areni! Lajpcig se oprostio od Lige šampiona. Hofenhajm je unakazio najomraženiji tim u Nemačkoj i zadao mu jedan od najžešćih udaraca u poslednje vreme pred njegovom publikom. Razmontirali su ih danas sjajni fudbaleri iz Hofenhajma, za samo 45 minuta završili posao i u nastavku utakmice samo dotukli Bikove.

AJNTRAHT - HERTA (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 0:3

Još jedan veliki promašaj u Nemačkoj. Poput Lajpciga, Ajntraht je ponižen na svom terenu. Da li je zaslužio da pobedi? Ruku na srce, nije. Ali isto tako nije zaslužio ni da bude uništen. Jer, Herta je uputila tri šuta u okvir gola domaćih i sva tri završila su u mreži. Za razliku od Ajntrahtova tri ćorka.

MILAN - BENEVENTO (tip 1, kvota 1,23) - rezultat 0:1

Početkom decembra Benevento je protiv Milana osvojio prvi bod u Seriji A. Pet meseci kasnije, Veštice su Rosonerima uzele sva tri! Ponižavajuće... Trenutak odluke dogodio se u 29. minutu kada je Iemelo matirao Donarumu, vremena za preokret je bilo (na pretek), ali su Gatuzovi puleni napadački potpuno zatajili.