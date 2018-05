NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO:

SRBIJA M17 - NEMAČKA M17 (tip 2, kvota 1,62) - rezultat 0:3

Najigraniji par dana je zaokružen! Nada srpskih kadeta da mogu do četvrtfinala Prvenstva Evrope u Engleskoj ugasila se posle susreta sa Nemačkom. Bez povređenog Ivana Ilića i kapitena Vidosavljevića Orlići nisu bili konkurentni jednom od najvećih favorita za osvajanje zlatne medalje. Nemačka nas je brzim tempom i odličnom realizacijom uništila već posle prvog poluvremena. Našim rivalima je bilo potrebno da spakuju tri gola svega 19 minuta. Po zlu je počelo već u 18.minutu. Tada je Bozdogan najavio krah selekcije Srbije. Na nesreću čete Ivana Jevića do kraja poluvremena se razigrao Leon Dajaku. Napadač Nemačke je bio nerešiva enigma za našu odbranu. Postigao je dva gola i rešio pitanje pobednika.

DANDALK - BOHEMIJANS (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 3:0

Dandalk je preslišao Bohemijans u okviru četvrtfinala Liga kupa Republike Irske i tako se plasirao u polufinalni žreb takmičenja. Sve je bilo jasno već posle 20 minuta igre, kada je Konoli dva puta pronašao put do mreže rivala i osigurao mirniji nastavak susreta svom timu. Bohemijans je potom preuzeo inicijativu, ali bez konkretnog učinka. Dandalk je umrtvio igru i iz kontre u smiraj meča zadao poslednji udarac rivalu za konačnih 3:0.

HELSINGBORG - GAIS (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 2:1

Jedinica je zaokružena, ali vrlo srećno. Nije Helsingborg briljirao, naprotiv. Bio je u podređenom položaju, ali imao je raspoloženog napadača Mamuda Moroa, i to je bilo dovoljno za pobedu posle dva meča posta. Najpre je Moro pogodio u 2. minutu, GAIS je poravnao u 28. i bio bliži preokretu, međutim nije uspeo da bude precizan. U nastavku je GAIS kapitulirao u 61. minutu, i to ga je potpuno dotuklo.

MUSKRON - LIRS (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 1:0

Muskron je uspeo da opravda status favorita, ali nije mu bilo nimalo lako da slomi otpor Lirsa. Imao je domaćin više od igre tokom čitavog susreta, a najviše u prvom delu. U prvih 45 minuta Lirs nije šutnuo na gol rivala, ali je uspeo da odoli. Držao se gost do 66. minuta, kada je Rotariju na asistenciju Spahijua uspeo da probije bunker gostiju. Meč revijalnog karaktera za oba rivala, zasluženo je pripao domaćinu.

VAREGEM - BEVEREN (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 8:0

Ubistvo Beverena. Varegem nije imao milosti, pošto je u osmoj rundi plej-ofa za Ligu Evrope, doslovno pregazio Beveren. I preovog kola domaćin je važio za glavnog favorita za prolaz u narednu fazu doigravanja, kao i da je gost zalutao. Međutim, ko je očekivao potop Beverena. Varegem je čak pet puta zatresao mrežu rivala pre odlaska na odmor, a u nastavku je uspeo da još tri pita matira čuvara mreže Beverena, koji teško da će moći da zaspi ove noći.

LIJETAVA - ŽALGIRIS (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 1:2

Žalgiris je uspeo da se oporavi od šokantnog poraza od Suduve, direktnog rivala u borbi za titulu u prošlom kolu. Pala je poslednjeplasirana Lijetava, malo teže nego što se očekivalo, ali pobedi se u zube ne gleda. Žalgiris je poveo u 37. minutu, reklo bi se u idealnom momentu, pred odlazak na pauzu, međutim, umalo da nesmotrenost defanzivne linije u 55. minutu skupo košta goste. Lijetava je poravnala sa bele tačke, ali je Žalgiris uspeo da zbije redove i stigne do pobedonosnog gola 12 minuta kasnije.

ABERDIN - RENDŽERS (tip GG, kvota 1,62) - rezultat 1:1

Po jedno poluvreme pripalo je Aberdinu i Rendžersu i zato ne čudi remi na kraju. Meklin je sa bele tačke u 14. minutu doveo domaćina u vođstvo, nagovestivši bolje izdanje Aberdina u prvom delu, međutim posle velikog odmora situacija se potpuno promenila. Rendžers je krenuo u napad i takav pristup mu se isplatio u 63. minutu, kada je Mekrori poravnao rezultat. Mogao je tim iz Glazgova do sva tri boda, međutim golman Luis je uspeo da odbrani domaći tim.

SVONSI - SAUTEMPTON (tip 2, kvota 2,60) - rezultat 0:1

Direktan okršaj na Libertiju u borbi za opstanak u elitnom rangu pripao je Sautemptonu. Za to je najzaslužniji Džoker Marka Hjuza, Manolo Gabijadini, koji je nakon samo tri provedena minuta na terenu postigao odlučujući pogodak za svoj tim i doneo mu tri odlučujuća boda u borbi za opstanak. Odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 72. minutu, nakon kornera koji je izveo Dušan Tadić. Na odbijenu loptu je prvo naleteo Čarli Ostin, ali je domaćin uspeo da zaustavi taj pokušaj, međutim, ne i sledeći, kada se lopta posle udarca Gabijadinija posle pravog karambola našla u mreži domaćina. Sveci su apsolutno zasluženo stigli do slavlja. Bili su konkretniji i opasniji protivnik, dok je domaćin, kao u ostalom i tokom najvećeg dela sezone, bio potpuno bezidejan i nedovoljno agresivan.

RIJEKA - INTER ZAPREŠIĆ (tip 3+, kvota 1,50) - rezultat 5:1

Rijeka ne odustaje od borbe za odbranu titule. Tim sa Rujevice zgromio je Inter iz Zaprešića i tako iskoristio kiks vodećeg Dinama protiv mlađeg brata Lokomotive. Razlika između Modrih i Riječana je četiri boda, a do kraja je ostalo još dva kola. Inter nije imao šanse. Imao je dva gola minusa već posle pola sata, a u prvom delu gotovo da nije prešao centar. U nastavku nešto bolje izdanje, ali jedino što su uspeli jeste da stignu do počasnog gola i spreče potpunu bruku minut pre kraja.

PRECRTANO:

LOKOMOTIVA ZAGREB - DINAMO ZAGREB (tip 2, kvota 1,35) - rezultat 3:1

Šampionska žurka Dinama je odložena! Do daljeg. Još jedno čudo se dogodilo u Hrvatskoj. Godinama su Lokomotiva i Dinamo bili jedna duša u dva tela, Modri su mlađeg brata pobeđivali kada god je trebalo... Međutim, ovog proleća stvari su počele da se menjaju. Pravu lekciju dobio je tim Nikole Jurčevića i Kranjčevićevoj. Lokomotiva je prosto bila brža i u prvom poluvremenu ubila Dinamo. Već u četvrtom minutu domaćin je poveo preko Dejana Radonjića, vrlo brzo nekadašnji napadač Dinama Krstanović je udvostručio prednost. Mogli su Lokosi da unerede Dinamo. U 64.minutu Lokomotiva je promašila nestvarnu šansu... Bilo je to veštačko disanje za Dinamo. Pojačali su pritisak Modri. Stigli do penala koji je u pogodak pretvorio Sudani.

