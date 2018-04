NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO:

LIVERPUL - ROMA (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 5:2

Fantastični Mohamed Salah je večeras bacio Romu na kolena i sa dva izuzetna gola i dve blistave asistencije doneo Liverpulu ogromnu u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona. Romini najveći strahovi pred ovu utakmicu su se obistinili. Vučica je diktirala tempo u prvih 25 minuta i umalo uspela da povede posle stravičnog udarca Aleksandra Kolarova, ali je nakon toga uletela u stravične napade domaćina, koji su poput uragana noslili sve pred sobom do samog kraja - do poslednjeg daha. Roma ipak nije izdahnula, iskoristili su gosti izlazak Mohameda Salaha iz igre u 75. minutu i golovima Džeka i Perotija ipak vratili kakvu takvu nadu. Da je Sadio Mane bio prisebniji u pojedinim trenucima prvog poluvremena, mogli su Rimljani već tada da pretrpe pravi debakl na Enfildu.

NIM - LORIJAN (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 1:0

Tri crvena kartona, autogol i surova dominacija domaćina. Na kraju i pobeda. Minimalna. Konte je već u 4. minutu sproveo loptu u svoju mrežu, pa je utakmica za Lorijan praktično od starta bila upropašćena. Nim je držao konce u svojim rukama, napadao, ali i promašivao. Gosti nisu šutnuli na gol. U nastavku tek poneki prelaz na drugu stranu Lorijana, ali su gosti stigli da dobiju dva crvena kartona, jedan i domaći u nadoknadi, mada nisu uspeli da to iskoriste i uvećaju prednost.

DERBI - KARDIF (tip GG, kvota 1,77) - rezultat 3:1

Ovnovi su večeras igrali za sebe, jer se i te kako bore za plasman u plej-of, ali ovaj njihov trijumf nad Kardifom (3:1) produžio je nadu srpskom tandemu sa Krejven kotidža da može direktno u Premijer ligu. Velšani su čak imali prednost, vodili su golom Kaluma Patersona od 28. minuta, međutim domaćin je na poluvremenu doživeo potpuni "restart" i zaigrao kako ume, a sve potom materijalizovao u poslednjih 20 minuta. Junak preokreta je iskusni napadač Kameron Džerom, dvostruki strelac u 69 i 90. minutu. Velike zasluge idu i Čehu Mateju Vidri, koji je u 82. minutu pogodio za preokret. Bio je to njegov 20. pogodak u sezoni. Zanimljivo, on je na teren kročio tek u 60. minutu.

DAVID GOFAN - MARSEL GRANOLJERS (tip bezh 1, kvota 1,30) - rezultat 2:1

Četvrti nosioc ATP turnira u Barseloni David Gofan je savladao Marsela Granoljersa 2:1 (4:6, 7:6(2), 6:2) i plasirao se u osminu finala. Kada je Španac imao 1:0 u setovima i 5:1 u drugom setu činilo se da su sve lađe potonule, ali je Belgijanac isplovio sa dna, došao do daha i uspeo da preokrene situaciju u svoju korist. Stigao je do taj brejka, a onda u trećem setu slistio rivala.

ŽALGIRIS - OLIMPIJAKOS (tip bezh 1, kvota 1,70) - rezultat 80:60

Žalgiris je oteo prednost domaćeg terena Olimpijakosu i sada nema nameru da posustane u nameri da se dokopa ulaznice za Fajnal for u Beogradu! Posle velikog brejka u Pireju na startu četvrtfinala, kaznena ekspedicija Šarunasa Jasikevičijusa došla je na prag odlaska na završni turnir pošto je na svom terenu slomila Olimpijakos rezultatom 80:60 (21:19, 26:17, 20:14, 13:10) za trenutnih 2-1 u seriji! Olimpijakos je oružje položio praktično na prelazu između dve polovine prvog kvartala, kada je posle vođstva od čak šest razlike (13:7) za vrlo kratko vreme otišao na zaostatak od tri poena u seriji Žalgirisa 10:3. Od tog momenta, pa sve do kraja utakmice, Žalgiris je samo dizao lestvicu, toliko da Olimpijakos više nije imao nikakav odgovor. Nije ni mogao da ima uz 14/31 za dva, 4/22 za tri poena i čak sedam neiskorišćenih slobodnih bacanja.

PRECRTANO:

HELSINGBORG - AFC ESKILSTUNA (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 0:2

Helsingborg je dobro započeo sezonu, ali sa Eskilstunom nema šale. Ovaj tim apsolutno zasluženo uzeo je meru favoritu, pošto je taktički i trkački u potpunosti nadigrao rivala. Eskilstuna je povela u 35. minutu golom Hodžića, a da Helsingborg nije čestito ni preao centar. U nastavku nešto otresitiji domaćin, ali je za to kažnjen nedugo posle početka nastavka, u 50. minutu.

LIFERING - BLAU VAJS LINC (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:1

Blau Vajs Linc je očajan u poslednje vreme, ali je i takav uspeo da otkine bod na gostovanju velikom favoritu. Lifering ne može u najviši rang austrijskog fudbala pošto je filijala Salcburga, ali kao takav nije lišen ambicija da pobeđuje. Bio je daleko bolji rival, ali je pogrešio u tom što je smanjio tempo kada jeu 25. minutu probio bunker gostiju. Linc se branio, retko prelazio centar, ali je jednu priliku iskoristio u 56. minutu. Potom je parkirao autobus i izvukao remi.

BRISTOL ROVERS - VIGAN (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 1:1

Dvojka ne da nije došla, nego su favorizovani gosti bili prinuđeni da jure prednost domaćina više od 50 minuta i na kraju uspeli da osvoje bod. Vigan nije imao prveliki motiv, s obzirom da se još u prošlom kolu plasirao direktno u Čempionšip, ali se ipak borio do poslednjeg trenutka za sva tri boda. Međutim, nije uspeo.

NOJŠTAT - AUSTRIJA LUŠTENAU (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 2:2

Ovako se ne ide u društvo najboljih. Nojštat igrao fenomenalno prvo poluvreme, ali to nije bilo dovoljno da se dokopa tri zlata vredna boda u trci za direktnu promociju. Austrija iz Luštenaua povela je već u 2. minutu i potpuno pokvarila koncepciju domaćinu, koji je do izjednačenja stigao u 25. U drugom delu opasniji su bili gosti, i to su valorizovali još jednim vođstvom u 53. minutu, da bi konačan rezultat samo šest minuta kasnije postavio drugim golom Salihi sa penala.

OLDAM - SAUTEND (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 0:3

Oldam je potpuno podbacio sada kada je to bilo najpotrebnije. Sautend je očitao fudbalsku lekciju domaćinu i pokazao zbog čega se nalazi na sredini tabele. Gosti su poveli preko Robinsona u uvodnim trenucima utakmice, a čitav posao rešio je Sajmon Koks u uvodnim trenucima drugog poluvremena sa dva ekspresna gola.

