REZZIME DANA (utorak): Hrabrost na Zvezdu se nije isplatila

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

PERSEPOLIS - NASAF KARŠI (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 3:0

Persepolis je silovito startovao u Azijskoj ligi šampiona, a vi ste umeli da to osetite i naplatite na tiketima. Iranski velikan je u prvom kolu grupne faze pregazio uzbekistanski Nasaf Karši sa 3:0. Mensa je posle 20 minuta otvorio vrata pobede, da bi Alipur sredinom drugog poluvremena sa dva gola rešio sve dileme i doneo vam kvotu 1,40.

BAZEL - MANČESTER SITI (tip 2, kvota 1,35) - rezultat 0:4

Igrala se kaznena ekspedicija Građana večeras na tlu Švajcarske, kreirala prelepe akcije i davala magične golove, a ovog puta najviše se istakao Ilkaj Gundogan. Nemac je bio maestralan na sredini terena večeras, a stigao je i dva puta da zatrese mrežu golmana Vaclika, najpre glavom posle kornera De Brujnea u 14. minutu. Čim je Bernardo Silva u 18. sa desnog krila povisio na 2:0 znalo se ko ide dalje, a majstorija Kuna Aguera u 23. i prelep šut sa dvadeset i kusur metara bila je potvrda suvog kvaliteta lidera Premijer lige.

ROTERAM - OKSFORD (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 3:1

Roteram vas je maksimalno ispoštovao, a ni kvota nije bila loša. Domaći su već do 30. minuta vodili sa 2:0, a iako vas je sigurno malo zabrinuo gol Oksforda, Roteram se pogotkom u 52. minutu pobrinuo da se ne sekirate. Do kraja nije bilo golova, kec je lagano zaokružen.

AKRINGTON - KRU (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 1:0

Možda nije bilo glatko, možda je mogao Akrington da mune još koji, ali nema veze, bitno je da je posao obavljen, a to je ono što se na kraju jedino računa. Ako vas zanima, Kajden Džekson je postigao gol u finišu prvog poluvremena. Ispostavilo se da je to bio jedini pogodak na meču. To je to, kec štikliran.

LUTON - KROULI (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 4:1

Lideri engleskog četvrtoligaškog ranga bili su neumoljivi večeras protiv nejakog Kroulija. Već u prvih 45 minuta Luton je pokazao svu snagu tako što je stekao laganu prednost od dva gola koju je do kraja samo oplemenio. Na izričito zadovoljstvo svih vas koji ste gađali keca.

KARDIF - BOLTON (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:0

Kec je bio nacrtan, trebalo je samo da ga zaokružite. Kardif je ozbiljan kandidat za plasman u Premijer ligu i to je dokazao i večeras protiv slabašnog Boltona. Velšani nisu propustili zicer na svom terenu i rešili su sve dileme još u prvom poluvremenu. Traore u 34. minutu i Morison deset minuta kasnije su pogodili mrežu Boltona i već na poluvremenu ste mogli da odahnete. Kao i navijači Kardifa.

PRECRTANO:

CRVENA ZVEZDA - CSKA (tip 1, kvota 2,90) - rezultat 0:0

Verovali ste u Zvezdinu pobedu iako su moskovski Armejci bili favoriti. Ali na terenu je Zvezda bila bliža pobedi. Verovatno je dobar deo vas iz navijačkih razloga "zapeo" keca na Zvezdu, pa je zato nerviranje bilo duplo. Da je Radonjić bolje šutnuo, da Akinfejev nije onako čudesno zaustavio Le Talekov šut, da je Krstičić bio za dlaku precizniji... Bilo bi i jare i pare.

JUVENTUS - TOTENHEM (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 2:2

Gonzalo Iguain je mogao već večeras da dovede Juventus jednom nogom u četvrtfinale Lige šampiona, imao je Totenhemovu glavu na panju, ali je uprskao kada je trebalo da dotuče rivala. Iako je Juventus furioznim početkom i golovima Iguaina bacio Totenhem u nokdaun posle samo devet minuta igre, na kraju se raduju gosti koji su izborili zaslužen remi od 2:2 u Torinu i revanš osmine finala Lige šampiona na Vembliju dočekuju u prilično boljoj poziciji i daleko boljem raspoloženju od Bjankonera...

VIGAN - BLEKPUL (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 0:2

Verovali ste domaćima, ali oni su vas ispalili samo tako. Štaviše, kec nije bio ni na vidiku. A činilo se da je Vigan jedan od fikseva dana... Njandulije je doveo goste u vođstvo već u trećem minutu, a Melor je u 37. jasno poručio da ovde kec neće doći. Šteta.

ŠEFILD VENZDEJ - DERBI (tip 2, kvota 2,45) - rezultat 2:0

Znamo, mamila je ova sočna dvojka na Derbi. Pritom, gosti su visoko plasirani na tabeli, činilo se da će uspeti da osvoje sva tri boda, ali Šefild se nije dao. Zahvaljujući Portugalcu Lukasu Žoaou, uspeli su da upišu laganu pobedu.

