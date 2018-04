NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

VILJAREAL - LEGANES (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 2:1

Žuta Podmornica je na svom bunjištu savladala Leganes i prekinula niz od tri meča bez pobede. ako bitan trijumf za Viljareal potpisao je autorskim delom Karlos Baka. On je u 55.minutu veštim driblinzima prevario dvojicu čuvara, a potom odapeo strelu sa 16 metara koja je završila u gornjem levom uglu. Pre toga je pogodio i Viktor Ruiz. Zanimljivo je da je reprezentativac Srbije Antonio Rukavina igrao na poziciji levog beka, ali je konkretniji učinak imao Darko Brašanac. On je stigao do ovosezonskog prvenca u Primeri (drugi gol od kada igra u Španiji). Sjajno je reagovao na asistenciju Raula Garsije i levicom pogodio ćošak. Igrao se 82.minut. Tek toliko da Viljareal drhti do kraja meča.

INTER - KALJARI (tip 1, kvota 1,23) - rezultat 4:0

Siguran, ofanzivan i efikasan. Takav je večeras bio sastav Lučana Spaletija, koji je bez problema preslišao Kaljari na Đuzepe Meaci i zadao domaći zadatak Romi i Laciju u sutrašnjim mečevima, s obzirom da mu od večeras gledaju u leđa kada je borba za plasman u Ligu šampiona u pitanju. Domaćin je slabašnim gostima pružio svega tri minuta nade na večerašnjoj utakmici, pošto je već tada mrežu iz skraćenog kornera pogodio Žoao Kanselo. Želeo je Portugalac da nabaci loptu Ikardiju, ovaj nije uspeo da je zahvati, ali je ona ipak prevalila Kranja i završila u mreži Kaljarija. Ikardi nije pogodio tada, ali jeste na početku drugog poluvrmena. Do kraja susreta pogodili su još Brozović i Perišić.

LEVERKUZEN - BAJERN (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 2:6

Posle overe titule i plasmana u polufinale Lige šampiona Jup Hajnkes nije imao razloga da bilo koga čuva ili odmara, izveo je na teren najjači tim, a taj tim onako s 60 odsto snage razneo domaćina. S dva brza gola, u 3. i 9. minutu (Havi Martinez i Robert Levandovski), gosti su otvorili utakmicu, posle čega im je bilo mnogo lakše da "manevrišu". Lars Bender je u 16. minutu smanjio na 1:2, no to je bila sva pretnja od strane domaćina. Veliki stvar za Bajern večeras jeste potpuni povratak u golgetersku formu Tomasa Milera. Hajnkesov mezimac nosio je traku oko ruke i za 25 minuta postigao het-trik, prvi posle četiri godine. U strelce se još upisao i Tijago Alkantara.

PAOK - PANIONIOS (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 3:1

Titula je nemoguća misija, ali kup je vrlo dostižan. PAOK je i pored odličnog rezultata u prvom meču na gostovanju Panioniosa odlučio da se preterano ne opušta na domaćem terenu, pa je dva puta sa 3:1 porazio rivala i plasirao se u finale kupa. Trener Razvan Lučesku uspeo je da čak u igru ubaci u drugom delu i tri standardna prvotimca, kako bi ostali u formi. Pogodio je i srpski reprezentativac Aleksandar Prijović u 80. minutu iz penala za konačan rezultat.

TVENTE - ZVOLE (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 2:0

Tvente se dozvao pameti i ostvario pobedu posle tačno 15 prvenstvenih utakmica, odnosno još od sredine decembra protekle godine. Sa tri boda protiv Zvolea sastav iz Enshedea uspeo je da uhvati priključak za zonom spasa, ali je pred njim i dalje strepnja. Večeras je zasluženo slavio nad rivalom koji se bori za plej-of, ali kome u ovom meču ništa nije polazilo zarukom. Tvente je loptu prepustio rivalu, a onda čekao njegove greške. Već posle 35. minuta stekao je dva gola viška, koja je u nastavku odlično defanzivom uspeo da sačuva.

PRECRTANO:

BRAJTON - TOTENHEM (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 1:1

Forma Poketinovog tima je u padu, sreća što su na vreme stekli solidnu zalihu, ali je evidentno da se dosta muče u poslednje vreme. Ni Hari Kejn nije više ubojit kao što smo navikli, umorio se od trke za fantastičnim Mohamedom Salahom na listi strelaca, iako je i večeras pogodio mrežu rivala u 48. minutu i pridodao Brajton na listu premijerligaša kojima je zatresao mrežu. Samo dva minuta nakon vođstva Pevaca, usledilo je izjednačenje, a za njega se pobrinuo Serž Orije. Defanzivac iz Obale Slonovače nespretno je oborio u šesnaestercu kolumbijca Izkjerda, a Paskal Gros iskoristio priliku sa bele tačke da donese bod Galebovima.

SELTA - BARSELONA (tip 2, kvota 1,70) - rezultat 2:2

Reklo bi se da je ovo bezbolan remi za četu Ernestea Valverdea koja je blizu krunisanja u Španiji. Tome u prilog i podatak da se trener Blaugrane odlučio da u Galciju izvede kombinovani tim. Videli smo vrlo dinamičan i otvoren meč, Selta je možda po šansama i zaslužila da pobedi. Bez obzira što je dva puta jurila prednost rivala. Dugo će večerašnji meč pamtiti Dembele. On je na asistenciju Alkasera i preciznog udarca postigao prvenac u dresu Barselone. Bio je to početak razmene udaraca. Domaćin je do zasluženog izjednačenja stigao u poslednjem minutu prvog poluvremena kada je pogodio Džoni Kastro. Razmenu udaraca jačeg intenziteta videli smo u nastavku. I opet je Barsa i pored odlične role Dijega Aspasa došla do prednosti. Pogodio je Alkaser, mada najveće zasluge pripadaju Paulinju. Još kada je u igru ušao Mesi činilo se da će Barsa lako overiti trijumf. Nije bilo tako. Posle prekršaja nad Aspasom kao poslednji igrač odbrne iz igre je morao Serhi Roberto. Sve je bilo čisto. Međutim, kod izjednačujućeg pogotka nije. Deluje da se Aspas poslužio rukom.

LA KORUNJA - SEVILJA (tip 2, kvota 2,75) - rezultat 0:0

Bodovi su La Korunji bili potrebni kao hleb nasušni. Ekipa Klarensa Sedorfa gušila se u glibu bodovnog manjka i pre sudara sa Seviljom. Večeras na svom stadionu nije pronašla pobednički put u sudaru sa Seviljom i otežala sebi poziciju u borbi za opstanak. Vrlo siromašan meč viđen je na Rijazoru. Domaćin nije uspeo da nastavi niz, pošto je vezao dva trijufa. Sa druge strane Sevilja je bila jako, jako impotentna u napadu. Ništa novo od ekipe Vinčenca Montele koja je bez trijumfa u prethodnih šest mečeva. Najbolju šansu za domaćina propustio je Borges u finišu meča, ali je pogodio stativu.

GENT - GENK (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 0:0

Poraz od Standarda u prošlom kolu kao da je srušio samopouzdanje igračima Genta, koji su večeras odigrali katastrofalan meč protiv zamalo imenjaka Genka. Domaćin je jedva uspevao da pređe centar, a kamo li da uputi udarac na gol gostiju. Genk je dominirao, naročito u drugom poluvremenu, ali nije uspeo da iskoristi inicijativu i nadmoć.

BARI - NOVARA (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 1:1

Trećim vezanim remijem Bari je smanjio šanse za direktnu promociju u Seriju A, ali i doveo sebe u opasnost da možda i ostane bez plej-ofa. Kobna je bila Novara, kojoj gori pod nogama i koja očajnički pokušava da pobegne od zone ispadanja. Gosti su poveli u prvom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena, ali je domaćin i pored nešto lošijeg utiska uspeo da stigne do izjednačenja pola sata pre kraja susreta.

