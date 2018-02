REZZIME DANA (utorak): Leverkuzen i Partizan cepali tikete

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

GENK - KORTRAJK (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:0

Genk je prvi finalista Kupa Belgije nakon što je u revanšu rutinski na svom terenu savladao Kortrajk sa 1:0. Iako su izgubili u prvom meču sa 3:2, fudbaleri iz Limburga su u revanšu uspeli da nadoknade zaostatak i prođu dalje na osnovu više datih golova u gostima. Pogodak odluke postigao je novajlija Ibrahima Sek već u 16. minutu u meču u kojem su viđeni dobar fudbal i brojni promašaji na obe strane. Najbolju šansu za Genk propustio je Pozuelo, koji je pogodio prečku u finišu prvog poluvremena dok je na drugoj strani u nastavku najbolji strelac gostiju Žeremi Prebe imao dve idealne šanse koje nije pretvorio u pogodak.

SVONSI - NOTS KAUNTI (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 8:1

Mali engleski klubovi često budu ponosni kada u nekoj rundi FA kupa eliminišu nekog protivnika iz najvišeg ranga ili izbore ponovoljeni meč, ali ponavljanje četvrte runde FA kupa nije bilo nimalo prijatno za igrače Nots Kauntija. Klub iz Notingema je danas gostovao Svonsiju na Libertiju i doživeo veliku katastrofu, koja bi mogla da predstavlja snažan udarac za sastav Kevina Nolana u završnici sezone.

BURŽ PERON - MARSELJ (tip 2, kvota 1,30) - rezultat 0:9

Nije trener Rudi Garsija želeo ništa da prepusti slučaju, pa je na gostovanje drugoligašu Burž Peronu izašao sa najjačim sastavom. Ishod, demoliranje domaćina. Posle prvog poluvremena Marselj je vodio 0:5, a do kraja je uspeo da još četiri puta zatrese mrežeu. Bio je to lagani trening gostiju sa Velodroma.

PARTIK - REDŽERS (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 0:2

Teže nego što to rezultat pokazuje Rendžers je stigao do prvenstvene pobede nad Partikom. Domaćin je bio bolji u toku prvih 45 minuta, ali je umesto da postigne gol on bio taj koji je vadio loptu iz mreže. Igrao se 39. minut kada je Vindas smestio loptu u gol. U nastavku nešto bolji gosti, koji su uspeli da sakriju loptu od rivala i ne dozvole mu da ozbiljnije zapreti. Konačan rezultat postavio je Tavernijee u 58. minutu.

CVOLE - HERENVEN (tip GG, kvota 1,58) - rezultat 3:2

Cvole je prekinuo niz od dva neuspeha, a Herenven seriju od dve pobede. Već posle pola sata meča domaćin je imao dva gola viška i nastavku pristupio dosta mirnije. Herenven je navalio, uspeo da prepolovi prednost u 69. minutu, međutim samo četiri minuta kasnije Cvole je još jednom matirao odbranu gostiju. Deset minuta pre kraja Herenven je stigao do još jednog pogotka, ali sneg za bolji ishod nije imao.

SOŠO - PSŽ (tip 2, kvota 1,20) - rezultat 1:4

Ozbiljan pristup donosi rezultat. Pari Sen Žermen nije se kockao sa renomeom, već je sa najviše poštovanja i gotovo najjačim sastavom izašao na megdan Sošou, u okviru kupa Francuske i izborio plasman u četvrtfinale. Sošo je pružio dostojan otpor, napadao koliko je mogao, ali nije imao rešenja za surove Svece. Na poluvreme se otišlo vođstvom gostiju 1:2, dok je u nastavku Di Marija sa još dva pogotka, a ukupno tri, ipak odlučio da pokaže da je PSŽ nekoliko klasa iznad drugoligaša.

PADERBORN - BAJERN (tip 2, kvota 1,15) - rezultat 0:6

Pogoci Komana u 19, i Levandovskog u 25. minutu služili su kao pokazna vežba domaćinu šta ga očekuje. Jedan od najlepših momenata na meču bio je genijalan pas Matsa Humelsa od 30 i kusur metara za Džošuu Kimiha koji je u 42. minutu povisio na 3:0, a tačku na siguran trijumf Bajerna stavio je Korentin Toliso u 55. posle odlično izvedenog kornera Hamesa Rodrigeza. U samom finišu utakmice Paderborn je dotukao Arjen Roben sa dva lepa gola kojim je kompletirano još jedno dominantno izdanje Bavaraca.

PRECRTANO:

LEVERKUZEN - VERDER (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:2

Najigraniji par dana nije zaokružen! Očekivalo se da Leverkuzen posle 90 minuta ostvari plasman u polufinale, ali je on zatajio. Jedva je i remi izvukao protiv Verdera. Gosti iz Bremena šokirali su Baj Arenu i posle osam minuta igre imali dva gola viška. Brant je smanjio prednost na isteku pola sata, a isti igrač izjednačio je u 55. Ipak, do kraja je viđena izjednačena borba, pa je stanje ostalo nepromenjeno.

OKSER - LES ERBIJE (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 0:3

Iznenađenje u okviru kupa Francuske. Trećeligaš kome ne cvetaju ruže uspeo je da eliminiše drugoligaša, i to na njegovom terenu. Les Erbije je u prvom minutu sudijske nadoknade izborio penal, realizovao ga i ispostaviće se, determinisao dalji tok susreta. Sredinom drugog dela Okser je još jednom kapitulirao, a potom nije iskoristio najstrožu kaznu, zbog čega je on kažnjen desetak minuta pre kraja.

PARTIZAN - LIEPAJA (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 0:1

Činilo se da crno-beli protiv letonskog vicepraka imaju kontrolu meča, drže loptu u nogama i lepo kombinuju. Bio je to privid, zatajili su u poslednjoj trećini terena. Za igru u kojoj je nedostajalo kreakcije, crno-beli su kažnjeni pred odlazak na pauzu. Sevnula je jedna od kontri Lijepaje i nije bilo spasa. Tim iz Humkse je, po načinu igre u drugom poluvremenu i uloženom trudu, pre svih Ognjena Ožegovića, zaslužio makar da poravna, ali je pošteno reći da je golman Marko Jovičić sa nekoliko intervencija sprečio ubedljiviji poraz.

