ZAOKRUŽENO:

HELSINKI - INTER TURKU (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 3:0

Najigraniji par dana je zaokružen! Helsinki se nije brukao, već je deklasirao Inter Turku za proboj na ćelo tabele prvenstva Finske. Briljantno drugo poluvreme bilo je dovoljno da tim iz glavnog grada dođe do ubedljivog slavlja pošto je domaćin u tom periodu zaključao prilaz svom golu i žestoko napadao rivala. Dvostruki strelac bio je Klaus De Melo, koji je u igru ušau u 46. minutu. Brazilac je načeo rivala, a dotukao ga je Slovenac Valenčić u 76. minutu.

SUDUVA - STUMBRAS (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 3:0

Nešto teže nego što se očekivalo su domaći opravdali ulogu favorita na domaćem terenu, pošto su sva tri gola postigli u drugom poluvremenu. Goste je u 48. minutu iz penala načeo Ovidijus Verbicskas, sedam minuta kasnije prednost je duplirao Rižino Sisilija, a konačan rezultat u 58. minutu postavio je Alasan Endiaj.

INĐIJA - TEMNIĆ (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 1:0

Gajili su nadu u Varvarinu da mogu da zadrže prvoligaški status i izbegnu selidbu u treći rang. Međutim, posle današnjeg poraza od u Inđiji jasno je da nema spasa za ekipu Temnića. Temnić je ostao na 25 bodova. Osam manje od Slobode iz Užica koja je trenutno prva ispod crte. Do kraja Prve lige Srbije ostalo je još dva kola, pa je sve jasno. Sa druge strane Inđija je ovim trijumfom stigla do petog mesta. Domaćin je u današnjem meču do trijumfa stigao u 67. minutu.

AUE - KARLSRUE (tip 1, kvota 2,45) - rezultat 3:1

Nekada ozbiljan učesnik Kupa UEFA Karslrue moraće da sačeka sledeću godinu kako bi pokušao da se domogne Cvajte. Ove sezone nije bilo ni sreće, ni kvaliteta. Posebno u dvomeču protiv Auea. Jednostavno, ekipa koja je završila Cvajtu pri dnu tabele bila je bolja. Aue je doneo iz Karlsruea pozitivnu nulu, a danas je bio vrlo ofanzivno raspložen. Aue je poveo posle odlične kolektivne akcije u 25. minutu. Siguran je bio Bertram. Upravo je taj napadač bio meč viner. Sve mu je polazilo za rukom. On je neutralisao i napad Karslruea posle izjednačenja Šlausnera u 44. minutu. Bertam je pogađo iz svih pozicija. Pogodio je izvan šesnaesterca u 62. minutu, a tačku je stavio 15 minuta kraja.

PARTIZAN - MEGA (tip bezh 1, kvota 1,20) - rezultat 97:68

Partizan je u hali Pionir relativno lako izašao na kraj sa Mega Bemaksom u prvom četvrtfinalnom duelu plej-ofa Superlige i imaće za dva dana šansu da novim trijumfom izbori plasman među četiri najbolje ekipe. Partizan je pružio jednu od najboljih partija u dosadašnjem toku Superlige, mada nije baš tako delovalo u jednom periodu prvog poluvremena. U trećoj deonici, ekipa Nenada Čanka je utegla i odbranu i napad i tada je Partizan delovao moćno. Upravo u tom periodu je domaćin i stekao 20 poena viška posle kojeg više Mega nije znala niti mogla da se vrati u život. Ono čime još može da bude zadovoljan trener crno-belih je činjenica da je uspeo večeras da razigra većinu svojih košarkaša. Čak petorica igrača su imala dvocifren košgeterski učinak.

JUVENTUS BUKUREŠT - KONKORDIJA (tip 2, kvota 1,52) - rezultat 1:3

Juventus je i protiv Konkordije pokazao da je najslabiji u najjačem društvu Rumunije. Otuda i ne čudi da će naredne sezone igrati u drugoligaškoj konkurenciji. Konkordija je povela u 12. minutu sa bele tačke, a Juventus je uspeo da izjednači u 27. Ipak, nade domaćih da mogu do pozitivnog rezultata trajala je samo dva minuta kada je gost ponovo došao do prednosti. Tačku na pobedu Konkordija stavila je u 77. minutu.

GRENOBL - BURŽ PERON (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 2:1

Borba za mesto u drugoj ligi Francuske biće žestoka. Grenobl je večeras u prvom meču bitke za Ligu 2 savladao trećeligaša Burž Peron 2:1, iako je promašio penal i poslednjih 20 minuta igrao sa igračem manje. Poveo je Grenobl u prvom minutu, ali je u nadoknadi prvog poluvremena gost izjednačio. Pobedu Grenoblu doneo je Belvito sedam minuta pre kraja.

PRECRTANO:

VIKING - OLESUND (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 0:2

Derbi kola, pomalo neočekivano, pripao je Olesundu. Viking je krenuo odlučnije, željan prestola koji bi mu se prikazao usled trijumfa nad prvoplasiranim Olesundom, ali ga je greška i primljen gol u 38. minutu potpuno paralisao. U nastavku se domaćin nije snašao, pa je Olesund sredinom drugog dela uspeo još jednom da ga kazni i odlepi se na četiri boda na čelu tabele.

TAMEKA - TULEVIK (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 0:0

Možda je Tulevik najneefikasniji u ligi, ali ume da napravi iznenađenje. Očekivala se ubedljiva pobeda Tameke, tim pre što je gost jedan od onih koji primaju mnogo golova u proseku, nešto manje od tri, ali je Tulevik odoleo uprkos činjenici da je gol visio u vazduhu. Tameka je napadala, ali uzalud. Mreže su mirovale.

SONDERJISK - ORHUS (tip 1, kvota 2,60) - rezultat 0:2

Protivnik Kopenhagenu u finalu plej-ofa za plasman u Ligu Evrope biće Arhus, koji je večeras napravio podvig na gostovanju Sonderjisku u Haderslevu i ostvario plasman u finale. Utakmicu na Sajdbank Parku prelomio je trenutak iz nadoknade prvog poluvremena, kada su gosti poveli golom Niklasa Bakmana. Sve je bilo izvesno već u drugom minutu nastavka utakmice kada je Martin Pušić duplirao vođstvo gostiju. Ipak, isti igrač je u 78. minutu zaradio drugi žuti karton, ali domaćin nije umeo da iskoristi brojčanu prednost na terenu, mada je na golu gostiju na visini zadatka bio i srpski čuvar mreže Aleksandar Jovanović.

