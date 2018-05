NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

ĐONBUK - BURIRAM JUNAJTED (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 2:0

Opravdao je južnokorejski predstavnik ulogu favorita u revanšu osmine finala Azijske lige šampiona, ali i očekivanja svih onih koji su verovali u keca. Po jedan gol u oba poluvremena bio je dovoljan da Đonbuk rutinski stigne do trijumfa i plasmana u narednu fazu takmičenja. Lopeš u prvom i Li u drugom poluvremenu zatresli su protivničku mrežu.

BOTEV - VEREJA (tip 1, kvota 1,45) - 2:0

Fudbaleri Boteva pokazali su još jednom da im je ove sezone domaći teren najjači argument. Večeras su upisali treći uzastopni trijumf kod kuće, a junak pobede bio je dvostruki strelac Stivan Petkov. Dao je po jedan gola u oba poluvremena i to je bilo sasvim dovoljno da Vereja bude oborena na pleća. To joj je bio šesti uzastopni poraz na strani.

VITESE - UTREHT (tip 1, kvota 2,25) - rezultat 3:2

Fudbaleri Vitesea prvi su zadali udarac Utrehtu u finalu baraža za plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope i sada za nijansu mirnije mogu da čekaju revanš koji se igra u subotu u Utrehtu. Ne bi bilo nezasluženo ni da su gosti neporaženi napustili Arnem, ali je gruzijski defanzivac Guram Kašija u prvom minutu sudijske nadoknade postigao pobedonosni gol za Vitese.

AVR - BREST (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 2:0

Može se reći da je Avr maltene rutinski odradio posao u jednom od lokalnih derbija i plasirao se dalje u baražu za odlazak u Ligu 1, a tamo ga čega Ajačio. Golovima Fontena u 38. i Bonea u 88. minutu domaćin je stigao do zasluženog slavlja. Avr je potvrdio dobru formu, to mu je bila šesta uzastopna pobeda.

MAKABI TEL AVIV - BEITAR (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 3:1

U ovoj utakmici baš nije bilo nikakve dileme, jer je Makabi odradio ceo posao još u prvom poluvremenu. Upravo u tom periodu je domaćin postigao sva tri gola, pa je u nastavku mogao da povuče i ručnu. Makabi je upisao treći trijumf zaredom, a Beitar četvrti poraz u poslednjih pet utakmica.

SENT PATRIKS - SLAJGO (tip 1, kvota 1,55) - 2:0

Sent Patrik nije dozvolio iznenađenje, ali nije bilo lako doći do ova tri boda. Celo poluvreme gosti su čuvali prostor, ali onda je ubrzo Slajgo ipak popustio. Domaćinu je, opet, trebalo praktično celo poluvreme da pobedu i potvrdi, što je značilo samo jedno - neizvesnost do samog kraja. Ali, nije se desilo ništa nepredvidivo.

JUVENTUS B. - DINAMO B. (tip 2, kvota 1,70) - 0:2

Jeste se načekali da Dinamo Bukurešt probije barijeru gradskog rivala, ali kada je posle nešto više od sat vremena igre to uradio - nije se zaustavio. U samo osam minuta Dinamo je stigao do dva gola prednosti, koja je uspešno sačuvao do kraja utakmice.

JUVE STABIJA - VIRTUS (tip 1, kvota 1,90) - 4:3

Kakva ludnica! Ali, sa srećnim krajem i zaokruženom kvotom 1,90. Auh... Juve Stabija je do ludila doveo naše igrače, jer je stalno bila na ivici provalije, iako je dva puta imao dva gola prednosti - na 2:0 i 3:1. Ali, Virtus je u sedmominutnom naletu uspeo da stigne čak i do izjednačenja, što je nagoveštavalo nesrećan kraj za kladioce. Ipak, u smiraj utakice desio se Paponi, koji je vratio osmehe na lica.

PRECRTANO

GUANGDŽOU EVERGRANDE - TJENĐIN KVANŽAN (tip 1, kvota 1,55) - 2:2

Nije bilo pobednika u kineskom derbiju u revanšu osmine finala Azijske lige šampiona. A takav ishod odgovarao je gostima, pošto su u prvom meču u Tjenđinu mreže mirovale. Domaćin je bio silovit, napadao je konstantno, šutnuo čak 31 put ka protivničkom golu, ali čak ni to nije bilo dovoljno za pobedu i prolaz dalje. Pato i drugovi su se na kraju radovali.

ASTON VILA - MIDLSBRO (tip 1, kvota 2,40) - 0:0

Kladiocima je novac ostao dužan - Luis Graban! Kakvu je šansu Graban propustio na tačno sat vremena igre! Bila je to situacija koju je teže promašiti nego rešiti, ali Graban je i to uspeo. Adoma je odradio fantastičan posao po levoj strani, poslao upotrebljiv centaršut na ivicu peterca, a onda se Aston Vilin igrač propisno obrukao...

