ZAOKRUŽENO:

PJAČENCA - PRATO (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 1:0

Najigraniji par dana je zaokružen! Pjačenca je opravdala ulogu favorita i slavila protiv fenjeraša Prata. Ipak, uz dosta muke. Gosti se nisu predali, već su na megdan izašli u želji da uhvate priključak za opstankom koji sada deluje daleko. Trenutak odluke desio se početkom drugog poluvremena kada je Pesenti bio spretan pred golom Prata, koji je potom preuzeo inicijativu, ali ipak bez uspeha.

ŽALGIRIS - ARMANI (tip bezh 1, kvota 1,25) - rezultat 77:65

Žalgiris nastavlja poteru za četvrtim mestom u Evroligi, a na tom putu je na svom terenu savladao milanski Armani . Srpski plej Vasilije Micić pružio je solidnu partiju sa devet poena i po dva skoka i asistencije. Aron Vajt je predvodio Žalgiris sa 16 poena, a Paulijus Jankunas pratio ga je sa 15. Arturas Gudaitis je bio najbolji strelac Armanija sa 19 poena, a Vladimir Micov nije uspeo da se upiše u strelce iako je na parketu proveo 27 minuta.

FENERBAHČE - MAKABI (tip bezh 1, kvota 1,17) - rezultat 87:73

Marko Gudurić je postavio rekord karijere u Evroligi sa 23 poena (7/9 iz igre), uz još četiri asistencije, tri skoka i dve ukradene lopte za nešto manje od 24 minuta na parketu i 29 indeksnih poena! I ne samo što je blistao protiv nekadašnjeg šampiona Evrope, Gudurić je postavio i novi lični rekord karijere u broju bačenih poena (dosad najbolja partija protiv Barselone u dresu Crvene zvezde - 21 poen), a po Makabi je bio letalan sa distance, odakle je pogodio pet od šest hitaca za tri poena! Fenerbahče je tako zaustavio Makabijevu seriju od tri pobede.

PANATINAIKOS - CRVENA ZVEZDA (tip bezh 1, kvota 1,10) - rezultat 91:71

Panatinaikos je vrlo lako slavio u OAKA areni. Dokazao je tim Ćavija Paskvala da nikako ne leži Zvezdi. U svim apsektima je PAO nadigrao crveno-bele, a da će tako biti mogli smo da naslutimo posle samo nekoliko uvodnih minuta. Probala je Zvezda da stigne Zelene u završnici, stigla je do 12 poena minusa na četiri minuta pred kraj, imala i napad, ali je sve to bilo kratkog daha. Najbolji je bio Nik Kalates sa 17 poena, šest ukradenih lopti, 10 asistencija i pet skokova.

LOKOMOTIVA KUBANJ - REĐO EMILIJA (tip bezh 1, kvota 1,10) - rezultat 82:65

Lokomotiva je do pobede stigla prvenstveno dobrom odbranom, zbog čega je protivnik i bio sveden na samo 64 poena za ceo meč. Uz takav odnos snaga, napadačkoj sili u opremi Lokomotive nije bilo teško da ugrabi sigurnu pobedu i povede sa 1:0 u seriji. Ređo Emilija se rezultatski držala tek do sredine druge četvrtine i rezultata 23:23, posle čega je usledila serija 19:5 i Lokomotiva je na odmor otišla sa velikih 15 poena viška. Rezultat je u nekoliko navrata pretio da bude ubedljiviji, ali trener Saša Obradović odlučio se da rasporedi minutažu i tako rastereti svoje igrače uoči druge utakmice, koja se igra u Italiji već u petak.

PRECRTANO:

DANDI JUNAJTED - KVIN OF SAUT (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 2:3

Odavno je jasno da Dandi Junajted ne može do direkte promocije, ali je ovaj tim poslednjih sedmica doveo u pitanje čak i učešće u plej-ofu za ulazak u viši rang. Dandi je večeras na svom terenu poklekao od konkurenta Kvin of Sauta, koji je tako postao legitiman član borbe za doigravanje. Gosti su imali dva gola više na poluvremenu, a kada je Junajted stigao do izjednačenja u 68. minutu činilo se da je blizu preokret. Ipak, u jeku napada domaćina mrežu je zatresao gost i uzeo tri boda.

STENHAUS - KAUDENBIT (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 1:2

Stanhaus će se boriti za ulazak u viši rang, ali fenjeraš Kaudenbit se bori za život i to se pokazalo kao presudno. Gosti su daleko od sigurne luke, ali su vezali drugu pobedu i najavili da se ne predaju. Već posle pola sata igre gosti su imali dva gola viška, a domaćin je uspeo da samo stigne do utešnog gola u 73. Stenhaus je bio bolji, naročito u drugom delu, ali je bio vrlo indisponiran.

NORTEMPTON - ŠRUZBERI (tip 2, kvota 1,95) - rezultat 1:1

Šruzberi se okliznuo protiv davljenika. Nortempton je uspeo da iznenadi doskorašnjeg lidera, za šta je presudan bio gol Fejsija u 45. minutu. Na odmor se otišlo sa prednošću domaćina, što je potpuno omelo goste. Šruzberi je imao inicijativu, a naplatio ju je u 67. minutu. Do kraja je imao pregršt prilika, koje nije umeo da iskoristi.

ROČDEJL - FLITVUD (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 0:2

Neuspeh domaćina da za sat vremena igre otključa bravu Flitvuda odrazio se na konačan ishod ovog duela. Gosti su iskoristili prvi ozbiljan izlet na polovinu rivala i poveli preko Medena u 63. minutu. Ročdejl je probao da se vrati u meč, napdao, ali je iz kontre u finišu Huvila označio kraj vaših nada. Ništa od keca...

KAPFENBERG - BV LINC (tip 1, kvota 2,30) - rezultat 1:4

Derbi začelja u drugoj ligi Austrije pripao je Blau Vajs Lincu, koji je deklasirao Kapfenberg na njegovom bunjištu. Ovom pobedom momci iz Linca ustupili su fenjer Floridsdorferu, mada ni on ne znači selidbu u niži rang, jer ove sezone u Erste ligi nema ispadanja. Sve je bilo jasno posle 33 minuta kada je gos imao dva gola na kontu, a u finišu meča razlika se uvećala posle dva penala. Kapfenberg je u veoma lošoj seriji...

