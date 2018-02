REZZIME DANA (utorak): Užasni Real i očajna Legija!

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

PALERMO - ASKOLI (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 4:1

Iz dva u jedan na Siciliji. Askoli je dobro krenuo, konstantno pretio i stigao do gola tri minuta pre odlaska na veliki odmor, a onda ga u drugom delu gotovo nije bilo na terenu. Palermo je preokrenuo posle samo tri minuta igre u nastavku, a u 55. minutu je već imao dva gola viška. Ilija Nestorovski stavio je tačku na meč desetak minuta pre kraja susreta u kome je Palermo zasluženo uzeo tri boda.

SVONSI - ŠEFILD VENZDEJ (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 2:0

Večeras do zla boga dosadan fudbal na Libertiju, a premijerligaš je utakmicu rešio tek u drugom poluvremenu. U vođstvo ih je doveo rezervista Džordan Aju koji je smestio loptu u mrežu u 55. minutu posle odbitka od stative i šuta Kerola, da bi tačku na meč stavio Nejtan Dajer desetak minuta pre kraja. Menadžer Labudova Karlos Karvaljal iskoristio je ovaj put činjenicu da dobro poznaje fudbalere Šefild Venzdeja koje je trenirao nekoliko sezona.

ZAMALEK - EL GEIŠ (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 3:0

Definitivno jedna od sigurica dana viđena je u Egiptu. Zamalek je nastavio da teroriše rivale i dospeo je na vicešampionsku poziciju, a poslednji koji je osetio gnev velikana iz Kaira je El Geiš. Sve je bilo janso već posle 45 minuta igre. Zamalek je stekao tri gola viška, kontrolisao dešavanja na terenu i do kraja meča spustio tempo. Gosti su bili bezopasni, a ni domaćin nije zapinjao.

AKHISAR - GALATASARAJ (tip 2, kvota 1,80) - rezultat 1:2

Bez obzira na činjenicu da su posle lepe akcije i pogotka Selezneva u 19. minutu domaći fudbaleri došli do vođstva, olako su dozvolili izabranicima Fatiha Terima da se vrate u život. Oba gola domaćini su primili iz prekida, a onaj za izjednačenje u 21. minutu, koji je postigao defanzivac Galate Ahmet Čalik, i te kako ide na dušu golmanu domaćih Ozturku koji je izleteo u prazno i promašio loptu. Gostujući trener je u finišu poslao na teren i iskusnog napadača Gomisa, a upravo on je u čestvovao u akciji iz koje istanbulski tim došao do kornera. Igrao se 88. minut, jedan fudbaler Galate je majstorski zavrnuo loptu iz korenera, a ona pala na glavu Sinanu Gumušu koji ove sezone pogađa samo u kupu.

VENECIJA - TERNANA (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 2:0

Fenjeraš se predstavio u veoma dobrom izdanju, ali nije uspeo da ostane neporažen. Ternana je pokazala da ne namerava da odstupi od napadčkog fudbala i igru na gol više, ali protiv pulena Filipa Inzagija nije mogla više, naročito kad je u 52. minutu ostala sa igračem manje. Venecija je povela sredinom prvog dela, a i pored toga što je u osmom minutu nastavka promašila najstrožu kaznu uspela je do kraja susreta da udvostruči prednost i rutinski privede meč kraju.

PRECRTANO:

ESPANJOL - REAL MADRID (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 1:0

Najigraniji par dana nije zaokružen! Sasvim zaslužena pobeda Espanjola, pošto je u sadržajem ne toliko bogatom meču Espanjol sve vreme bio za nijansu bolji i u napadu konkretniji tim. Pritom i hrabriji što je prava retkost kad su domaće utakmice Reala u pitanju. Međutim, bez Kristijana Ronalda, Krosa, Modrića i Marsela madridski gigant jednostavno nije znao kako do protivničkog gola. Istina, oštetio je večeras vrlo loši sudija Hoze Sančez goste za čist penal posle igranja rukom njegovog prezimenjaka Viktora Sančeza nakon udarca Gereta Bejla. Ali isto tako je još ranije Đerardu Morenu zbog nepostojećeg ofsajda poništio čist gol. Moreno se iskupio nakon silnih polušansi u kojima nije uspeo da matira Kejlora Navasa, i to u trećem minutu sudijske nadoknade.

EMPOLI - AVELINO (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 1:1

Ni drugi najigraniji nije prošao. Empoli je ostao lider u Seriji B, ali je propustio priliku da stekne veću zalihu. Avelino je čitav meč bio u podređenom položaju, u prvom delu nije prešao centar, a u petom minutu nadoknade vremena stigao je do boda. Bio je to jedini šut u okvir gola Empolija, i on je zatresao mrežu. Defanzivan fudbal se isplatio gostima.

LEGIJA - JAGJELONIJA (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 0:2

Derbi kola Esktraklase pripao je Jagjeloniji. Legija je poražena na svom terenu, čime je dopustila rivalu da joj pobegne na tri boda, a kada se u obzir uzme činjenica da je od 15. minuta igrala sa igračem manje, onda postane jasnije zašto je bila u podređenom položaju. Antolić je divljački startovao i u nastavku omogućio gostima potpunu dominaciju. Minut pre odlaska na pauzu Jagjelonije je povela sa bele tačke, a ista slika viđena je i u drugom delu. Gosti su udvostručili prednost u 88, a Vešović u drugom minut nadoknade dobio drugi žuti, pa Legija u narednom kolu neće moći da računa na dvojicu standarnih igrača.

JANG BOJS - BAZEL (tip GG, kvota 1,63) - rezultat 2:0

Ne samo da su ubitačni u Superligi, već hitaju i ka duploj kruni. Jang Bojs je očitao lekciju velikom rivalu i "večitom šampionu" Bazelu na svom stadionu u Bernu, i plasirao se u finale kupa ukome čeka boljeg iz sutrašnjeg dvoboja Cirih - Grashopers. Bojsi su dominirali tokom većeg dela meča, i kao nagrada stigao je penal početkom drugog dela koji je Oro pretvorio u gol. Deset minuta kasnije Suhi je autogolom potpisao kapitulaciju, pa će sasvim izvesno Bazel posle sezone 2005/06 ostati bez trofeja u Švajcarskoj.

AMKAR - KURSK (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 0:0

Kako je Amkar igrao, nije ni zaslužio da prođe u polufinale nacionalnog kupa Rusije. Tim iz Perma kao da se uspavao tokom pauze u prvenstvu, pa nije delovao kao premijerligaš u susretu sa drugoligašem Avangardom iz Kurska. Gosti su bili otresitiji, bili bliži golu i sasvim zasluženo izvukli produžetke, a kasnije i posle izvođenja jedanaesteraca plasman u narednu fazu. Amkaru sledi borba za opstanak i možda je svesno igrao sa zadrškom...

FOTO: Action Images