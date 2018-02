REZZIME DANA (utorak): Vila i Barsa sve upropastili

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO:

RIZE - BALIKEŠIR (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 3:0

Poluvreme dosade i potom 45 minuta totalnog fudbala. Takav je bio meč posmatran iz prizme Rizea, koji je bio potpuno bezidejan u prvom delu, dok je potpuno demolirao Balikešir u poslednjih dvadesetak minuta. Nije domaćin gubio nadu da može do pobede i za to je nagrađen ubedljivim trijumfom. Sasvim zasluženo.

ŠEFILD JUNAJTED - KPR (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 2:1

Šefild je igrao na svom terenu protiv KPR-a i slavio s 2:1. Nije to bila neka ubedljiva igra niti pobeda, ali jeste dovoljno dobra da se upišu tri boda. Za domaćina su golove postigli Sterman i Lundstram u 27. i 50. minutu, a jedini pogodak za goste dao je Frimen u 63. minutu. Ipak, ispostavilo se da je to bio samo tračak nade za goste.

MIDLZBRO - HAL (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 3:1

Veoma važnu pobedu ostvario je i Midlzbro. On je na svom terenu dočekao Hal i slavio s 3:1. Gestede je bio odličan sa dva gola u ovom trijumfu, a strelac na Riversajdu bio je i bivši fudbaler Crvene zvezde Evandro.

BAJERN - BEŠIKTAŠ (tip 1, kvota 1,17) - rezultat 5:0

Bajern je nagazio papučicu do pola i odradio posao - Bavarci će u Istanbul gotovo turistički! Kao što se moglo pretpostaviti i kako je zapravo bilo najavljivano neposredno nakon žreba, tim iz Minhena nije imao nikakvih problema u osmini finala. Bešiktaš je došao s određenom idejom na Alijanc arenu, ali sve strategije lukavog Senola Guneša pale su u vodu već u 16. minutu utakmice kada je Domagoj Vida zaradio isključenje. Brojčano slabiji Turci posle toga nisu mogli do časnog rezultata. I pukla je petarda. Bajern se jedno vreme mučio da se "prešalta" na varijantu B, da napdne još defanzivniju ekipu, zbijenu u 35 metara od svog gola, ali posle nekoliko promašaja Tomas Miler otvorio je goleadu u finišu prvog poluvremena. U nastavku nije bilo spasa četi Šenola Guneša.

BRENTFORD - BIRMINGEM (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 5:0

Najubedljviju pobedu večeras ostvario je Brentford u meču protiv Birmingema - 5:0. Dva gola u prvom poluvremenu, tri gola u drugom i posao je bio uspešno obavljen. Mogli ste da prestanete da pratite rezultat ovog meča još na poluvremenu.

ŠANGAJ SIPG - MELBURN VIKTORI (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 4:1

Sa Šangajem SIPG nema šale. Sastav Vitora Pereire deklasirao je Melburn Viktori na svom stadionu, zahvaljujući veoma raspoloženom dvostrukom strelcu Oskaru. Brazilac je sa dva gola u drugom poluvremenu stavio tačku na meč koji su prethodno determinisali pogoci Hulka sa bele tačke i Vu Leija. Počasni pogodak za Australijance postigao je Beriša sa bele tačke.

PRECRTANO:

ASTON VILA - PRESTON (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 1:1

Najigraniji par nije prošao. Mogao je tim Stiva Brusa da bude poražen, ali je uspeo do boda i to sa bele tačke - 1:1. Preston je došao hrabro na Vila Park i odigrao dobar meč. Već u 37. minutu gosti su došli do prednosti. To je sve trajalo do 66. minuta kada je poravnao Graban s bele tačke. Do kraja Aston Vila nije uspela da preokrene, a Preston je čak imao izgledne šanse kojima je mogao i do sva tri boda.

ŠRUZBERI - DŽILINGEM (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 1:1

Kiks Šruzberija i ništa od liderske pozicije. Domaćin je bio nadomak pobede, očigledno je i zaslužio posmatrajući daleko veći broj prilika, ali slaba vajda kada je pred kraj kapitulirao i morao da podeli plen. Šruzberi je poveo već posle 14. minuta igre, ali je i pored inicijative to bio jedini pogodak večeras. Džilingem je pokušavao iz kontri i jedna je uspela, osam minuta pre kraja.

ČELSI - BARSELONA (tip 2, kvota 2,20) - rezultat 1:1

Šta je Čelsi propustio na Stamford Bridžu! Čistu situaciju, iako je pre utakmice bio otpisan, eliminisan... Postavljalo se pitanje s kojom razlikom će kaznena ekspedicija Ernesta Valverdea da slavi. Na kraju je i dalje aktuelni engleski šampion bio nadomak fantastičnog rezultata, ali je Lionel Mesi posle osam neuspelih pokušaja konačno uspeo da skine veliko prokletstvo i zatrese mrežu Čelsija! Vilijan je sredinom drugog dela matirao Ter Štegena, ali je Mesi 15 minuta pre kraja postavio konačan rezultat.

AL AIN - AL RAJAN (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 1:1

Totalna inicijativa tokom čitavog susreta, ali bez rezultata. Al Ain nije uspeo da savlada Al Rajan, iako gosti nisu ljudski zapretili tokom meča. Markus Berg je sa bele tačke doveo domaćina u vođstvo u 10. minutu, a takođe sa penala poravnao je Hamdalah 18 minuta kasnije. Al Ainu je malo toga polazilo zarukom i otuda kiks u Azijskoj Ligi šampiona.

