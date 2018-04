Promenio je klub, zemlju, čak i kontinent, ali Ričmond Boaći ne menja stare, dobre golgeterske navike. U dresu Đangsua nastavio je tradiciju golova u premijernim susretima koju je brižljivo negovao u Đenovi, Sasuolu, Atalanti, Elčeu i na posletku u Crvenoj zvezdi.

Posle oporavka od povrede lista snažni napadač iz Gane dobio je poverenje trenera Olarija u duelu protiv Tede. Bilo mu je potrebno 18.minuta da postigne prvenac u Kini, istina iz penala. Ipak, to nije moglo da spreči navijače Đangsua zadovoljni napuste stadionm, verujući da će ih reprezentativac Gane gurati do dobrog plasmana u Kini.

„Kada postignete gol na prvoj utakmici, to znači da ćete se bolje pripremiti za sledeću. Dobijate veće poverenje. Zadovoljan sam, jer sam uz Božiju pomoć u većini klubova postizao golove na debiju. Odlučan sam da se borim, foskuran sam na obaveze. To je tajna mojih uspeha“, poručio je Boaći.

Đangsu je nedavno promenio trenera. Umesto čuvenog Fabia Kapela na klupu je seo Olariju.

„On je kratko sa nama. Tek je prethodne sedmice seo na klupu. Međutim, on energijom utiče na samopouzdanje cele ekipe. Uvek ima ambiciju da pobedi“.