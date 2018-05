Rim slavi Interovu nemoć! Može se reći blamažu, jer se tako može nazvati večerašnje izdanje domaćeg tima protiv Sasuola na Đuzepe Meaci (1:2). Liga šampiona se sada nalazi u domenu fantazije za ekipu Lučana Spaletija, jer je ostala još samo teorija i nada da će slabašni Krotone sutra na svom terenu zaustaviti Lacio. Roma je već u Ligi šampiona, dok Nebeskoplavi plasman u elitno takmičenje mogu da obezbede ukoliko osvoje sva tri boda na sutrašnjem gostovanju.

Inter je večeras bio samo prividno dominantan na Đuzepe Meaci. Sasuolo se zatvorio i čekao svoje prilike. Uspeo je da iskoristi po jednu u oba poluvremena i dođe do sva tri boda.

A Inter je komplikovao, sporo napadao, a onda kada bi domaći igrači uspeli da dođu pred gol domaćina usledio bi bespotrebni potez više. Tako je sve bilo do same završnice meča i 80. minuta kada je opštu agoniju domaćeg tima prekinuo Rafinja. Ali pre toga je Samir Handanović već dva puta vadio loptu iz svoje mreže. Bilo je prekasno da se dođe do potpunog preokreta, jer je Interu igrala samo pobeda. Ona je bila predaleko.

Sasuolo je sa druge strane pokazao da još uvek u svojim redovima ima ponekog istinskog majstora i da se nije potpuno rasula ekipa koju je na fantastičan način vodio sadašnji trener Rome Euzebio di Frančesko. Mateo Politano je u 25 minutu iz slobodnog udarca poslao loptu ispod živog zida domaćina, dok je Domeniko Berardi u 72. nakon solo akcije zakucao loptu u bliži ugao Handaonovićevog gola sa ivice kaznenog prostora.

Ekipi Lučana Spaletija je sada preostalo da veruje u veliki motiv Krotonea, koji ume da bljesne i neophodni su mu bodovi u borbi za opstanak. Lacio neće moći da računa na Imobilea, Luisa Alberta i Parola, ali će i pored toga biti veliki favorit za pobedu u sutrašnjoj utakmici. Ukoliko Rimljani ne pobede, Inter će dobiti novu šansu da u Rimu narednog vikenda u direktnom okršaju sa Lacijem odlučuje o Ligi šampiona.

SERIJA A - 37. KOLO:

Subota

Benevento - Đenova 1:0 (0:0)

/Dijabate 87/

Inter - Sasuolo 1:2 (0:1)

/Rafinja 80 - Politano 25, Berardi 72/

Nedelja

15.00: (3,10) Bolonja (3,25) Kjevo (2,35)

15.00: (3,90) Krotone (3,50) Lacio (1,95)

15.00: (1,50) Fjorentina (4,30) Kaljari (6,50)

15.00: (2,40) Torino (3,35) SPAL (2,95)

15.00: (6,00) Verona (4,20) Udineze (1,55)

18.00: (2,00) Atalanta (3,45) Milan (3,80)

20.45: (2,30) Roma (3,30) Juventus (3,15)

20.45: (5,60) Sampdorija (4,00) Napoli (1,60)

