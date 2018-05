Umalo da Roma priredi slično čudo kao protiv Barselone. Iako je na poluvremenu jurila četiri gola zaostatka za produžetke, uspela je da postigne tri. A možda je mogla i više da neke sudijske greške nisu išle na njenu štetu.

Zato su iz Rima osuli drvlje i kanje na slovenačkog arbitra Damira Skominu, ali i UEFA i kompeltan loš tretman koji italijanski klubovi imaju u Evropi. Roma se nadovezala na Milan i Juventus protiv kojih su u Evropi donesene neke kontroverzne odluke prilikom eliminacija.

„Suđenje sve menja. Primili smo gol iz ofsajda u prvoj utakmici. Danas nam nisu svirali dva penala. Kod jednog od njih je bio i čist crveni karton... Vreme je da se digne glas. Nije samo Roma u pitanju, Juventusu se desilo isto protiv Reala. Italija mora da digne glas jer ovo što smo videli večeras je šokantno. Igraju se sa srcima navijača. Treba da čestitamo Liverpulu na finalu, ali i skrenemo pažnju na stvari koje su se desile. Na Enfildu je treći gol bio iz ofsajda. Ja sam Španac, došao sam u Italiju pre godinu dana i mislim da je vreme da Italijani dignu glas za sebe. Ovo nije normalno!“, rekao je Romin sportski direktor Monći.

On insistira na uvođenju VAR tehnologije, iako je UEFA još ranije poručila da ni sledeće sezone neće biti ove tehnologije u Ligi šampiona.

„Ne razumem zašto se VAR ne koristi u najvažnijem takmičenju na svetu. Ne kapiram. I tu ima grešaka, ali mnogo manje nego ovako. Ovo nije samo ekonomska šteta već i udarac za svu uloženu strast i naporan rad. Momci u svlačionici su bili zaista ljuti, a dali su sve od sebe. Moramo da uvedemo VAR u Ligu šampiona jer je to neophodno. Ne znam zašto UEFA to ne želi. Navijači se sada šale da bi finale sa VAR-om bilo Bajern - Roma. A to je zapravo tačno!“, rekao je romin sportski direktor Monći.

Nezadovoljan je i predsednik Džejms Palota.

„Ako se ne uvede VAR, dešavaće nam se ovakve smešne stvari. Iskren da budem, sramota me je. Čestitam Liverpulu, sjajan su tim, ali ovo pokazuje da nam je neophodan VAR“, rekao je Palota.