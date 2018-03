Iznenadna smrt kapitena Fjorentine Davidea Astorija odložila je sve nedeljne mečeve proteklog kola Serije A, uključujući i Derbi dela Madonina, ali već ovog vikenda čeka nas novo uzbuđenje, jer se u derbiju 28. runde susreću Inter i Napoli (nedelja, 20.45).

Po mnogo čemu, trenutak istine za dva kluba. Inter mora dobije ukoliko želi da ostane u trci za Ligu šampiona – uostalom, kao što je to bio slučaj s odloženim milanskim derbijem – tim pre što su izabranici Lučana Spaletija nakon sjajnih partija zaigrali dijametralno suprotno od poraza od Udinezea na Đuzepe Meaci i od kandidata za Skudeto došli do situacije da ni elitno evropsko takmičenje nije sigurno. Ruku na srce, doprineo je tome i izrazito loš prelazni rok, ali to je neka druga tema...

I Napoli je pod pritiskom jer mu Juventus diše za vratom. Pogodak Paula Dibale protiv Lacija u sudijskoj nadoknadi kao da je unervozio Napolitance, usled čega su doživeli težak poraz od Rome. Tim iz podnožja Vezuva je na neki način samom sebi zapržio čorbu jer uoči ovog kola ima samo bod više od Stare dame – koja pak ima utakmicu manje – plus ide na noge fudbalerima Intera, željnim da preokrenu sezonu u svoju korist i obraduju Spaletija za njegov 59, a i sve navijače za 110. klupski rođendan. Najavljeno ih je preko 60.000 na Meaci...

Zbog svega ovoga vredi očekivati i nešto otvoreniju utakmicu u odnosu na onu iz prvog dela sezone na San Paolu. Rizik je nužno zlo u ovom trenutku, Interova odbrana (sem Milana Škrinijara) ne uliva poverenje, ali se zato vraća oporavljeni Mauro Ikardi. Gladan golova.

Među povratnicima je i Miranda, a Spaleti je glavu najviše razbijao zbog sredine terena, pošto su se sve moguće informacije provlačile za večerašnji susret. Poslednja od njih je da će od prvog minuta zaigrati Marcelo Brozović i Matijas Vesino, što znači da će Borha Valero i Roberto Galjardini na klupu. Rafinja Alkantara na mestu trekvartiste. Marek Hamšik se vraća u prvu postavu Napolija, ostatak najavljenog tima - očekivan.

INTER - NAPOLI

Stadion: Đuzepe Meaca

Sudija: Danijele Orsato

Inter (4-2-3-1): Handanović - Kanselo, Škrinijar, Miranda, D'Ambrozio - Brozović, Vesino - Kandreva, Rafinja, Perišić - Ikardi

Napoli (4-3-3): Reina - Hisaj, Albiol, Kulibali, Mario Rui - Alan, Žoržinjo, Hamšik - Kaljehon, Mertens, Insinje

ITALIJA 1 - 28. KOLO

Petak

Roma - Torino 3:0 (0:0)

/Manolas 56, De Rosi 73, Pelegrini 90+3/

Subota

Verona - Kjevo 1:0 (0:0)

/Karaćolo 52/

Nedelja

Fjorentina - Benevento 1:0 (1:0)

/Ugo 25/

15.00: (4,10) Bolonja (3,40) Atalanta (1,95)

15.00: (5,20) Kaljari (3,70) Lacio (1,70)

15.00: (3,20) Krotone (3,25) Sampdorija (2,30)

15.00: (1,22) Juventus (6,25) Udineze (14,0)

15.00: (2,05) Sasuolo (3,20) SPAL (4,00)

18.00: (3,00) Đenova (3,00) Milan (2,55)

20.45: (3,80) Inter (3,45) Napoli (2,00)

