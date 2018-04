Rodrigo

Do kraja sezone ostalo je još osam kola, 24 boda su u opticaju, ali Valensija je već daleko odmakla Viljarealu i Sevilji. Čak 15 bodova između nje i Žute podmornice, pritom, već kroz dve nedelje Sevilja i Viljareal će udariti jedni na druge na “Sančez Pishuanu”, do kraja sezone čeka ih još nekoliko veoma izazovnih utakmica, budimo realni - nenadokadiva razlika. Za to se pobrinuo Rodrigo, koji je u tvrdom i ne toliko uzbudljivom među sa Leganesom postigao jedini gol na utakmici i Valensiji doneo minimalac u 30. kolu Primere.

Ako je Rodrigo junak, tragičar je Ruben Perez, koji je bespotrebno mrsio na nekih 25 metara od svog gola, a Žofri Kondogbija to ne prašta. Doturio je loptu kapitenu Daniju Parehu, ovaj je odmah prosledio Rodrigu, a on nepogrešivo gađao u donji ugao Pićua Kueljara.

Bio je to Rodrigov peti gol u poslednje četiri ligaške utakmice, ukupno 14. prvenstveni u sezoni, a nemojmo da zaboravimo tu i sedam asistencija.

Ovaj današnji dobija na značaju kada imamo na umu da je postignut iz prve Valensijine šanse na utakmici koja nije obilovala zanimljivostima. Verovatno je malo i do motiva. Na Mestalji su svesni da su završili posao oko Lige šampiona. U Leganesu znaju da opstaju u ligi. Više od toga nisu ni mogli da očekuju.

Viljareal će moći da uzvrati večeras na gostovanju kod već prežaljene Malage, ali već kroz dve nedelje čeka ga put u Sevilju, kasnije i Valensija, pa Barselona, za kraj i Real… Sačuvati mesto u Ligi Evrope, ne zamajavati se sa Ligom šampiona. Prvi cilj i za Viljareal i za Sevilju.

Primera, 30. kolo:

Subota:

Đirona - Levante 1:1 (0:0)

/Granel 54 - Morales 68/

Atletik Bilbao - Selta 1:1 (0:0)

/Nunjez 56 - Brais Mendez 92/

Las Palmas - Real Madrid 0:3

/Bejl 26, 51pen, Benzema 39pen/

Sevilja - Barselona 2:2 (1:0)

/Vaskez 36, Murijel - Suarez 88, Mesi 89/

Nedelja:

Espanjol - Alaves 0:0

Leganes - Valensija 0:1 (0:1)

/Rodrigo 62/

18.30: (2,40) Eibar (3,30) Sosijedad (3,00)

18.30: (3,80) Malaga (3,35) Viljareal (2,05)

20.45: (1,25) Atletiko Madrid (5,80) Deportivo la Korunja (12,00)

Ponedeljak

21.00: (2,15) Hetafe (3,35) Betis (3,50)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

