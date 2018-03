U pokušaju da spreči "otimanje" Markosa Roha od strane večno "gladnog" Pari Sen Žermena, uprava Mančester junajteda je uspela da ga privoli da ostane na Old Trafordu.

Argentinski štoper je danas produžio saradnju sa Crvenim đavolima do 2022, to jest na još tri i po godine. Detalji ugovora, posebno finansijski nisu još poznati, ali zna se da mu je do sada nedeljna plata bila 70.000 funti, tako da je sada verovatno prebacio 100.000.

Menadžer Junajteda, Žoze Murinjo je insistirao da se završi posao sa Rohom, na kojeg baš posebno i ne računa ove sezone pre svega zbog povreda. Argentinac je do sada odigrao samo sedam mečeva u Premijer ligi, a zaradio čak pet žutih kartona, dok je u Ligi šampiona i FA kupu samo po jednom istrčao na teren.

Markos Roho je stigao na Old Traford 2014. iz Spotringa za sada zaista smešnih 16 miliona funti brzo se etabliravši kao jedan od najboljih odbrambenih igrača u timu, što na poziciji štopera, što kao levi bek. Zbog požrtvovanosti i agresivne igre postao je jedan od omiljenih igrača Murinja koji je i insistirao da mu uprava obezbedi Argentinca od "nepristojih ponuda" iz Pariza.

Foto: Action Images