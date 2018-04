Svima je postalo jasno da su dani Petera Štegera na klupi Borusije iz Dortmunda odbrojani. Ako je i imao neku šansu da zadrži posao Austrijanac ju je uprskao porazom u rurskom derbiju od Šalkea prošle nedelje (2:0).

Glavni favorit da od leta postane šef na Vestfalenu je Švajcarac Lusijan Favr (60). Trener Nice, koji se proslavio u Bundesligi na klupi Herte i Borusije iz Menhengladbaha, ima ugovor na Azurnoj obali do juna 2019. godine, ali i klauzulu o slobodi od 4.000.000 evra koja već ovog leta stupa na snagu.

Toliko će Borusija morati da plati Nici ako ga želi, a Favr već sada uživa veliku podršku u Dortmundu barem kada je u pitanju prva zvezda tima Marko Rojs. Njih dvojica već su sarađivali u Menhengladbahu u sezoni 2011/12. a Rojs se prema pisanju Bilda ispostavio kao dobar advokat i reprezent švajcarskog stručnjaka.

Pod vođstvom Favra, Rojs je svojevremeno leteo po terenu, a Borusija iz Menhengladbaha igrala lep i atraktivan fudbal.

"Uspeh Borusije iz Menhengladbaha ima svoje ime: Lusijan Favr! On je izvanredan trener. Ima sistem koji svakom timu perfektno odgovara", izjavio je svojevremeno Rojs o bivšem treneru.

Takođe, činjenica da je u martu ove godine Marko Rojs produžio ugovor sa Borusijom do juna 2023. i faktički overio vernost tom klubu do kraja karijere sugeriše da će napadač Milionera voditi glavnu reč u planiranju Borusijine budućnosti. Da li će to doneti uspeh na terenu, videćemo...

Foto: Action Images