Roma mora da prodaje!

Jedan od najboljih fudbalera Rome Kevin Strotman priznao je da Vučica inferiorna i da nije u poziciji da se trka sa Napolijem i Juventusom za Skudeto jer je stalno prinuđena da prodaje najbolje fudbalere.

Dok liderski tandem može da zadrži najveće zvezde, u Rimu je situacija drugačija, pa se Roma lako odricala Salaha, Paredesa, Ridigera, Pjanića i Benatije prethodnih sezona.

"Roma nije klub koji samo kupuje igrače. S vremena na vreme mora i da prodaje, što je razlika u odnosu na Napoli i Juventus koji nemaju te probleme. Ostali smo bez Salaha, Ridigera i Paredesa nedavno, a pre njih i bez Pjanića i Benatije. Ipak, ja i dalje verujem u projekat predsednika Palote i direktora Monćija koji je drugačiji od svih u Italiji", izjavio je Strotman za Skaj Italiju.

Holanđanin je svestan da bi i on mogao da ode iz Rima, pogotov jer ima u ugovoru otkupnu klauzulu od 45.000.000 evra. Tražio ga je Juventus...

"Nikad se ne zna u fudbalu. Srećan sam u Romi koja me je podržala posle teške povrede, pa bih voleo da joj se odužim nekim trofejom. Ali, ove sezone ostala nam je samo Liga šampiona, a to će biti đavolski teško osvojiti. Napoli i Juve su jači od nas, ali borićemo se za treće mesto. Bićemo zadovoljni i četvrtim, samo da se domognemo Lige šampiona", zaključio je Kevin Strotman.

(FOTO: Action Images)