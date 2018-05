Čengiz Under

Real Madrid je navodno spreman da zabaci udicu ka Alisonu i izdvoji čak 70.000.000 evra kako bi doveo Brazilca u Španiju, ali on nije jedini igrač zbog kojeg će navijači Rome u ovom prelaznom roku grickati nokte. Štaviše, još veća je pomama za 21-godišnji Čengizom Underom, koga su strpljivi ljudi iz Večnog grada dugo čekali da bi sada ubirali plodove takvog rada.

Under je u Romu stigao za oko 13.400.000 evra (plus još 1.500.000 u premijama), sada vredi barem duplo više. I mnogo je klubova spremnih da plate. Ugledna Gazeta delo Sport u današnjem izdanju piše da su Atletiko Madrid, Monako, pa i Borusija Dortmund “pitali za Underovo zdravlje“.

Vučica ipak nije spremna sada da prodaje. Sportski direktor Monći je svestan da Under ima ugovor na još četiri godine i da će mu cena samo rasti. Dugovi više nisu problem za klub i sada mogu da posluju mnogo mirnije. I sam igrač je navodno za ostanak. Pa i novi menadžer - Fali Ramadani, koji o Underovoj karijeri brine uz pomoć legendarnog košarkaša iz Novog Pazara Mirsada Turkdžana. On ga dobro zna još iz Turske. I svi smatraju da je za mladog fudbalera najbolje da ostane još koje vreme u Rimu i potpuno sazri kao igrač.

Naravno, i Roma i Ramadani su spremni da saslušaju sve ponude, Gazeta dodaje samo konkretne, ništa preko posrednika, ali šanse da ode su minimalne. Barem ne u narednih 12 meseci.

Dovoljno da i Roma reaguje. Under je trenutno na plati od skromnih 800.000 evra godišnje. Vredi on mnogo više i svi to znaju, pa nema sumnje da će biti i novog ugovora. Tu će verovatno biti “boksovanja“ oko otkupne klauzule. U sadašnjem ugovoru nje ni nema.

(FOTO: Action Images)