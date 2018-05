Roma čudo sanja - Roma čudo i pravi.

Od dva velika preokreta posle tri gola minusa u prvoj utakmici nokaut faze Lige šampiona, jedno je autorizovao upravo rimski tim. I to ove sezone, kad je posle 1:4 u Barseloni srušio Katalonce na Olimpiku (3:0) i došao u poziciju da preko Liveprula jednim okom gleda ka Kijevu.

Italijani su spremni za još jedan poduhvat istorijskih razmera. Nalik onom koji je pre 14 leta izveo Deportivo, kad je posle 1:4 u Milanu tukao Rosonere u La Korunji (4:0).

„Ako hoćete da se takimičite sa ekipom kakva je Liverpul, morate da postignete gol što je pre moguće, kako biste izazvali oduševljenje navijača i dali im razlog da vas guraju ka uspehu. Igramo revanš polufinala Lige šampiona pred 70.000 naših ljudi. Želim da kod svakog od njih vidim entuzijazam, želju da prevaziđemo sopstvene mogućnosti. Bude li tako, svaki rezultat je moguć“, hrabri publiku Euzebio di Frančesko.

Trener Vučice je svestan da je pre sedam dana na Enfildu pogrešio odlučivši da promeni formaciju u 3-4-2-1, rešio je da se vrati na 4-3-3 i u što je moguće ofanzivnijoj varijanti napadne Engleze. To znači da će uz Edina Džeka, kao centralnog napadača, na jednom krilu dejstvovati Stefan El Šaravi, dok je na drugom dilema da li počine Turčin Čengiz Under ili Čeh Patrik Šik. Iza njih trojka na sredini terena biće Danijele de Rosi, Radža Najngolan i Lorenco Pelegrini (umesto povređenog Kevina Strotmana), dok će se ispred golmana Alisona poređati četvorka u sastavu: Florenci, Manolas, Facio i Kolarov.

„Pred nama je utakmica u kojoj jednaku pažnju moramo da posvetimo i ofanzivnom i defanzivnom delu. Potrebno je da rivalu ostavimo što manje prostora, iako to pitanje više potenciraju novinari, nego što je stvarno stvar taktike. Moramo da postignemo tri gola. Razumljivo, rizikujemo da nas Liverpul uhvati na kontre, zbog čega moramo da budemo pažljivi. Pitanja o defanzivi nemaju previše smisla, ako želite da postignete tri gola to nećete uraditi tako što se samo branite“.

U Rimu priželjkuju scenario sličan onom u kome su savladali Barselonu.

„Liverpul je totalno drugačija eklipa. Na planu taktike i mentaliteta. Manje drži loptu za razliku od Katalonaca, napada direktno. Jedino je ista želja da napravimo čudesan povratak, da uradimo nešto važno. Da mogu, kopirao bih izdanje protiv Barse, ne samo u smislu tehnike, već psihe“.

Na kraju se Euzebio di Frančesko našalio na vest da je Jirgen Klop došao u Rim bez prvog saradnika Željka Buvača.

„Da izbacim i ja svog pomoćnika, pa da budemo isti“, nasmejao se trener Rome. „To je unutrašnja stvar kluba. Ne verujem da jedan član stručnog štaba može da napravi razliku na ovakvom nivou takmičenja. Ipak nam dolazi u goste veliki tim, koji predstavlja veli klub, sa ogromnom tradicijom u Evropi“.

FOTO: Action images