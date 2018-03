Romanu prekipelo - kreće renoviranje Čelsija! Zvanična ponuda za Ikardija, na radaru Bejl, Oblak, Šo...

Posle šampionske krune - sezona puna turbulencija i nemira! Baš kao i dve godine ranije, u drugom mandatu Žozea Murinja na klupi Čelsija. Ovog puta Antonio Konte je taj koji je pogubio konce, zbog čega je sve izvesnije da se na po završetku Premijer lige sprema rastanak. A to znači samo jedno - Roman Abramovič kreće u novo letnje čišćenje ekipe.

Kako stvari trenutno stoje, ruski oligarh će renoviranje od napada, Čelsijeve rane otkako je Dijego Kosta prvo skrajnut, pa onda i napustio klub. Ugledna argentinska televizijska kuća TNT Sports javlja iz dobro obaveštenih izvora da su Romanovi ljudi već stupili u kontakt sa Interovom upravom i dostavili prvu zvaničnu ponudu za Maura Ikardija - na 63.000.000 evra!

Naravno, u Interu ni da čuju. Razlog tome je otkupna klauzula od 110.000.000 evra skrojena isključivo za inostrane kupce, koju u Interu žele da podignu na vrtoglavih 200.000.000 evropskih novčanica. Ali pregovori se nastavljaju, mada u Interu ne gledaju blagonaklono na ovaj potencijalni transfer. Kako pregovori sa Ikardijem oko produžetka ugovora ne idu kako treba, prvenstveno jer Ikardijeva supruga i agent Vanda Nara oteže kako bi izvukla što veći novac iz posla, ali i zbog nagomilanih dugova koji prete da uvedu klub u problem, vrhuška Intera bi donekle bila primorana da krene u prodaju svog kapitena. Priče o Ikardijevom odlasku dodatno ubrzava i činjenica da je transfer Lautara Martineza praktično završen i da je on viđen kao sledeće veliko ime u Interovom napadu tokom predstojećih godina.

Čelsi će potencijalnu konkurenciju za Ikardijev potpis imati u madridskom Realu i ako Florentino Perez bude rekao da je Argentinac nova "devetka" Kraljevskog kluba, tu svaka dalja priča prestaje. Jer čak ni milijarder poput Romana Abramoviča ne može da se nosi s ambicijom španskog biznismena. Kako je, ipak, Real naciljao Roberta Levandovskog kao prvu metu, pa čak i Harija Kejna, Čelsi ima određenu prednost. Mada, ne treba zaboraviti ni da Bajern pažljivo motri na razvoj situacije oko Ikardijeve budućnosti i da je već najavljeno da će ovog leta biti utrošena devetocifrena suma novca za jedno veliko pojačanje na Alijanc Areni. Da li je to baš Ikardi? Teško, s obzirom da i Bajern, baš kao i Real izuzetno vode računa da u timu nema problematičnih likova, kakav Ikardi svakako jeste.

Čelsi, s druge strane, nema problem s tim, jer je dovoljno setiti se Dijega Koste i kakve su probleme Žoze Murinjo, kasnije i Antonio Konte imali s njim pre nego što je prebačen nazad u Atletiko Madrid. Ro​man, svakako, ima novca da Ikardiju ponudi platu od 8.000.000 evra, što bi svakako zadovoljilo apetite Interovog kapitena i njegove drage. To znači da bi se Čelsi vrlo verovatno rešio nepouzdanog Alvara Morate, koji se poslednjih nedelja nalazi na radaru žute štampe zbog lažiranja povrede, slabe forme i nepristojnih gestikulacija navijačima Barselone tokom revanš utakmice osmine finala Lige šampiona. Ni Konte, ni njegovi nadređeni nisu zadovoljni Moratinim ponašanjem, ali ni zalaganjem, pa čak ni transfer ne bi došao kao iznenađenje. Manje zlo bilo bi da Čelsi konačno na raspolaganju ima dvojicu ozbiljnih napadača, pa da minutažu dele Ikardi i Morata. Naravno, Argentinac bi uzeo veći deo kolača, a ukoliko ne popravi formu i ponašanje, Morata bi morao da se zadovolji mrvicama.

Posle nekoliko godina čistih spekulacija, izgleda da će Roman ovog leta krenuti po svoju veliku želju - Gereta Bejla. Hitronogom Velšaninu vreme u Realu polako ističe, a kako je Perezu potreban novac za realizaciju ambicioznog projekta Galaktosi 3.0, Bejl je u grupi onih koji bi tokom leta mogli da promene sredinu. Šuška se da Real ne želi da ide ispod sume od 90.000.000 evra, mada je čak otvorena i mogućnost određene vrste trampe, gde bi put Madrida krenuo Eden Azar ili Tibo Kurtoa. Čelsi bi u prvom slučaju išao na čistu razmenu "glava za glavu" ili bi uz Kurtou morao da doplati određeni novac.

Bejla u svojim tefterima imaju i Žoze Murinjo i Jirgen Klop, ali u uskim fudbalskim krugovima ide priča da bi Velšanin mogao da odbije Mančester junajted i Liverpul kako bi ponovo živeo u Londonu. Gde se osećao najbolje tokom vremena provedenog u Totenhemu.

Čelsijev vlasnik ima nameru i da ojača defanzivni bedem i to levi bok, koji trenutno okupiraju neprikosnoveni Markos Alonso i nedavno pristigli Emerson Palmijeri. Naime, želja je da se dodatno ojača levi bok kako bi konkurencija bila jača. Nije tajna da je Luk Šo veliki navijač Čelsija, kao i ostatak njegove porodice, koja je s velikom radošću primila vest o interesovanju Plavaca za njihovog sina. Luk Šo se poslednjih sedmica nalazi u velikom rascepu posle ozbiljnih Murinjovih kritika i rastanak na leto realna je opcija. Ali, Mančester junajted neće pristati na razgovore ukoliko ne dođe ponuda bar u rangu oko 35.000.000 evra. Jedan od razloga zašto bi Šo mogao da bude atraktivan najbogatijim ostrvskim klubovima jeste državljanstvo, jer je kvalitetnih domaćih igrača u Premijer ligi sve manje.

Na kraju, ukoliko Tibo Kurtoa do leta ne bude parafirao novi ugovor i odlazak u Real postane ozbiljna tema, Abramovič je spreman da krene u akciju dovođenja Jana Oblaka iz Atletika. Slovak je takođe stara želja Čelsija i kad god je Kurtoa bio na izlaznim vratima Stamford Bridža, on je bio ubačen kao prvi pik. No, Atletiko veruje da bi za svog čuvara mreže mogao da izvuče rekordnu sumu novca, bar oko 60.000.000 evra. Ukoliko do dogovora ne bi došlo, sledeća meta je pouzdani čuvar mreže Lajpciga - Peter Gulači.

Koga upravo želi i Atletiko, ako bi Oblak otišao. Gulačijeva prednost bila bi ta što bi se on tretirao kao domaći igrač, pošto je pet godina bio član Liverpula.

Nema dileme - u Zapadnom Londonu se sprema uzbudljivo leto.

Foto: Action Images