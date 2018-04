De Rosi ispred Barsinih igrača u slavlju

Tri gola su minimum što Roma mora da uradi. A tri gola su sve što je Barselona primila u devet dosadašnjih devet utakmica u Ligi šampiona. Jedan protiv Olimpijakosa u grupi u kojoj su bili i Juventus i Sporting, jedan na Stamfordu protiv Čelsija u osmini finala i ono pre nedelju dana u Rimu. Tri jedina gola u mreži Mark Andrea ter Štegena. Termin nemoguća misija nam se ne čini dovoljno zastrašujućim da bi se opisala težina Rominog zadatka u revanšu četvrtfinala Lige šampiona, iako Vučici ne ostavlja ni promil šanse da nadoknadi minus od 1:4 iz prvog meča.

Ernesto Valverde ipak upozorava: jedino što Blaugrana sebi ne sme da dozvoli jeste da previše arogantno uđe u meč i pomisli da je već u polufinalu. Više puta je to ponavljao na konferenciji za novinare uoči meča. Niko mu baš i nije poverovao. Nije baš Roma toliko gora od Barselone - zaisa je nije htelo u prvom meču - ali u preokret ovog puta niko ne veruje.

Doduše, večeras će Euzebio de Frančesko moći da računa na Radžu Najngolana, a to nije mala stvar. Dijego Peroti je definitivno otpao, Čengiz Under je u kombinaciji mada je i dalje pitanje da li će on ili Patrik Šik u startnu postavu kao ispomoć Edinu Džeku.

Kad je Barselona u pitanju, velika misterija je Serđo Buskets. Doputovao je u Rim, ali zbog problema sa palcem možda neće na teren. Ne zato što ne može, već zato što Valverde ne mora da rizikuje ozbiljniju povredu. To valjda govori da je - ma šta pričao - i sam Valverde ubeđen da je već u polufinalu. Ako Buskets ostane na klupi, u startnu postavu će da uskoči Andre Gomeš. Nije to taj kalibar, ali trebalo bi da završi posao. Ostatak tima manje-više uobičajen. Nelson Semedo verovatno i treći put uzastopce na desnom beku, Serđi Roberto u vezi.

Opšti utisak: formalnost, a ne realna šansa Rome da nadoknadi minus. Mada znate kako je to sa navijačima. Nepopravljivi su. Kad je omiljeni klub u pitanju zaboraviće na razum nadaće se čudu. I prizivati slike sa one oktobarske utakmice na Olimpiku. Kad je Stefan el Šaravi sa dva gola pokrenuo Romu do 3:0 protiv Čelsija… A setimo se, baš je taj Čelsi u prvom meču osmine finala Barseloni pravio velike problem.

ROMA - BARSELONA

Roma (4-3-3): Alison - Florenci, Facio, Manolas, Kolarov - Strotman, De Rosi, Najnoglan - El Šaravi, Šik (Under), Džeko;

Barselona (4-4-2): Ter Štegen - Semedo, Pike, Umtiti, Alba - Serđi Roberto, Andre Gomeš (Buskets), Rakitić, Inijesta - Mesi, Suarez.

Liga šampiona, četvrtfinale:

Utorak, 20.45:

(4,80) Roma (3,90) Barselona (1,70), prvi meč 1:4

(1,45) Mančester Siti (4,60) Liverpul (7,00), prvi meč 0:3:

Sreda, 20.45:

(1,23) Bajern (7,00) Sevilja (10,5), prvi meč 2:1

(1,70) Real Madrid (3,90) Juventus (4,80), prvi meč 3:0

